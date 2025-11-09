Sigma Harga Hari Ini

Harga langsung Sigma (SIGMA1) hari ini ialah $ 0.004845, dengan 6.28% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SIGMA1 kepada USD penukaran adalah $ 0.004845 setiap SIGMA1.

Sigma kini berada pada kedudukan #1444 mengikut permodalan pasaran pada $ 4.36M, dengan bekalan edaran sebanyak 899.85M SIGMA1. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SIGMA1 didagangkan antara $ 0.004785 (rendah) dan $ 0.005272 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.17333748374701385, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.003830283803696889.

Dalam prestasi jangka pendek, SIGMA1 dipindahkan +1.12% dalam sejam terakhir dan -21.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.70K.

Sigma (SIGMA1) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1444 Modal Pasaran $ 4.36M$ 4.36M $ 4.36M Kelantangan (24J) $ 54.70K$ 54.70K $ 54.70K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.36M$ 4.36M $ 4.36M Bekalan Peredaran 899.85M 899.85M 899.85M Jumlah Bekalan 899,849,202.85 899,849,202.85 899,849,202.85 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Sigma ialah $ 4.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.70K. Bekalan edaran SIGMA1 ialah 899.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 899849202.85. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.36M.