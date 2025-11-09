SILVER Harga Hari Ini

Harga langsung SILVER (SILVER) hari ini ialah $ 0.000000000000054, dengan 5.88% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SILVER kepada USD penukaran adalah $ 0.000000000000054 setiap SILVER.

SILVER kini berada pada kedudukan #9106 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 SILVER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SILVER didagangkan antara $ 0.000000000000048 (rendah) dan $ 0.000000000000066 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000000000002018195, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000000000000295.

Dalam prestasi jangka pendek, SILVER dipindahkan -16.93% dalam sejam terakhir dan -12.91% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 3.51K.

SILVER (SILVER) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.9106 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 3.51K$ 3.51K $ 3.51K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.72K$ 22.72K $ 22.72K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Jumlah Bekalan 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa SILVER ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.51K. Bekalan edaran SILVER ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.72K.