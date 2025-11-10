Simon the Gator Harga Hari Ini

Harga langsung Simon the Gator (SIMON) hari ini ialah $ 0.0000965, dengan 1.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SIMON kepada USD penukaran adalah $ 0.0000965 setiap SIMON.

Simon the Gator kini berada pada kedudukan #3216 mengikut permodalan pasaran pada $ 62.41K, dengan bekalan edaran sebanyak 646.75M SIMON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SIMON didagangkan antara $ 0.0000893 (rendah) dan $ 0.0001007 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00509385059964004, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000093508083463039.

Dalam prestasi jangka pendek, SIMON dipindahkan +0.94% dalam sejam terakhir dan -5.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 13.80K.

Simon the Gator (SIMON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3216 Modal Pasaran $ 62.41K Kelantangan (24J) $ 13.80K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 66.59K Bekalan Peredaran 646.75M Bekalan Maks 690,000,000 Jumlah Bekalan 690,000,000 Kadar Peredaran 93.73% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Simon the Gator ialah $ 62.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 13.80K. Bekalan edaran SIMON ialah 646.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 690000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.59K.