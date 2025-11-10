BursaDEX+
Harga Simon the Gator langsung hari ini ialah 0.0000965 USD.SIMON modal pasaran ialah 62,411.64309348608895 USD. Jejaki masa nyata SIMON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Simon the Gator (SIMON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:17:38 (UTC+8)

Simon the Gator Harga Hari Ini

Harga langsung Simon the Gator (SIMON) hari ini ialah $ 0.0000965, dengan 1.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SIMON kepada USD penukaran adalah $ 0.0000965 setiap SIMON.

Simon the Gator kini berada pada kedudukan #3216 mengikut permodalan pasaran pada $ 62.41K, dengan bekalan edaran sebanyak 646.75M SIMON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SIMON didagangkan antara $ 0.0000893 (rendah) dan $ 0.0001007 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00509385059964004, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000093508083463039.

Dalam prestasi jangka pendek, SIMON dipindahkan +0.94% dalam sejam terakhir dan -5.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 13.80K.

Simon the Gator (SIMON) Maklumat Pasaran

$ 62.41K
$ 13.80K
$ 66.59K
646.75M
690,000,000
690,000,000
93.73%

ETH

Had Pasaran semasa Simon the Gator ialah $ 62.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 13.80K. Bekalan edaran SIMON ialah 646.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 690000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.59K.

Simon the Gator Sejarah Harga USD

Simon the Gator (SIMON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Simon the Gator hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000001093-1.11%
30 Hari$ -0.0000605-38.54%
60 Hari$ -0.0012035-92.58%
90 Hari$ -0.0009035-90.35%
Perubahan Harga Simon the Gator Hari Ini

Hari ini, SIMON mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000001093 (-1.11%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSimon the Gator

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000605 (-38.54%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Simon the Gator

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SIMON mengalami perubahan sebanyak $ -0.0012035 (-92.58%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Simon the Gator

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0009035 (-90.35%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Simon the Gator (SIMON)?

Semak Simon the Gatorhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Simon the Gator

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Simon the Gator pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Simon the Gator?

SIMON token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact SIMON's value.

Community Activity: Social media engagement, holder count, and community-driven initiatives affect demand.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and potential growth.

Tokenomics: Supply mechanics, burn rates, and distribution schedules influence scarcity and value.

Exchange Listings: New exchange listings can increase accessibility and trading volume.

Market Liquidity: Available liquidity pools affect price stability and trading efficiency.

Broader Crypto Trends: Bitcoin and major altcoin movements often influence smaller tokens like SIMON.

Development Updates: Project roadmap progress and new features can drive investor interest.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes impact overall market sentiment.

Whale Activity: Large holder transactions can significantly affect price due to lower market capitalization.

Mengapa orang ingin tahu harga Simon the Gator hari ini?

People want to know SIMON price today because cryptocurrency values fluctuate rapidly, affecting trading decisions and portfolio values. Real-time pricing helps investors determine optimal buy/sell timing, assess profit/loss, track market trends, and make informed investment choices in this volatile digital asset market.

Ramalan Harga untuk Simon the Gator

Simon the Gator (SIMON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SIMON pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Simon the Gator (SIMON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Simon the Gator berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Simon the Gator yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk SIMON ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Simon the Gator Ramalan Harga.

Perihal Simon the Gator

SIMON is a cryptocurrency asset designed to function as a medium of exchange in the digital world. It operates on a decentralized platform, utilizing blockchain technology to record transactions and maintain the integrity of its system. The primary purpose of SIMON is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments without the need for a central authority. It uses a proof-of-work consensus mechanism, which requires miners to solve complex mathematical problems to validate transactions and add them to the blockchain. This design ensures the security and reliability of the SIMON network. In terms of supply, SIMON has a fixed issuance model, with a predetermined number of coins that will ever be in circulation.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Simon the Gator dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Simon the Gator? Membeli SIMON adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Simon the Gator. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Simon the Gator (SIMON) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 646.75M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Simon the Gator akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan Simon the Gator

Memiliki Simon the Gator membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Apakah itu Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Simon the Gator Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Simon the Gator, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Simon the Gator Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Simon the Gator

Berapakah nilai 1 Simon the Gator pada tahun 2030?
Jika Simon the Gator berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Simon the Gator berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:17:38 (UTC+8)

