Tokenomik Simon the Gator (SIMON)

Lihat cerapan utama tentang Simon the Gator (SIMON), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:31:38 (UTC+8)
Simon the Gator (SIMON) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Simon the Gator (SIMON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 67.39K
Jumlah Bekalan:
$ 690.00M
Bekalan Edaran:
$ 646.75M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 71.90K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.003649
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000093508083463039
Harga Semasa:
$ 0.0001042
Simon the Gator (SIMON) Maklumat

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Laman Web Rasmi:
https://simonthegator.com/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x2328434559f7dEc44373822cf68052de0d671B7f

Tokenomik Simon the Gator (SIMON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Simon the Gator (SIMON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SIMON yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SIMON yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SIMON, terokai SIMON harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

