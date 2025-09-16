Apakah itu SinVerse (SIN)

The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards.

Tokenomik SinVerse (SIN)

Memahami tokenomik SinVerse (SIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SinVerse Berapakah nilai SinVerse (SIN) hari ini? Harga langsung SIN dalam USD ialah 0.001278 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SIN ke USD? $ 0.001278 . Lihat Harga semasa SIN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran SinVerse? Had pasaran untuk SIN ialah $ 1.07M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SIN? Bekalan edaran SIN ialah 835.94M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SIN? SIN mencapai harga ATH sebanyak 0.7442633227281465 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SIN? SIN melihat harga ATL sebanyak 0.000848252553658032 USD . Berapakah jumlah dagangan SIN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SINialah $ 75.10K USD . Adakah SIN akan naik lebih tinggi tahun ini? SIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

