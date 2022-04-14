Tokenomik SinVerse (SIN)

Tokenomik SinVerse (SIN)

Lihat cerapan utama tentang SinVerse (SIN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

SinVerse (SIN) Maklumat

The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards.

Laman Web Rasmi:
https://sinverse.com/
Kertas putih:
https://sinverse.com/documents
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x6397de0f9aedc0f7a8fa8b438dde883b9c201010

SinVerse (SIN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SinVerse (SIN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 835.94M
$ 835.94M$ 835.94M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.71
$ 0.71$ 0.71
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000848252553658032
$ 0.000848252553658032$ 0.000848252553658032
Harga Semasa:
$ 0.001602
$ 0.001602$ 0.001602

Tokenomik SinVerse (SIN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SinVerse (SIN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SIN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SIN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SIN, terokai SIN harga langsung token!

Cara Membeli SIN

Berminat untuk menambah SinVerse (SIN) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli SIN, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

SinVerse (SIN) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga SIN membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

SIN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SIN? Halaman ramalan harga SIN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.