First Reply (SIRIUS)

1 SIRIUS ke USD Harga Langsung:

$0.0002951
$0.0002951
+5.96%1D
First Reply (SIRIUS) Carta Harga Langsung
First Reply (SIRIUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.78%

+5.96%

+6.76%

+6.76%

First Reply (SIRIUS) harga masa nyata ialah $ 0.0002951. Sepanjang 24 jam yang lalu, SIRIUS didagangkan antara $ 0.0002738 rendah dan $ 0.0003003 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SIRIUS sepanjang masa ialah $ 0.017000380747847158, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000022011934852493.

Dari segi prestasi jangka pendek, SIRIUS telah berubah sebanyak -0.78% sejak sejam yang lalu, +5.96% dalam 24 jam dan +6.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

First Reply (SIRIUS) Maklumat Pasaran

No.8469

0.00%

SOL

Had Pasaran semasa First Reply ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.89K. Bekalan edaran SIRIUS ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 295.10K.

First Reply (SIRIUS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk First Reply hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000016599+5.96%
30 Hari$ +0.0000289+10.85%
60 Hari$ -0.0000145-4.69%
90 Hari$ -0.000046-13.49%
Perubahan Harga First Reply Hari Ini

Hari ini, SIRIUS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000016599 (+5.96%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFirst Reply

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0000289 (+10.85%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari First Reply

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SIRIUS mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000145 (-4.69%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari First Reply

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000046 (-13.49%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga First Reply (SIRIUS)?

Semak First Replyhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu First Reply (SIRIUS)

The first cat in crypto from the first post on btc forum in 2009.

First Reply tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus First Reply pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SIRIUS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang First Reply di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian First Reply anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

First Reply Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai First Reply (SIRIUS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset First Reply (SIRIUS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk First Reply.

Semak First Reply ramalan harga sekarang!

Tokenomik First Reply (SIRIUS)

Memahami tokenomik First Reply (SIRIUS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SIRIUS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli First Reply (SIRIUS)

Mencari cara membeli First Reply? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah First Reply di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SIRIUS kepada Mata Wang Tempatan

1 First Reply(SIRIUS) ke VND
7.7655565
1 First Reply(SIRIUS) ke AUD
A$0.000439699
1 First Reply(SIRIUS) ke GBP
0.000215423
1 First Reply(SIRIUS) ke EUR
0.000247884
1 First Reply(SIRIUS) ke USD
$0.0002951
1 First Reply(SIRIUS) ke MYR
RM0.00123942
1 First Reply(SIRIUS) ke TRY
0.012178777
1 First Reply(SIRIUS) ke JPY
¥0.0430846
1 First Reply(SIRIUS) ke ARS
ARS$0.433330742
1 First Reply(SIRIUS) ke RUB
0.02455232
1 First Reply(SIRIUS) ke INR
0.025936339
1 First Reply(SIRIUS) ke IDR
Rp4.837704144
1 First Reply(SIRIUS) ke KRW
0.407034381
1 First Reply(SIRIUS) ke PHP
0.016758729
1 First Reply(SIRIUS) ke EGP
￡E.0.014188408
1 First Reply(SIRIUS) ke BRL
R$0.00156403
1 First Reply(SIRIUS) ke CAD
C$0.000404287
1 First Reply(SIRIUS) ke BDT
0.03594318
1 First Reply(SIRIUS) ke NGN
0.4417647
1 First Reply(SIRIUS) ke COP
$1.148248855
1 First Reply(SIRIUS) ke ZAR
R.0.005111132
1 First Reply(SIRIUS) ke UAH
0.012149267
1 First Reply(SIRIUS) ke VES
Bs0.047216
1 First Reply(SIRIUS) ke CLP
$0.2800499
1 First Reply(SIRIUS) ke PKR
Rs0.083761184
1 First Reply(SIRIUS) ke KZT
0.159684512
1 First Reply(SIRIUS) ke THB
฿0.009348768
1 First Reply(SIRIUS) ke TWD
NT$0.008879559
1 First Reply(SIRIUS) ke AED
د.إ0.001083017
1 First Reply(SIRIUS) ke CHF
Fr0.000230178
1 First Reply(SIRIUS) ke HKD
HK$0.002295878
1 First Reply(SIRIUS) ke AMD
֏0.11284624
1 First Reply(SIRIUS) ke MAD
.د.م0.002647047
1 First Reply(SIRIUS) ke MXN
$0.005397379
1 First Reply(SIRIUS) ke SAR
ريال0.001106625
1 First Reply(SIRIUS) ke PLN
0.001056458
1 First Reply(SIRIUS) ke RON
лв0.001263028
1 First Reply(SIRIUS) ke SEK
kr0.002720822
1 First Reply(SIRIUS) ke BGN
лв0.000486915
1 First Reply(SIRIUS) ke HUF
Ft0.096878379
1 First Reply(SIRIUS) ke CZK
0.006046599
1 First Reply(SIRIUS) ke KWD
د.ك0.0000897104
1 First Reply(SIRIUS) ke ILS
0.000982683
1 First Reply(SIRIUS) ke AOA
Kz0.270485709
1 First Reply(SIRIUS) ke BHD
.د.ب0.0001112527
1 First Reply(SIRIUS) ke BMD
$0.0002951
1 First Reply(SIRIUS) ke DKK
kr0.001856179
1 First Reply(SIRIUS) ke HNL
L0.007719816
1 First Reply(SIRIUS) ke MUR
0.013391638
1 First Reply(SIRIUS) ke NAD
$0.005125887
1 First Reply(SIRIUS) ke NOK
kr0.002880176
1 First Reply(SIRIUS) ke NZD
$0.000492817
1 First Reply(SIRIUS) ke PAB
B/.0.0002951
1 First Reply(SIRIUS) ke PGK
K0.001230567
1 First Reply(SIRIUS) ke QAR
ر.ق0.001074164
1 First Reply(SIRIUS) ke RSD
дин.0.029135223

First Reply Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang First Reply, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web First Reply Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai First Reply

Berapakah nilai First Reply (SIRIUS) hari ini?
Harga langsung SIRIUS dalam USD ialah 0.0002951 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SIRIUS ke USD?
Harga semasa SIRIUS ke USD ialah $ 0.0002951. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran First Reply?
Had pasaran untuk SIRIUS ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SIRIUS?
Bekalan edaran SIRIUS ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SIRIUS?
SIRIUS mencapai harga ATH sebanyak 0.017000380747847158 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SIRIUS?
SIRIUS melihat harga ATL sebanyak 0.000022011934852493 USD.
Berapakah jumlah dagangan SIRIUS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SIRIUSialah $ 53.89K USD.
Adakah SIRIUS akan naik lebih tinggi tahun ini?
SIRIUS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SIRIUSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

