Lagi Mengenai SIX

Maklumat Harga SIX

Kertas putih SIX

Laman Web Rasmi SIX

Tokenomik SIX

Ramalan Harga SIX

Sejarah SIX

SIX Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SIX-ke-Fiat

SIX Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

SIX Logo

SIXHargae(SIX)

1 SIX ke USD Harga Langsung:

$0.02189
$0.02189$0.02189
0.00%1D
USD
SIX (SIX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:26:11 (UTC+8)

SIX (SIX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02189
$ 0.02189$ 0.02189
24J Rendah
$ 0.02191
$ 0.02191$ 0.02191
24J Tinggi

$ 0.02189
$ 0.02189$ 0.02189

$ 0.02191
$ 0.02191$ 0.02191

$ 0.5520867825854208
$ 0.5520867825854208$ 0.5520867825854208

$ 0.00405629769192
$ 0.00405629769192$ 0.00405629769192

-0.05%

0.00%

+2.14%

+2.14%

SIX (SIX) harga masa nyata ialah $ 0.0219. Sepanjang 24 jam yang lalu, SIX didagangkan antara $ 0.02189 rendah dan $ 0.02191 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SIX sepanjang masa ialah $ 0.5520867825854208, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00405629769192.

Dari segi prestasi jangka pendek, SIX telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +2.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SIX (SIX) Maklumat Pasaran

No.948

$ 18.64M
$ 18.64M$ 18.64M

$ 78.39K
$ 78.39K$ 78.39K

$ 21.90M
$ 21.90M$ 21.90M

850.97M
850.97M 850.97M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,970
999,999,970 999,999,970

85.09%

BSC

Had Pasaran semasa SIX ialah $ 18.64M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 78.39K. Bekalan edaran SIX ialah 850.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999970. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.90M.

SIX (SIX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SIX hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.00057-2.54%
60 Hari$ -0.00077-3.40%
90 Hari$ +0.00368+20.19%
Perubahan Harga SIX Hari Ini

Hari ini, SIX mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSIX

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00057 (-2.54%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SIX

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SIX mengalami perubahan sebanyak $ -0.00077 (-3.40%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SIX

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00368 (+20.19%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SIX (SIX)?

Semak SIXhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SIX (SIX)

SIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses.

SIX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SIX pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SIX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SIX di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SIX anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SIX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SIX (SIX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SIX (SIX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SIX.

Semak SIX ramalan harga sekarang!

Tokenomik SIX (SIX)

Memahami tokenomik SIX (SIX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SIX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SIX (SIX)

Mencari cara membeli SIX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SIX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SIX kepada Mata Wang Tempatan

1 SIX(SIX) ke VND
576.2985
1 SIX(SIX) ke AUD
A$0.032631
1 SIX(SIX) ke GBP
0.015987
1 SIX(SIX) ke EUR
0.018396
1 SIX(SIX) ke USD
$0.0219
1 SIX(SIX) ke MYR
RM0.09198
1 SIX(SIX) ke TRY
0.903813
1 SIX(SIX) ke JPY
¥3.1974
1 SIX(SIX) ke ARS
ARS$32.064228
1 SIX(SIX) ke RUB
1.821861
1 SIX(SIX) ke INR
1.9272
1 SIX(SIX) ke IDR
Rp359.016336
1 SIX(SIX) ke KRW
30.248499
1 SIX(SIX) ke PHP
1.246548
1 SIX(SIX) ke EGP
￡E.1.052733
1 SIX(SIX) ke BRL
R$0.11607
1 SIX(SIX) ke CAD
C$0.030003
1 SIX(SIX) ke BDT
2.66742
1 SIX(SIX) ke NGN
32.735244
1 SIX(SIX) ke COP
$85.213995
1 SIX(SIX) ke ZAR
R.0.380184
1 SIX(SIX) ke UAH
0.901623
1 SIX(SIX) ke VES
Bs3.504
1 SIX(SIX) ke CLP
$20.805
1 SIX(SIX) ke PKR
Rs6.216096
1 SIX(SIX) ke KZT
11.850528
1 SIX(SIX) ke THB
฿0.69423
1 SIX(SIX) ke TWD
NT$0.659409
1 SIX(SIX) ke AED
د.إ0.080373
1 SIX(SIX) ke CHF
Fr0.017082
1 SIX(SIX) ke HKD
HK$0.170382
1 SIX(SIX) ke AMD
֏8.37456
1 SIX(SIX) ke MAD
.د.م0.196443
1 SIX(SIX) ke MXN
$0.400332
1 SIX(SIX) ke SAR
ريال0.082125
1 SIX(SIX) ke PLN
0.078402
1 SIX(SIX) ke RON
лв0.093513
1 SIX(SIX) ke SEK
kr0.202137
1 SIX(SIX) ke BGN
лв0.036135
1 SIX(SIX) ke HUF
Ft7.199187
1 SIX(SIX) ke CZK
0.449169
1 SIX(SIX) ke KWD
د.ك0.0066576
1 SIX(SIX) ke ILS
0.072927
1 SIX(SIX) ke AOA
Kz19.963383
1 SIX(SIX) ke BHD
.د.ب0.0082344
1 SIX(SIX) ke BMD
$0.0219
1 SIX(SIX) ke DKK
kr0.137751
1 SIX(SIX) ke HNL
L0.574437
1 SIX(SIX) ke MUR
0.990975
1 SIX(SIX) ke NAD
$0.380403
1 SIX(SIX) ke NOK
kr0.213963
1 SIX(SIX) ke NZD
$0.036573
1 SIX(SIX) ke PAB
B/.0.0219
1 SIX(SIX) ke PGK
K0.091542
1 SIX(SIX) ke QAR
ر.ق0.079716
1 SIX(SIX) ke RSD
дин.2.164815

SIX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SIX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SIX Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SIX

Berapakah nilai SIX (SIX) hari ini?
Harga langsung SIX dalam USD ialah 0.0219 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SIX ke USD?
Harga semasa SIX ke USD ialah $ 0.0219. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SIX?
Had pasaran untuk SIX ialah $ 18.64M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SIX?
Bekalan edaran SIX ialah 850.97M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SIX?
SIX mencapai harga ATH sebanyak 0.5520867825854208 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SIX?
SIX melihat harga ATL sebanyak 0.00405629769192 USD.
Berapakah jumlah dagangan SIX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SIXialah $ 78.39K USD.
Adakah SIX akan naik lebih tinggi tahun ini?
SIX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SIXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:26:11 (UTC+8)

SIX (SIX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SIX-ke-USD

Jumlah

SIX
SIX
USD
USD

1 SIX = 0.0219 USD

Berdagang SIX

SIXUSDT
$0.02189
$0.02189$0.02189
-0.09%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan