Skate Logo

SkateHargae(SKATE)

1 SKATE ke USD Harga Langsung:

$0.05141
$0.05141$0.05141
-0.81%1D
USD
Skate (SKATE) Carta Harga Langsung
Skate (SKATE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.04903
$ 0.04903$ 0.04903
24J Rendah
$ 0.054
$ 0.054$ 0.054
24J Tinggi

$ 0.04903
$ 0.04903$ 0.04903

$ 0.054
$ 0.054$ 0.054

$ 0.15302029519787702
$ 0.15302029519787702$ 0.15302029519787702

$ 0.032356110373889
$ 0.032356110373889$ 0.032356110373889

-0.04%

-0.80%

+16.70%

+16.70%

Skate (SKATE) harga masa nyata ialah $ 0.05141. Sepanjang 24 jam yang lalu, SKATE didagangkan antara $ 0.04903 rendah dan $ 0.054 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SKATE sepanjang masa ialah $ 0.15302029519787702, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.032356110373889.

Dari segi prestasi jangka pendek, SKATE telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, -0.80% dalam 24 jam dan +16.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Skate (SKATE) Maklumat Pasaran

No.1138

$ 10.98M
$ 10.98M$ 10.98M

$ 426.14K
$ 426.14K$ 426.14K

$ 51.41M
$ 51.41M$ 51.41M

213.64M
213.64M 213.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,978.405659
999,999,978.405659 999,999,978.405659

21.36%

BSC

Had Pasaran semasa Skate ialah $ 10.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 426.14K. Bekalan edaran SKATE ialah 213.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999978.405659. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 51.41M.

Skate (SKATE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Skate hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0004198-0.80%
30 Hari$ +0.00648+14.42%
60 Hari$ +0.01344+35.39%
90 Hari$ +0.01075+26.43%
Perubahan Harga Skate Hari Ini

Hari ini, SKATE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0004198 (-0.80%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSkate

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00648 (+14.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Skate

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SKATE mengalami perubahan sebanyak $ +0.01344 (+35.39%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Skate

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01075 (+26.43%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Skate (SKATE)?

Semak Skatehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Skate (SKATE)

Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments.

Skate tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Skate pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SKATE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Skate di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Skate anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Skate Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Skate (SKATE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Skate (SKATE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Skate.

Semak Skate ramalan harga sekarang!

Tokenomik Skate (SKATE)

Memahami tokenomik Skate (SKATE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SKATE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Skate (SKATE)

Mencari cara membeli Skate? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Skate di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SKATE kepada Mata Wang Tempatan

1 Skate(SKATE) ke VND
1,352.85415
1 Skate(SKATE) ke AUD
A$0.0766009
1 Skate(SKATE) ke GBP
0.0375293
1 Skate(SKATE) ke EUR
0.0431844
1 Skate(SKATE) ke USD
$0.05141
1 Skate(SKATE) ke MYR
RM0.215922
1 Skate(SKATE) ke TRY
2.1216907
1 Skate(SKATE) ke JPY
¥7.50586
1 Skate(SKATE) ke ARS
ARS$75.4914722
1 Skate(SKATE) ke RUB
4.277312
1 Skate(SKATE) ke INR
4.5184249
1 Skate(SKATE) ke IDR
Rp842.7867504
1 Skate(SKATE) ke KRW
70.9103271
1 Skate(SKATE) ke PHP
2.9195739
1 Skate(SKATE) ke EGP
￡E.2.4717928
1 Skate(SKATE) ke BRL
R$0.272473
1 Skate(SKATE) ke CAD
C$0.0704317
1 Skate(SKATE) ke BDT
6.261738
1 Skate(SKATE) ke NGN
76.96077
1 Skate(SKATE) ke COP
$200.0388805
1 Skate(SKATE) ke ZAR
R.0.8904212
1 Skate(SKATE) ke UAH
2.1165497
1 Skate(SKATE) ke VES
Bs8.2256
1 Skate(SKATE) ke CLP
$48.78809
1 Skate(SKATE) ke PKR
Rs14.5922144
1 Skate(SKATE) ke KZT
27.8189792
1 Skate(SKATE) ke THB
฿1.6286688
1 Skate(SKATE) ke TWD
NT$1.5469269
1 Skate(SKATE) ke AED
د.إ0.1886747
1 Skate(SKATE) ke CHF
Fr0.0400998
1 Skate(SKATE) ke HKD
HK$0.3999698
1 Skate(SKATE) ke AMD
֏19.659184
1 Skate(SKATE) ke MAD
.د.م0.4611477
1 Skate(SKATE) ke MXN
$0.9402889
1 Skate(SKATE) ke SAR
ريال0.1927875
1 Skate(SKATE) ke PLN
0.1840478
1 Skate(SKATE) ke RON
лв0.2200348
1 Skate(SKATE) ke SEK
kr0.4740002
1 Skate(SKATE) ke BGN
лв0.0848265
1 Skate(SKATE) ke HUF
Ft16.8773889
1 Skate(SKATE) ke CZK
1.0533909
1 Skate(SKATE) ke KWD
د.ك0.01562864
1 Skate(SKATE) ke ILS
0.1711953
1 Skate(SKATE) ke AOA
Kz47.1218919
1 Skate(SKATE) ke BHD
.د.ب0.01938157
1 Skate(SKATE) ke BMD
$0.05141
1 Skate(SKATE) ke DKK
kr0.3233689
1 Skate(SKATE) ke HNL
L1.3448856
1 Skate(SKATE) ke MUR
2.3329858
1 Skate(SKATE) ke NAD
$0.8929917
1 Skate(SKATE) ke NOK
kr0.5017616
1 Skate(SKATE) ke NZD
$0.0858547
1 Skate(SKATE) ke PAB
B/.0.05141
1 Skate(SKATE) ke PGK
K0.2143797
1 Skate(SKATE) ke QAR
ر.ق0.1871324
1 Skate(SKATE) ke RSD
дин.5.0757093

Skate Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Skate, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Skate Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Skate

Berapakah nilai Skate (SKATE) hari ini?
Harga langsung SKATE dalam USD ialah 0.05141 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SKATE ke USD?
Harga semasa SKATE ke USD ialah $ 0.05141. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Skate?
Had pasaran untuk SKATE ialah $ 10.98M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SKATE?
Bekalan edaran SKATE ialah 213.64M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SKATE?
SKATE mencapai harga ATH sebanyak 0.15302029519787702 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SKATE?
SKATE melihat harga ATL sebanyak 0.032356110373889 USD.
Berapakah jumlah dagangan SKATE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SKATEialah $ 426.14K USD.
Adakah SKATE akan naik lebih tinggi tahun ini?
SKATE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SKATEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Skate (SKATE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

