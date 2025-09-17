Lagi Mengenai SKI

SKI MASK DOG Logo

SKI MASK DOGHargae(SKI)

1 SKI ke USD Harga Langsung:

$0.04494
$0.04494$0.04494
+3.64%1D
USD
SKI MASK DOG (SKI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:56:23 (UTC+8)

SKI MASK DOG (SKI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.04269
$ 0.04269$ 0.04269
24J Rendah
$ 0.04513
$ 0.04513$ 0.04513
24J Tinggi

$ 0.04269
$ 0.04269$ 0.04269

$ 0.04513
$ 0.04513$ 0.04513

$ 0.3639256328984406
$ 0.3639256328984406$ 0.3639256328984406

$ 0.000403026646024225
$ 0.000403026646024225$ 0.000403026646024225

+2.28%

+3.64%

+8.25%

+8.25%

SKI MASK DOG (SKI) harga masa nyata ialah $ 0.04485. Sepanjang 24 jam yang lalu, SKI didagangkan antara $ 0.04269 rendah dan $ 0.04513 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SKI sepanjang masa ialah $ 0.3639256328984406, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000403026646024225.

Dari segi prestasi jangka pendek, SKI telah berubah sebanyak +2.28% sejak sejam yang lalu, +3.64% dalam 24 jam dan +8.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SKI MASK DOG (SKI) Maklumat Pasaran

No.615

$ 44.37M
$ 44.37M

$ 55.92K
$ 55.92K$ 55.92K

$ 44.85M
$ 44.85M$ 44.85M

989.40M
989.40M 989.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

98.93%

BASE

Had Pasaran semasa SKI MASK DOG ialah $ 44.37M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.92K. Bekalan edaran SKI ialah 989.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.85M.

SKI MASK DOG (SKI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SKI MASK DOG hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0015784+3.64%
30 Hari$ -0.01928-30.07%
60 Hari$ -0.03824-46.03%
90 Hari$ +0.00315+7.55%
Perubahan Harga SKI MASK DOG Hari Ini

Hari ini, SKI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0015784 (+3.64%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSKI MASK DOG

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01928 (-30.07%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SKI MASK DOG

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SKI mengalami perubahan sebanyak $ -0.03824 (-46.03%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SKI MASK DOG

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00315 (+7.55%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SKI MASK DOG (SKI)?

Semak SKI MASK DOGhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SKI MASK DOG (SKI)

Ski Mask Dog is a meme coin on the Base chain.

SKI MASK DOG tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SKI MASK DOG pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SKI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SKI MASK DOG di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SKI MASK DOG anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SKI MASK DOG Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SKI MASK DOG (SKI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SKI MASK DOG (SKI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SKI MASK DOG.

Semak SKI MASK DOG ramalan harga sekarang!

Tokenomik SKI MASK DOG (SKI)

Memahami tokenomik SKI MASK DOG (SKI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SKI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SKI MASK DOG (SKI)

Mencari cara membeli SKI MASK DOG? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SKI MASK DOG di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SKI kepada Mata Wang Tempatan

1 SKI MASK DOG(SKI) ke VND
1,180.22775
1 SKI MASK DOG(SKI) ke AUD
A$0.0668265
1 SKI MASK DOG(SKI) ke GBP
0.0327405
1 SKI MASK DOG(SKI) ke EUR
0.037674
1 SKI MASK DOG(SKI) ke USD
$0.04485
1 SKI MASK DOG(SKI) ke MYR
RM0.18837
1 SKI MASK DOG(SKI) ke TRY
1.8509595
1 SKI MASK DOG(SKI) ke JPY
¥6.5481
1 SKI MASK DOG(SKI) ke ARS
ARS$65.858637
1 SKI MASK DOG(SKI) ke RUB
3.73152
1 SKI MASK DOG(SKI) ke INR
3.945903
1 SKI MASK DOG(SKI) ke IDR
Rp735.245784
1 SKI MASK DOG(SKI) ke KRW
61.8620535
1 SKI MASK DOG(SKI) ke PHP
2.5497225
1 SKI MASK DOG(SKI) ke EGP
￡E.2.156388
1 SKI MASK DOG(SKI) ke BRL
R$0.2372565
1 SKI MASK DOG(SKI) ke CAD
C$0.0614445
1 SKI MASK DOG(SKI) ke BDT
5.46273
1 SKI MASK DOG(SKI) ke NGN
67.039986
1 SKI MASK DOG(SKI) ke COP
$173.16585
1 SKI MASK DOG(SKI) ke ZAR
R.0.776802
1 SKI MASK DOG(SKI) ke UAH
1.8464745
1 SKI MASK DOG(SKI) ke VES
Bs7.176
1 SKI MASK DOG(SKI) ke CLP
$42.56265
1 SKI MASK DOG(SKI) ke PKR
Rs12.730224
1 SKI MASK DOG(SKI) ke KZT
24.269232
1 SKI MASK DOG(SKI) ke THB
฿1.4203995
1 SKI MASK DOG(SKI) ke TWD
NT$1.349985
1 SKI MASK DOG(SKI) ke AED
د.إ0.1645995
1 SKI MASK DOG(SKI) ke CHF
Fr0.034983
1 SKI MASK DOG(SKI) ke HKD
HK$0.348933
1 SKI MASK DOG(SKI) ke AMD
֏17.15064
1 SKI MASK DOG(SKI) ke MAD
.د.م0.4023045
1 SKI MASK DOG(SKI) ke MXN
$0.8203065
1 SKI MASK DOG(SKI) ke SAR
ريال0.1681875
1 SKI MASK DOG(SKI) ke PLN
0.160563
1 SKI MASK DOG(SKI) ke RON
лв0.191061
1 SKI MASK DOG(SKI) ke SEK
kr0.413517
1 SKI MASK DOG(SKI) ke BGN
лв0.0740025
1 SKI MASK DOG(SKI) ke HUF
Ft14.7193215
1 SKI MASK DOG(SKI) ke CZK
0.918528
1 SKI MASK DOG(SKI) ke KWD
د.ك0.0136344
1 SKI MASK DOG(SKI) ke ILS
0.1493505
1 SKI MASK DOG(SKI) ke AOA
Kz40.8839145
1 SKI MASK DOG(SKI) ke BHD
.د.ب0.01690845
1 SKI MASK DOG(SKI) ke BMD
$0.04485
1 SKI MASK DOG(SKI) ke DKK
kr0.281658
1 SKI MASK DOG(SKI) ke HNL
L1.1764155
1 SKI MASK DOG(SKI) ke MUR
2.0294625
1 SKI MASK DOG(SKI) ke NAD
$0.7790445
1 SKI MASK DOG(SKI) ke NOK
kr0.4372875
1 SKI MASK DOG(SKI) ke NZD
$0.0748995
1 SKI MASK DOG(SKI) ke PAB
B/.0.04485
1 SKI MASK DOG(SKI) ke PGK
K0.187473
1 SKI MASK DOG(SKI) ke QAR
ر.ق0.163254
1 SKI MASK DOG(SKI) ke RSD
дин.4.4280405

SKI MASK DOG Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SKI MASK DOG, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web SKI MASK DOG Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SKI MASK DOG

Berapakah nilai SKI MASK DOG (SKI) hari ini?
Harga langsung SKI dalam USD ialah 0.04485 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SKI ke USD?
Harga semasa SKI ke USD ialah $ 0.04485. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SKI MASK DOG?
Had pasaran untuk SKI ialah $ 44.37M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SKI?
Bekalan edaran SKI ialah 989.40M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SKI?
SKI mencapai harga ATH sebanyak 0.3639256328984406 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SKI?
SKI melihat harga ATL sebanyak 0.000403026646024225 USD.
Berapakah jumlah dagangan SKI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SKIialah $ 55.92K USD.
Adakah SKI akan naik lebih tinggi tahun ini?
SKI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SKIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:56:23 (UTC+8)

SKI MASK DOG (SKI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SKI-ke-USD

Jumlah

SKI
SKI
USD
USD

1 SKI = 0.04485 USD

Berdagang SKI

SKIUSDT
$0.04494
$0.04494$0.04494
+3.71%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan