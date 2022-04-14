Tokenomik SKI MASK DOG (SKI)

Tokenomik SKI MASK DOG (SKI)

Lihat cerapan utama tentang SKI MASK DOG (SKI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
SKI MASK DOG (SKI) Maklumat

Ski Mask Dog is a meme coin on the Base chain.

Laman Web Rasmi:
https://skimaskdog.tech
Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0x768BE13e1680b5ebE0024C42c896E3dB59ec0149

SKI MASK DOG (SKI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SKI MASK DOG (SKI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 45.45M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 989.40M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 45.94M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.45
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000403026646024225
Harga Semasa:
$ 0.04594
Tokenomik SKI MASK DOG (SKI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SKI MASK DOG (SKI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SKI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SKI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SKI, terokai SKI harga langsung token!

