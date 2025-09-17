Lagi Mengenai SKORAI

SKOR Logo

SKORHargae(SKORAI)

1 SKORAI ke USD Harga Langsung:

$0.16816
$0.16816$0.16816
-0.07%1D
USD
SKOR (SKORAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:06:01 (UTC+8)

SKOR (SKORAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1675
$ 0.1675$ 0.1675
24J Rendah
$ 0.17291
$ 0.17291$ 0.17291
24J Tinggi

$ 0.1675
$ 0.1675$ 0.1675

$ 0.17291
$ 0.17291$ 0.17291

--
----

--
----

-0.13%

-0.06%

-2.50%

-2.50%

SKOR (SKORAI) harga masa nyata ialah $ 0.16816. Sepanjang 24 jam yang lalu, SKORAI didagangkan antara $ 0.1675 rendah dan $ 0.17291 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SKORAI sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, SKORAI telah berubah sebanyak -0.13% sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan -2.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SKOR (SKORAI) Maklumat Pasaran

--
----

$ 199.56K
$ 199.56K$ 199.56K

$ 168.16M
$ 168.16M$ 168.16M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Had Pasaran semasa SKOR ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 199.56K. Bekalan edaran SKORAI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 168.16M.

SKOR (SKORAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SKOR hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001178-0.06%
30 Hari$ -0.01628-8.83%
60 Hari$ -0.04977-22.84%
90 Hari$ -0.00264-1.55%
Perubahan Harga SKOR Hari Ini

Hari ini, SKORAI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0001178 (-0.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSKOR

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01628 (-8.83%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SKOR

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SKORAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.04977 (-22.84%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SKOR

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00264 (-1.55%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SKOR (SKORAI)?

Semak SKORhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SKOR (SKORAI)

SKOR AI Agents is an AI-powered coaching assistant designed to elevate gaming experiences. Using advanced AI and real-time game analysis, it provides players with personalized coaching and strategic insights tailored to their unique gameplay style.

SKOR tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SKOR pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SKORAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SKOR di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SKOR anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SKOR Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SKOR (SKORAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SKOR (SKORAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SKOR.

Semak SKOR ramalan harga sekarang!

Tokenomik SKOR (SKORAI)

Memahami tokenomik SKOR (SKORAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SKORAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SKOR (SKORAI)

Mencari cara membeli SKOR? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SKOR di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SKORAI kepada Mata Wang Tempatan

1 SKOR(SKORAI) ke VND
4,425.1304
1 SKOR(SKORAI) ke AUD
A$0.2505584
1 SKOR(SKORAI) ke GBP
0.1227568
1 SKOR(SKORAI) ke EUR
0.1412544
1 SKOR(SKORAI) ke USD
$0.16816
1 SKOR(SKORAI) ke MYR
RM0.706272
1 SKOR(SKORAI) ke TRY
6.9399632
1 SKOR(SKORAI) ke JPY
¥24.55136
1 SKOR(SKORAI) ke ARS
ARS$246.9295072
1 SKOR(SKORAI) ke RUB
13.990912
1 SKOR(SKORAI) ke INR
14.7795824
1 SKOR(SKORAI) ke IDR
Rp2,756.7208704
1 SKOR(SKORAI) ke KRW
231.9447696
1 SKOR(SKORAI) ke PHP
9.5498064
1 SKOR(SKORAI) ke EGP
￡E.8.0851328
1 SKOR(SKORAI) ke BRL
R$0.891248
1 SKOR(SKORAI) ke CAD
C$0.2303792
1 SKOR(SKORAI) ke BDT
20.481888
1 SKOR(SKORAI) ke NGN
251.73552
1 SKOR(SKORAI) ke COP
$654.318968
1 SKOR(SKORAI) ke ZAR
R.2.9125312
1 SKOR(SKORAI) ke UAH
6.9231472
1 SKOR(SKORAI) ke VES
Bs26.9056
1 SKOR(SKORAI) ke CLP
$159.58384
1 SKOR(SKORAI) ke PKR
Rs47.7305344
1 SKOR(SKORAI) ke KZT
90.9947392
1 SKOR(SKORAI) ke THB
฿5.3273088
1 SKOR(SKORAI) ke TWD
NT$5.0599344
1 SKOR(SKORAI) ke AED
د.إ0.6171472
1 SKOR(SKORAI) ke CHF
Fr0.1311648
1 SKOR(SKORAI) ke HKD
HK$1.3082848
1 SKOR(SKORAI) ke AMD
֏64.304384
1 SKOR(SKORAI) ke MAD
.د.م1.5083952
1 SKOR(SKORAI) ke MXN
$3.0756464
1 SKOR(SKORAI) ke SAR
ريال0.6306
1 SKOR(SKORAI) ke PLN
0.6020128
1 SKOR(SKORAI) ke RON
лв0.7197248
1 SKOR(SKORAI) ke SEK
kr1.5504352
1 SKOR(SKORAI) ke BGN
лв0.277464
1 SKOR(SKORAI) ke HUF
Ft55.2052464
1 SKOR(SKORAI) ke CZK
3.4455984
1 SKOR(SKORAI) ke KWD
د.ك0.05112064
1 SKOR(SKORAI) ke ILS
0.5599728
1 SKOR(SKORAI) ke AOA
Kz154.1337744
1 SKOR(SKORAI) ke BHD
.د.ب0.06339632
1 SKOR(SKORAI) ke BMD
$0.16816
1 SKOR(SKORAI) ke DKK
kr1.0577264
1 SKOR(SKORAI) ke HNL
L4.3990656
1 SKOR(SKORAI) ke MUR
7.6311008
1 SKOR(SKORAI) ke NAD
$2.9209392
1 SKOR(SKORAI) ke NOK
kr1.6412416
1 SKOR(SKORAI) ke NZD
$0.2808272
1 SKOR(SKORAI) ke PAB
B/.0.16816
1 SKOR(SKORAI) ke PGK
K0.7012272
1 SKOR(SKORAI) ke QAR
ر.ق0.6121024
1 SKOR(SKORAI) ke RSD
дин.16.6024368

SKOR Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SKOR, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SKOR Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SKOR

Berapakah nilai SKOR (SKORAI) hari ini?
Harga langsung SKORAI dalam USD ialah 0.16816 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SKORAI ke USD?
Harga semasa SKORAI ke USD ialah $ 0.16816. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SKOR?
Had pasaran untuk SKORAI ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SKORAI?
Bekalan edaran SKORAI ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SKORAI?
SKORAI mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SKORAI?
SKORAI melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan SKORAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SKORAIialah $ 199.56K USD.
Adakah SKORAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
SKORAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SKORAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:06:01 (UTC+8)

SKOR (SKORAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

