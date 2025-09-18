Lagi Mengenai SKY

1 SKY ke USD Harga Langsung:

$0.07893
+2.45%1D
Sky Protocol (SKY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 02:24:55 (UTC+8)

Sky Protocol (SKY) Maklumat Harga (USD)

Sky Protocol (SKY) harga masa nyata ialah $ 0.07893. Sepanjang 24 jam yang lalu, SKY didagangkan antara $ 0.07195 rendah dan $ 0.082 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SKY sepanjang masa ialah $ 0.1014326882096492, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03429823458617939.

Dari segi prestasi jangka pendek, SKY telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, +2.45% dalam 24 jam dan +125.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

No.60

$ 1.85B
$ 897.68K
$ 1.85B
23.43B
23,462,665,147
23,462,665,147.365967
99.84%

0.04%

ETH

Had Pasaran semasa Sky Protocol ialah $ 1.85B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 897.68K. Bekalan edaran SKY ialah 23.43B, dengan jumlah bekalan sebanyak 23462665147.365967. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.85B.

Sky Protocol (SKY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Sky Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

Hari ini$ +0.0018875+2.45%
30 Hari$ +0.04393+125.51%
60 Hari$ +0.04393+125.51%
90 Hari$ +0.04393+125.51%
Perubahan Harga Sky Protocol Hari Ini

Hari ini, SKY mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0018875 (+2.45%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSky Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.04393 (+125.51%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Sky Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SKY mengalami perubahan sebanyak $ +0.04393 (+125.51%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Sky Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.04393 (+125.51%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Sky Protocol (SKY)?

Semak Sky Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Sky Protocol (SKY)

The Sky ecosystem is made up of the community and projects that back the decentralised Sky Protocol. The community actively engages in governance through a transparent, on-chain voting system, powered by two governance tokens: SKY and MKR. In addition to governance, the ecosystem includes Sky Stars—independent decentralised projects that foster rapid innovation and growth. These projects are designed to be agile and focused, driving forward progress within the ecosystem.

Sky Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Sky Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SKY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Sky Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Sky Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Sky Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Sky Protocol (SKY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Sky Protocol (SKY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sky Protocol.

Semak Sky Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Sky Protocol (SKY)

Memahami tokenomik Sky Protocol (SKY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SKY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Sky Protocol (SKY)

Mencari cara membeli Sky Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Sky Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SKY kepada Mata Wang Tempatan

Sky Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Sky Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Sky Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sky Protocol

Berapakah nilai Sky Protocol (SKY) hari ini?
Harga langsung SKY dalam USD ialah 0.07893 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SKY ke USD?
Harga semasa SKY ke USD ialah $ 0.07893. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Sky Protocol?
Had pasaran untuk SKY ialah $ 1.85B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SKY?
Bekalan edaran SKY ialah 23.43B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SKY?
SKY mencapai harga ATH sebanyak 0.1014326882096492 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SKY?
SKY melihat harga ATL sebanyak 0.03429823458617939 USD.
Berapakah jumlah dagangan SKY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SKYialah $ 897.68K USD.
Adakah SKY akan naik lebih tinggi tahun ini?
SKY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SKYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 02:24:55 (UTC+8)

Sky Protocol (SKY) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

