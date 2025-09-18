Apakah itu Sky Protocol (SKY)

The Sky ecosystem is made up of the community and projects that back the decentralised Sky Protocol. The community actively engages in governance through a transparent, on-chain voting system, powered by two governance tokens: SKY and MKR. In addition to governance, the ecosystem includes Sky Stars—independent decentralised projects that foster rapid innovation and growth. These projects are designed to be agile and focused, driving forward progress within the ecosystem.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sky Protocol Berapakah nilai Sky Protocol (SKY) hari ini? Harga langsung SKY dalam USD ialah 0.07893 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SKY ke USD? $ 0.07893 . Lihat Harga semasa SKY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Sky Protocol? Had pasaran untuk SKY ialah $ 1.85B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SKY? Bekalan edaran SKY ialah 23.43B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SKY? SKY mencapai harga ATH sebanyak 0.1014326882096492 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SKY? SKY melihat harga ATL sebanyak 0.03429823458617939 USD . Berapakah jumlah dagangan SKY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SKYialah $ 897.68K USD . Adakah SKY akan naik lebih tinggi tahun ini? SKY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SKYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

