Lihat cerapan utama tentang Sky Protocol (SKY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Sky Protocol (SKY) Maklumat

The Sky ecosystem is made up of the community and projects that back the decentralised Sky Protocol. The community actively engages in governance through a transparent, on-chain voting system, powered by two governance tokens: SKY and MKR. In addition to governance, the ecosystem includes Sky Stars—independent decentralised projects that foster rapid innovation and growth. These projects are designed to be agile and focused, driving forward progress within the ecosystem.

https://sky.money/
https://etherscan.io/address/0x56072c95faa701256059aa122697b133aded9279

Sky Protocol (SKY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Sky Protocol (SKY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.70B
$ 1.70B$ 1.70B
Jumlah Bekalan:
$ 23.46B
$ 23.46B$ 23.46B
Bekalan Edaran:
$ 23.42B
$ 23.42B$ 23.42B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.70B
$ 1.70B$ 1.70B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.082
$ 0.082$ 0.082
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.03429823458617939
$ 0.03429823458617939$ 0.03429823458617939
Harga Semasa:
$ 0.07262
$ 0.07262$ 0.07262

Tokenomik Sky Protocol (SKY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Sky Protocol (SKY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SKY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SKY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SKY, terokai SKY harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.