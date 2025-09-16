Lagi Mengenai SKYA

Sekuya Logo

SekuyaHargae(SKYA)

1 SKYA ke USD Harga Langsung:

$0.004197
$0.004197$0.004197
-2.86%1D
USD
Sekuya (SKYA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:52:36 (UTC+8)

Sekuya (SKYA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.004197
$ 0.004197$ 0.004197
24J Rendah
$ 0.004329
$ 0.004329$ 0.004329
24J Tinggi

$ 0.004197
$ 0.004197$ 0.004197

$ 0.004329
$ 0.004329$ 0.004329

$ 0.06977272441588699
$ 0.06977272441588699$ 0.06977272441588699

$ 0.00261259753355188
$ 0.00261259753355188$ 0.00261259753355188

0.00%

-2.86%

+0.35%

+0.35%

Sekuya (SKYA) harga masa nyata ialah $ 0.004197. Sepanjang 24 jam yang lalu, SKYA didagangkan antara $ 0.004197 rendah dan $ 0.004329 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SKYA sepanjang masa ialah $ 0.06977272441588699, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00261259753355188.

Dari segi prestasi jangka pendek, SKYA telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -2.86% dalam 24 jam dan +0.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sekuya (SKYA) Maklumat Pasaran

No.1937

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

$ 13.15K
$ 13.15K$ 13.15K

$ 4.20M
$ 4.20M$ 4.20M

403.21M
403.21M 403.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

995,412,025.9710485
995,412,025.9710485 995,412,025.9710485

40.32%

ETH

Had Pasaran semasa Sekuya ialah $ 1.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 13.15K. Bekalan edaran SKYA ialah 403.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 995412025.9710485. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.20M.

Sekuya (SKYA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Sekuya hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00012357-2.86%
30 Hari$ -0.001102-20.80%
60 Hari$ -0.001105-20.85%
90 Hari$ -0.000406-8.83%
Perubahan Harga Sekuya Hari Ini

Hari ini, SKYA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00012357 (-2.86%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSekuya

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001102 (-20.80%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Sekuya

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SKYA mengalami perubahan sebanyak $ -0.001105 (-20.85%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Sekuya

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000406 (-8.83%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Sekuya (SKYA)?

Semak Sekuyahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Sekuya (SKYA)

Sekuya is a video game company aims to revolutionize gaming world with community-driven approach in all new anime epic fantasy universe. Players have the ability to enhance the gaming experience with SKYA - Sekuya native game currency.

Sekuya tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Sekuya pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SKYA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Sekuya di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Sekuya anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Sekuya Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Sekuya (SKYA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Sekuya (SKYA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sekuya.

Semak Sekuya ramalan harga sekarang!

Tokenomik Sekuya (SKYA)

Memahami tokenomik Sekuya (SKYA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SKYA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Sekuya (SKYA)

Mencari cara membeli Sekuya? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Sekuya di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SKYA kepada Mata Wang Tempatan

Sekuya Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Sekuya, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Sekuya Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sekuya

Berapakah nilai Sekuya (SKYA) hari ini?
Harga langsung SKYA dalam USD ialah 0.004197 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SKYA ke USD?
Harga semasa SKYA ke USD ialah $ 0.004197. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Sekuya?
Had pasaran untuk SKYA ialah $ 1.69M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SKYA?
Bekalan edaran SKYA ialah 403.21M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SKYA?
SKYA mencapai harga ATH sebanyak 0.06977272441588699 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SKYA?
SKYA melihat harga ATL sebanyak 0.00261259753355188 USD.
Berapakah jumlah dagangan SKYA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SKYAialah $ 13.15K USD.
Adakah SKYA akan naik lebih tinggi tahun ini?
SKYA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SKYAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:52:36 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

