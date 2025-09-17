Lagi Mengenai SKYAI

SkyAI Logo

SkyAIHargae(SKYAI)

$0.0424
+0.30%1D
USD
SkyAI (SKYAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:56:30 (UTC+8)

SkyAI (SKYAI) Maklumat Harga (USD)

$ 0.04042
$ 0.04243
24J Tinggi

+0.92%

+0.30%

-7.41%

-7.41%

SkyAI (SKYAI) harga masa nyata ialah $ 0.0424. Sepanjang 24 jam yang lalu, SKYAI didagangkan antara $ 0.04042 rendah dan $ 0.04243 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SKYAI sepanjang masa ialah $ 0.09450777237023474, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.020745137226669978.

Dari segi prestasi jangka pendek, SKYAI telah berubah sebanyak +0.92% sejak sejam yang lalu, +0.30% dalam 24 jam dan -7.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SkyAI (SKYAI) Maklumat Pasaran

No.642

$ 42.40M
$ 52.26K
$ 42.40M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

BSC

Had Pasaran semasa SkyAI ialah $ 42.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.26K. Bekalan edaran SKYAI ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.40M.

SkyAI (SKYAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SkyAI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001268+0.30%
30 Hari$ -0.02068-32.79%
60 Hari$ -0.01405-24.89%
90 Hari$ +0.0069+19.43%
Perubahan Harga SkyAI Hari Ini

Hari ini, SKYAI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001268 (+0.30%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSkyAI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.02068 (-32.79%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SkyAI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SKYAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.01405 (-24.89%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SkyAI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0069 (+19.43%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SkyAI (SKYAI)?

Semak SkyAIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SkyAI (SKYAI)

SkyAI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SkyAI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SKYAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SkyAI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SkyAI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SkyAI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SkyAI (SKYAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SkyAI (SKYAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SkyAI.

Semak SkyAI ramalan harga sekarang!

Tokenomik SkyAI (SKYAI)

Memahami tokenomik SkyAI (SKYAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SKYAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SkyAI (SKYAI)

Mencari cara membeli SkyAI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SkyAI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SKYAI kepada Mata Wang Tempatan

1 SkyAI(SKYAI) ke VND
1,115.756
1 SkyAI(SKYAI) ke AUD
A$0.063176
1 SkyAI(SKYAI) ke GBP
0.030952
1 SkyAI(SKYAI) ke EUR
0.035616
1 SkyAI(SKYAI) ke USD
$0.0424
1 SkyAI(SKYAI) ke MYR
RM0.17808
1 SkyAI(SKYAI) ke TRY
1.749848
1 SkyAI(SKYAI) ke JPY
¥6.1904
1 SkyAI(SKYAI) ke ARS
ARS$62.261008
1 SkyAI(SKYAI) ke RUB
3.52768
1 SkyAI(SKYAI) ke INR
3.730352
1 SkyAI(SKYAI) ke IDR
Rp695.081856
1 SkyAI(SKYAI) ke KRW
58.482744
1 SkyAI(SKYAI) ke PHP
2.41044
1 SkyAI(SKYAI) ke EGP
￡E.2.038592
1 SkyAI(SKYAI) ke BRL
R$0.224296
1 SkyAI(SKYAI) ke CAD
C$0.058088
1 SkyAI(SKYAI) ke BDT
5.16432
1 SkyAI(SKYAI) ke NGN
63.377824
1 SkyAI(SKYAI) ke COP
$163.7064
1 SkyAI(SKYAI) ke ZAR
R.0.734368
1 SkyAI(SKYAI) ke UAH
1.745608
1 SkyAI(SKYAI) ke VES
Bs6.784
1 SkyAI(SKYAI) ke CLP
$40.2376
1 SkyAI(SKYAI) ke PKR
Rs12.034816
1 SkyAI(SKYAI) ke KZT
22.943488
1 SkyAI(SKYAI) ke THB
฿1.342808
1 SkyAI(SKYAI) ke TWD
NT$1.27624
1 SkyAI(SKYAI) ke AED
د.إ0.155608
1 SkyAI(SKYAI) ke CHF
Fr0.033072
1 SkyAI(SKYAI) ke HKD
HK$0.329872
1 SkyAI(SKYAI) ke AMD
֏16.21376
1 SkyAI(SKYAI) ke MAD
.د.م0.380328
1 SkyAI(SKYAI) ke MXN
$0.775496
1 SkyAI(SKYAI) ke SAR
ريال0.159
1 SkyAI(SKYAI) ke PLN
0.151792
1 SkyAI(SKYAI) ke RON
лв0.180624
1 SkyAI(SKYAI) ke SEK
kr0.390928
1 SkyAI(SKYAI) ke BGN
лв0.06996
1 SkyAI(SKYAI) ke HUF
Ft13.915256
1 SkyAI(SKYAI) ke CZK
0.868352
1 SkyAI(SKYAI) ke KWD
د.ك0.0128896
1 SkyAI(SKYAI) ke ILS
0.141192
1 SkyAI(SKYAI) ke AOA
Kz38.650568
1 SkyAI(SKYAI) ke BHD
.د.ب0.0159848
1 SkyAI(SKYAI) ke BMD
$0.0424
1 SkyAI(SKYAI) ke DKK
kr0.266272
1 SkyAI(SKYAI) ke HNL
L1.112152
1 SkyAI(SKYAI) ke MUR
1.9186
1 SkyAI(SKYAI) ke NAD
$0.736488
1 SkyAI(SKYAI) ke NOK
kr0.4134
1 SkyAI(SKYAI) ke NZD
$0.070808
1 SkyAI(SKYAI) ke PAB
B/.0.0424
1 SkyAI(SKYAI) ke PGK
K0.177232
1 SkyAI(SKYAI) ke QAR
ر.ق0.154336
1 SkyAI(SKYAI) ke RSD
дин.4.186152

SkyAI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SkyAI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web SkyAI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SkyAI

Berapakah nilai SkyAI (SKYAI) hari ini?
Harga langsung SKYAI dalam USD ialah 0.0424 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SKYAI ke USD?
Harga semasa SKYAI ke USD ialah $ 0.0424. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SkyAI?
Had pasaran untuk SKYAI ialah $ 42.40M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SKYAI?
Bekalan edaran SKYAI ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SKYAI?
SKYAI mencapai harga ATH sebanyak 0.09450777237023474 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SKYAI?
SKYAI melihat harga ATL sebanyak 0.020745137226669978 USD.
Berapakah jumlah dagangan SKYAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SKYAIialah $ 52.26K USD.
Adakah SKYAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
SKYAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SKYAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:56:30 (UTC+8)

SkyAI (SKYAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

