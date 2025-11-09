SatLayer Harga Hari Ini

Harga langsung SatLayer (SLAY) hari ini ialah $ 0.009073, dengan 24.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SLAY kepada USD penukaran adalah $ 0.009073 setiap SLAY.

SatLayer kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SLAY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SLAY didagangkan antara $ 0.007303 (rendah) dan $ 0.011526 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SLAY dipindahkan -6.00% dalam sejam terakhir dan -17.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 125.71K.

SatLayer (SLAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 125.71K$ 125.71K $ 125.71K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.05M$ 19.05M $ 19.05M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

