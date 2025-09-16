Lagi Mengenai SLING

Slingshot Logo

SlingshotHargae(SLING)

1 SLING ke USD Harga Langsung:

$0.0003688
+1.06%1D
USD
Slingshot (SLING) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:52:43 (UTC+8)

Slingshot (SLING) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003648
24J Rendah
$ 0.0003743
24J Tinggi

$ 0.0003648
$ 0.0003743
$ 0.02871671040523046
$ 0.000337810308062159
+0.13%

+1.06%

-13.16%

-13.16%

Slingshot (SLING) harga masa nyata ialah $ 0.0003685. Sepanjang 24 jam yang lalu, SLING didagangkan antara $ 0.0003648 rendah dan $ 0.0003743 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SLING sepanjang masa ialah $ 0.02871671040523046, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000337810308062159.

Dari segi prestasi jangka pendek, SLING telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, +1.06% dalam 24 jam dan -13.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Slingshot (SLING) Maklumat Pasaran

No.3124

$ 68.71K
$ 52.98K
$ 1.84M
186.47M
5,000,000,000
5,000,000,000
3.72%

ARB

Had Pasaran semasa Slingshot ialah $ 68.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.98K. Bekalan edaran SLING ialah 186.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.84M.

Slingshot (SLING) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Slingshot hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000003868+1.06%
30 Hari$ -0.0003034-45.16%
60 Hari$ -0.000577-61.03%
90 Hari$ -0.0009895-72.87%
Perubahan Harga Slingshot Hari Ini

Hari ini, SLING mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000003868 (+1.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSlingshot

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0003034 (-45.16%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Slingshot

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SLING mengalami perubahan sebanyak $ -0.000577 (-61.03%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Slingshot

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0009895 (-72.87%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Slingshot (SLING)?

Semak Slingshothalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Slingshot (SLING)

Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP.

Slingshot tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Slingshot pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SLING ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Slingshot di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Slingshot anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Slingshot Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Slingshot (SLING) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Slingshot (SLING) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Slingshot.

Semak Slingshot ramalan harga sekarang!

Tokenomik Slingshot (SLING)

Memahami tokenomik Slingshot (SLING) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SLING dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Slingshot (SLING)

Mencari cara membeli Slingshot? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Slingshot di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SLING kepada Mata Wang Tempatan

1 Slingshot(SLING) ke VND
9.6970775
1 Slingshot(SLING) ke AUD
A$0.000549065
1 Slingshot(SLING) ke GBP
0.000269005
1 Slingshot(SLING) ke EUR
0.00030954
1 Slingshot(SLING) ke USD
$0.0003685
1 Slingshot(SLING) ke MYR
RM0.0015477
1 Slingshot(SLING) ke TRY
0.01521168
1 Slingshot(SLING) ke JPY
¥0.053801
1 Slingshot(SLING) ke ARS
ARS$0.53873963
1 Slingshot(SLING) ke RUB
0.030530225
1 Slingshot(SLING) ke INR
0.032446425
1 Slingshot(SLING) ke IDR
Rp6.04098264
1 Slingshot(SLING) ke KRW
0.508975885
1 Slingshot(SLING) ke PHP
0.020993445
1 Slingshot(SLING) ke EGP
￡E.0.01773222
1 Slingshot(SLING) ke BRL
R$0.001956735
1 Slingshot(SLING) ke CAD
C$0.000504845
1 Slingshot(SLING) ke BDT
0.0448833
1 Slingshot(SLING) ke NGN
0.55081906
1 Slingshot(SLING) ke COP
$1.439453125
1 Slingshot(SLING) ke ZAR
R.0.006400845
1 Slingshot(SLING) ke UAH
0.015171145
1 Slingshot(SLING) ke VES
Bs0.05896
1 Slingshot(SLING) ke CLP
$0.3497065
1 Slingshot(SLING) ke PKR
Rs0.10459504
1 Slingshot(SLING) ke KZT
0.19940272
1 Slingshot(SLING) ke THB
฿0.011677765
1 Slingshot(SLING) ke TWD
NT$0.011095535
1 Slingshot(SLING) ke AED
د.إ0.001352395
1 Slingshot(SLING) ke CHF
Fr0.00028743
1 Slingshot(SLING) ke HKD
HK$0.00286693
1 Slingshot(SLING) ke AMD
֏0.1409144
1 Slingshot(SLING) ke MAD
.د.م0.003305445
1 Slingshot(SLING) ke MXN
$0.00675829
1 Slingshot(SLING) ke SAR
ريال0.001381875
1 Slingshot(SLING) ke PLN
0.001322915
1 Slingshot(SLING) ke RON
лв0.00157718
1 Slingshot(SLING) ke SEK
kr0.003408625
1 Slingshot(SLING) ke BGN
лв0.000608025
1 Slingshot(SLING) ke HUF
Ft0.121453915
1 Slingshot(SLING) ke CZK
0.007580045
1 Slingshot(SLING) ke KWD
د.ك0.0001123925
1 Slingshot(SLING) ke ILS
0.001227105
1 Slingshot(SLING) ke AOA
Kz0.335913545
1 Slingshot(SLING) ke BHD
.د.ب0.0001389245
1 Slingshot(SLING) ke BMD
$0.0003685
1 Slingshot(SLING) ke DKK
kr0.002325235
1 Slingshot(SLING) ke HNL
L0.009665755
1 Slingshot(SLING) ke MUR
0.016674625
1 Slingshot(SLING) ke NAD
$0.006400845
1 Slingshot(SLING) ke NOK
kr0.0036113
1 Slingshot(SLING) ke NZD
$0.000615395
1 Slingshot(SLING) ke PAB
B/.0.0003685
1 Slingshot(SLING) ke PGK
K0.00154033
1 Slingshot(SLING) ke QAR
ر.ق0.00134134
1 Slingshot(SLING) ke RSD
дин.0.03651835

Slingshot Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Slingshot, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Slingshot Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Slingshot

Berapakah nilai Slingshot (SLING) hari ini?
Harga langsung SLING dalam USD ialah 0.0003685 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SLING ke USD?
Harga semasa SLING ke USD ialah $ 0.0003685. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Slingshot?
Had pasaran untuk SLING ialah $ 68.71K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SLING?
Bekalan edaran SLING ialah 186.47M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SLING?
SLING mencapai harga ATH sebanyak 0.02871671040523046 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SLING?
SLING melihat harga ATL sebanyak 0.000337810308062159 USD.
Berapakah jumlah dagangan SLING?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SLINGialah $ 52.98K USD.
Adakah SLING akan naik lebih tinggi tahun ini?
SLING mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SLINGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Slingshot (SLING) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

