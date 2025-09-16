Apakah itu Smooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Smooth Love Potion Berapakah nilai Smooth Love Potion (SLP) hari ini? Harga langsung SLP dalam USD ialah 0.001793 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SLP ke USD? $ 0.001793 . Lihat Harga semasa SLP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Smooth Love Potion? Had pasaran untuk SLP ialah $ 64.53M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SLP? Bekalan edaran SLP ialah 35.99B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SLP? SLP mencapai harga ATH sebanyak 0.41907081 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SLP? SLP melihat harga ATL sebanyak 0.001059406911044792 USD . Berapakah jumlah dagangan SLP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SLPialah $ 176.43K USD . Adakah SLP akan naik lebih tinggi tahun ini? SLP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SLPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Smooth Love Potion (SLP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

