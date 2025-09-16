Lagi Mengenai SLP

Smooth Love Potion (SLP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:52:50 (UTC+8)

Smooth Love Potion (SLP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001767
$ 0.001767$ 0.001767
24J Rendah
$ 0.001832
$ 0.001832$ 0.001832
24J Tinggi

$ 0.001767
$ 0.001767$ 0.001767

$ 0.001832
$ 0.001832$ 0.001832

$ 0.41907081
$ 0.41907081$ 0.41907081

$ 0.001059406911044792
$ 0.001059406911044792$ 0.001059406911044792

-0.56%

-0.16%

-4.38%

-4.38%

Smooth Love Potion (SLP) harga masa nyata ialah $ 0.001793. Sepanjang 24 jam yang lalu, SLP didagangkan antara $ 0.001767 rendah dan $ 0.001832 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SLP sepanjang masa ialah $ 0.41907081, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001059406911044792.

Dari segi prestasi jangka pendek, SLP telah berubah sebanyak -0.56% sejak sejam yang lalu, -0.16% dalam 24 jam dan -4.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Smooth Love Potion (SLP) Maklumat Pasaran

No.502

$ 64.53M
$ 64.53M$ 64.53M

$ 176.43K
$ 176.43K$ 176.43K

$ 64.53M
$ 64.53M$ 64.53M

35.99B
35.99B 35.99B

--
----

35,987,753,503
35,987,753,503 35,987,753,503

2021-07-12 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa Smooth Love Potion ialah $ 64.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 176.43K. Bekalan edaran SLP ialah 35.99B, dengan jumlah bekalan sebanyak 35987753503. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 64.53M.

Smooth Love Potion (SLP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Smooth Love Potion hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000288-0.16%
30 Hari$ -0.000085-4.53%
60 Hari$ +0.000209+13.19%
90 Hari$ +0.000538+42.86%
Perubahan Harga Smooth Love Potion Hari Ini

Hari ini, SLP mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000288 (-0.16%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSmooth Love Potion

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000085 (-4.53%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Smooth Love Potion

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SLP mengalami perubahan sebanyak $ +0.000209 (+13.19%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Smooth Love Potion

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000538 (+42.86%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Smooth Love Potion (SLP)?

Semak Smooth Love Potionhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Smooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Smooth Love Potion tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Smooth Love Potion pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SLP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Smooth Love Potion di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Smooth Love Potion anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Smooth Love Potion Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Smooth Love Potion (SLP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Smooth Love Potion (SLP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Smooth Love Potion.

Semak Smooth Love Potion ramalan harga sekarang!

Tokenomik Smooth Love Potion (SLP)

Memahami tokenomik Smooth Love Potion (SLP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SLP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Smooth Love Potion (SLP)

Mencari cara membeli Smooth Love Potion? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Smooth Love Potion di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SLP kepada Mata Wang Tempatan

SLP kepada Mata Wang Tempatan
47.182795
1 Smooth Love Potion(SLP) ke AUD
A$0.00267157
1 Smooth Love Potion(SLP) ke GBP
0.00130889
1 Smooth Love Potion(SLP) ke EUR
0.00150612
1 Smooth Love Potion(SLP) ke USD
$0.001793
1 Smooth Love Potion(SLP) ke MYR
RM0.0075306
1 Smooth Love Potion(SLP) ke TRY
0.07401504
1 Smooth Love Potion(SLP) ke JPY
¥0.261778
1 Smooth Love Potion(SLP) ke ARS
ARS$2.62133014
1 Smooth Love Potion(SLP) ke RUB
0.14855005
1 Smooth Love Potion(SLP) ke INR
0.15787365
1 Smooth Love Potion(SLP) ke IDR
Rp29.39343792
1 Smooth Love Potion(SLP) ke KRW
2.47650953
1 Smooth Love Potion(SLP) ke PHP
0.10214721
1 Smooth Love Potion(SLP) ke EGP
￡E.0.08627916
1 Smooth Love Potion(SLP) ke BRL
R$0.00952083
1 Smooth Love Potion(SLP) ke CAD
C$0.00245641
1 Smooth Love Potion(SLP) ke BDT
0.2183874
1 Smooth Love Potion(SLP) ke NGN
2.68010468
1 Smooth Love Potion(SLP) ke COP
$7.00390625
1 Smooth Love Potion(SLP) ke ZAR
R.0.03114441
1 Smooth Love Potion(SLP) ke UAH
0.07381781
1 Smooth Love Potion(SLP) ke VES
Bs0.28688
1 Smooth Love Potion(SLP) ke CLP
$1.701557
1 Smooth Love Potion(SLP) ke PKR
Rs0.50892512
1 Smooth Love Potion(SLP) ke KZT
0.97022816
1 Smooth Love Potion(SLP) ke THB
฿0.05682017
1 Smooth Love Potion(SLP) ke TWD
NT$0.05398723
1 Smooth Love Potion(SLP) ke AED
د.إ0.00658031
1 Smooth Love Potion(SLP) ke CHF
Fr0.00139854
1 Smooth Love Potion(SLP) ke HKD
HK$0.01394954
1 Smooth Love Potion(SLP) ke AMD
֏0.6856432
1 Smooth Love Potion(SLP) ke MAD
.د.م0.01608321
1 Smooth Love Potion(SLP) ke MXN
$0.03288362
1 Smooth Love Potion(SLP) ke SAR
ريال0.00672375
1 Smooth Love Potion(SLP) ke PLN
0.00643687
1 Smooth Love Potion(SLP) ke RON
лв0.00767404
1 Smooth Love Potion(SLP) ke SEK
kr0.01658525
1 Smooth Love Potion(SLP) ke BGN
лв0.00295845
1 Smooth Love Potion(SLP) ke HUF
Ft0.59095487
1 Smooth Love Potion(SLP) ke CZK
0.03688201
1 Smooth Love Potion(SLP) ke KWD
د.ك0.000546865
1 Smooth Love Potion(SLP) ke ILS
0.00597069
1 Smooth Love Potion(SLP) ke AOA
Kz1.63444501
1 Smooth Love Potion(SLP) ke BHD
.د.ب0.000675961
1 Smooth Love Potion(SLP) ke BMD
$0.001793
1 Smooth Love Potion(SLP) ke DKK
kr0.01131383
1 Smooth Love Potion(SLP) ke HNL
L0.04703039
1 Smooth Love Potion(SLP) ke MUR
0.08113325
1 Smooth Love Potion(SLP) ke NAD
$0.03114441
1 Smooth Love Potion(SLP) ke NOK
kr0.0175714
1 Smooth Love Potion(SLP) ke NZD
$0.00299431
1 Smooth Love Potion(SLP) ke PAB
B/.0.001793
1 Smooth Love Potion(SLP) ke PGK
K0.00749474
1 Smooth Love Potion(SLP) ke QAR
ر.ق0.00652652
1 Smooth Love Potion(SLP) ke RSD
дин.0.1776863

Smooth Love Potion Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Smooth Love Potion, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Smooth Love Potion Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Smooth Love Potion

Berapakah nilai Smooth Love Potion (SLP) hari ini?
Harga langsung SLP dalam USD ialah 0.001793 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SLP ke USD?
Harga semasa SLP ke USD ialah $ 0.001793. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Smooth Love Potion?
Had pasaran untuk SLP ialah $ 64.53M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SLP?
Bekalan edaran SLP ialah 35.99B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SLP?
SLP mencapai harga ATH sebanyak 0.41907081 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SLP?
SLP melihat harga ATL sebanyak 0.001059406911044792 USD.
Berapakah jumlah dagangan SLP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SLPialah $ 176.43K USD.
Adakah SLP akan naik lebih tinggi tahun ini?
SLP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SLPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:52:50 (UTC+8)

Smooth Love Potion (SLP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

