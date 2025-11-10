BursaDEX+
Harga SLIMEX langsung hari ini ialah 0.00812 USD.SLX modal pasaran ialah 14,071,960 USD. Jejaki masa nyata SLX kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai SLX

Maklumat Harga SLX

Apakah SLX

Kertas putih SLX

Laman Web Rasmi SLX

SLIMEX Logo

SLIMEXHargae(SLX)

1 SLX ke USD Harga Langsung:

SLIMEX (SLX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:03:13 (UTC+8)

SLIMEX Harga Hari Ini

Harga langsung SLIMEX (SLX) hari ini ialah $ 0.00812, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SLX kepada USD penukaran adalah $ 0.00812 setiap SLX.

SLIMEX kini berada pada kedudukan #975 mengikut permodalan pasaran pada $ 14.07M, dengan bekalan edaran sebanyak 1.73B SLX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SLX didagangkan antara $ 0.00788 (rendah) dan $ 0.00834 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0201275829066775, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.005582250839159196.

Dalam prestasi jangka pendek, SLX dipindahkan -0.74% dalam sejam terakhir dan -26.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 11.83K.

SLIMEX (SLX) Maklumat Pasaran

No.975

17.33%

BSC

Had Pasaran semasa SLIMEX ialah $ 14.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 11.83K. Bekalan edaran SLX ialah 1.73B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 81.20M.

SLIMEX Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
-0.74%

0.00%

-26.92%

-26.92%

SLIMEX (SLX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SLIMEX hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.00054+7.12%
60 Hari$ -0.00188-18.80%
90 Hari$ -0.00188-18.80%
Perubahan Harga SLIMEX Hari Ini

Hari ini, SLX mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSLIMEX

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00054 (+7.12%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SLIMEX

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SLX mengalami perubahan sebanyak $ -0.00188 (-18.80%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SLIMEX

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00188 (-18.80%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SLIMEX (SLX)?

Semak SLIMEXhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk SLIMEX

Cerapan dipacu AI yang menganalisis SLIMEX pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga SLIMEX?

SLIMEX (SLX) price is influenced by several key factors:

1. Market demand and supply dynamics
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market sentiment
4. Bitcoin and major altcoin price movements
5. Project development updates and roadmap progress
6. Partnership announcements
7. Exchange listings
8. Regulatory news affecting crypto markets
9. Community adoption and social media buzz
10. Technical analysis patterns and trading signals

Mengapa orang ingin tahu harga SLIMEX hari ini?

People want to know SLIMEX (SLX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying/selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Ramalan Harga untuk SLIMEX

SLIMEX (SLX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SLX pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
SLIMEX (SLX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga SLIMEX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga SLIMEX yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk SLX ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik SLIMEX Ramalan Harga.

Perihal SLIMEX

SLX is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be used as a utility token within the SLX ecosystem, providing users with access to various services and benefits. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which encourages holders to engage with the platform and contribute to its security. The SLX token is also used as a governance token, allowing holders to vote on proposals and decisions that affect the future direction of the platform. This gives the community a direct influence over the development and growth of the SLX ecosystem. The issuance model of SLX is designed to be deflationary, with a decreasing supply over time, which is intended to maintain the token's value.

Bagaimana untuk membeli & Melabur SLIMEX dalam Malaysia

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SLIMEX

Berapakah nilai 1 SLIMEX pada tahun 2030?
Jika SLIMEX berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga SLIMEX berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:03:13 (UTC+8)

SLIMEX (SLX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang SLIMEX

SLX USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek SLX dengan leveraj. Terokai SLX dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan SLIMEX (SLX) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga SLIMEX langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
SLX/USDT
