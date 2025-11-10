SLIMEX Harga Hari Ini

Harga langsung SLIMEX (SLX) hari ini ialah $ 0.00812, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SLX kepada USD penukaran adalah $ 0.00812 setiap SLX.

SLIMEX kini berada pada kedudukan #975 mengikut permodalan pasaran pada $ 14.07M, dengan bekalan edaran sebanyak 1.73B SLX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SLX didagangkan antara $ 0.00788 (rendah) dan $ 0.00834 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0201275829066775, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.005582250839159196.

Dalam prestasi jangka pendek, SLX dipindahkan -0.74% dalam sejam terakhir dan -26.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 11.83K.

SLIMEX (SLX) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.975 Modal Pasaran $ 14.07M$ 14.07M $ 14.07M Kelantangan (24J) $ 11.83K$ 11.83K $ 11.83K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 81.20M$ 81.20M $ 81.20M Bekalan Peredaran 1.73B 1.73B 1.73B Bekalan Maks 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Kadar Peredaran 17.33% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa SLIMEX ialah $ 14.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 11.83K. Bekalan edaran SLX ialah 1.73B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 81.20M.