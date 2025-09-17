Lagi Mengenai SMART

Smart Blockchain Logo

Smart BlockchainHargae(SMART)

1 SMART ke USD Harga Langsung:

$0.00556
0.00%1D
USD
Smart Blockchain (SMART) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:26:40 (UTC+8)

Smart Blockchain (SMART) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.004913
24J Rendah
$ 0.005962
24J Tinggi

$ 0.004913
$ 0.005962
$ 0.0117409485813595
$ 0.000631073698012632
+0.25%

0.00%

+12.77%

+12.77%

Smart Blockchain (SMART) harga masa nyata ialah $ 0.00556. Sepanjang 24 jam yang lalu, SMART didagangkan antara $ 0.004913 rendah dan $ 0.005962 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SMART sepanjang masa ialah $ 0.0117409485813595, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000631073698012632.

Dari segi prestasi jangka pendek, SMART telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +12.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Smart Blockchain (SMART) Maklumat Pasaran

No.3858

$ 0.00
$ 253.76K
$ 50.04B
0.00
9,000,010,200,000
9,000,010,200,000
0.00%

SMART

Had Pasaran semasa Smart Blockchain ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 253.76K. Bekalan edaran SMART ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 9000010200000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.04B.

Smart Blockchain (SMART) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Smart Blockchain hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.002261-28.91%
60 Hari$ +0.00133+31.44%
90 Hari$ +0.003627+187.63%
Perubahan Harga Smart Blockchain Hari Ini

Hari ini, SMART mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSmart Blockchain

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.002261 (-28.91%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Smart Blockchain

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SMART mengalami perubahan sebanyak $ +0.00133 (+31.44%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Smart Blockchain

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.003627 (+187.63%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Smart Blockchain (SMART)?

Semak Smart Blockchainhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Smart Blockchain (SMART)

Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins.

Smart Blockchain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Smart Blockchain pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SMART ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Smart Blockchain di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Smart Blockchain anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Smart Blockchain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Smart Blockchain (SMART) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Smart Blockchain (SMART) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Smart Blockchain.

Semak Smart Blockchain ramalan harga sekarang!

Tokenomik Smart Blockchain (SMART)

Memahami tokenomik Smart Blockchain (SMART) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SMART dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Smart Blockchain (SMART)

Mencari cara membeli Smart Blockchain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Smart Blockchain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SMART kepada Mata Wang Tempatan

Smart Blockchain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Smart Blockchain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Smart Blockchain Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Smart Blockchain

Berapakah nilai Smart Blockchain (SMART) hari ini?
Harga langsung SMART dalam USD ialah 0.00556 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SMART ke USD?
Harga semasa SMART ke USD ialah $ 0.00556. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Smart Blockchain?
Had pasaran untuk SMART ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SMART?
Bekalan edaran SMART ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SMART?
SMART mencapai harga ATH sebanyak 0.0117409485813595 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SMART?
SMART melihat harga ATL sebanyak 0.000631073698012632 USD.
Berapakah jumlah dagangan SMART?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SMARTialah $ 253.76K USD.
Adakah SMART akan naik lebih tinggi tahun ini?
SMART mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SMARTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:26:40 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

