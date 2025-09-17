Lagi Mengenai SMT

Swarm Markets

Swarm Markets Harga (SMT)

1 SMT ke USD Harga Langsung:

$0.1206
$0.1206$0.1206
0.00%1D
USD
Swarm Markets (SMT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:57:01 (UTC+8)

Swarm Markets (SMT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.116
$ 0.116$ 0.116
24J Rendah
$ 0.1232
$ 0.1232$ 0.1232
24J Tinggi

$ 0.116
$ 0.116$ 0.116

$ 0.1232
$ 0.1232$ 0.1232

$ 2.9776206369190703
$ 2.9776206369190703$ 2.9776206369190703

$ 0
$ 0$ 0

+0.83%

0.00%

+20.11%

+20.11%

Swarm Markets (SMT) harga masa nyata ialah $ 0.1206. Sepanjang 24 jam yang lalu, SMT didagangkan antara $ 0.116 rendah dan $ 0.1232 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SMT sepanjang masa ialah $ 2.9776206369190703, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SMT telah berubah sebanyak +0.83% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +20.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Swarm Markets (SMT) Maklumat Pasaran

No.1177

$ 10.12M
$ 10.12M$ 10.12M

$ 62.40K
$ 62.40K$ 62.40K

$ 18.96M
$ 18.96M$ 18.96M

83.94M
83.94M 83.94M

157,235,481
157,235,481 157,235,481

ETH

Had Pasaran semasa Swarm Markets ialah $ 10.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.40K. Bekalan edaran SMT ialah 83.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 157235481. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.96M.

Swarm Markets (SMT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Swarm Markets hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.0389+47.61%
60 Hari$ +0.0397+49.07%
90 Hari$ +0.0687+132.36%
Perubahan Harga Swarm Markets Hari Ini

Hari ini, SMT mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSwarm Markets

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0389 (+47.61%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Swarm Markets

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SMT mengalami perubahan sebanyak $ +0.0397 (+49.07%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Swarm Markets

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0687 (+132.36%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Swarm Markets (SMT)?

Semak Swarm Marketshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Swarm Markets (SMT)

Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.

Swarm Markets tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Swarm Markets pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SMT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Swarm Markets di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Swarm Markets anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Swarm Markets Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Swarm Markets (SMT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Swarm Markets (SMT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Swarm Markets.

Semak Swarm Markets ramalan harga sekarang!

Tokenomik Swarm Markets (SMT)

Memahami tokenomik Swarm Markets (SMT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SMT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Swarm Markets (SMT)

Mencari cara membeli Swarm Markets? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Swarm Markets di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SMT kepada Mata Wang Tempatan

1 Swarm Markets(SMT) ke VND
3,173.589
1 Swarm Markets(SMT) ke AUD
A$0.179694
1 Swarm Markets(SMT) ke GBP
0.088038
1 Swarm Markets(SMT) ke EUR
0.101304
1 Swarm Markets(SMT) ke USD
$0.1206
1 Swarm Markets(SMT) ke MYR
RM0.50652
1 Swarm Markets(SMT) ke TRY
4.977162
1 Swarm Markets(SMT) ke JPY
¥17.6076
1 Swarm Markets(SMT) ke ARS
ARS$177.091452
1 Swarm Markets(SMT) ke RUB
10.03392
1 Swarm Markets(SMT) ke INR
10.610388
1 Swarm Markets(SMT) ke IDR
Rp1,977.048864
1 Swarm Markets(SMT) ke KRW
166.344786
1 Swarm Markets(SMT) ke PHP
6.85611
1 Swarm Markets(SMT) ke EGP
￡E.5.798448
1 Swarm Markets(SMT) ke BRL
R$0.637974
1 Swarm Markets(SMT) ke CAD
C$0.165222
1 Swarm Markets(SMT) ke BDT
14.68908
1 Swarm Markets(SMT) ke NGN
180.268056
1 Swarm Markets(SMT) ke COP
$465.6366
1 Swarm Markets(SMT) ke ZAR
R.2.088792
1 Swarm Markets(SMT) ke UAH
4.965102
1 Swarm Markets(SMT) ke VES
Bs19.296
1 Swarm Markets(SMT) ke CLP
$114.4494
1 Swarm Markets(SMT) ke PKR
Rs34.231104
1 Swarm Markets(SMT) ke KZT
65.259072
1 Swarm Markets(SMT) ke THB
฿3.819402
1 Swarm Markets(SMT) ke TWD
NT$3.63006
1 Swarm Markets(SMT) ke AED
د.إ0.442602
1 Swarm Markets(SMT) ke CHF
Fr0.094068
1 Swarm Markets(SMT) ke HKD
HK$0.938268
1 Swarm Markets(SMT) ke AMD
֏46.11744
1 Swarm Markets(SMT) ke MAD
.د.م1.081782
1 Swarm Markets(SMT) ke MXN
$2.205774
1 Swarm Markets(SMT) ke SAR
ريال0.45225
1 Swarm Markets(SMT) ke PLN
0.431748
1 Swarm Markets(SMT) ke RON
лв0.513756
1 Swarm Markets(SMT) ke SEK
kr1.111932
1 Swarm Markets(SMT) ke BGN
лв0.19899
1 Swarm Markets(SMT) ke HUF
Ft39.579714
1 Swarm Markets(SMT) ke CZK
2.469888
1 Swarm Markets(SMT) ke KWD
د.ك0.0366624
1 Swarm Markets(SMT) ke ILS
0.401598
1 Swarm Markets(SMT) ke AOA
Kz109.935342
1 Swarm Markets(SMT) ke BHD
.د.ب0.0454662
1 Swarm Markets(SMT) ke BMD
$0.1206
1 Swarm Markets(SMT) ke DKK
kr0.757368
1 Swarm Markets(SMT) ke HNL
L3.163338
1 Swarm Markets(SMT) ke MUR
5.45715
1 Swarm Markets(SMT) ke NAD
$2.094822
1 Swarm Markets(SMT) ke NOK
kr1.17585
1 Swarm Markets(SMT) ke NZD
$0.201402
1 Swarm Markets(SMT) ke PAB
B/.0.1206
1 Swarm Markets(SMT) ke PGK
K0.504108
1 Swarm Markets(SMT) ke QAR
ر.ق0.438984
1 Swarm Markets(SMT) ke RSD
дин.11.906838

Swarm Markets Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Swarm Markets, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Swarm Markets Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Swarm Markets

Berapakah nilai Swarm Markets (SMT) hari ini?
Harga langsung SMT dalam USD ialah 0.1206 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SMT ke USD?
Harga semasa SMT ke USD ialah $ 0.1206. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Swarm Markets?
Had pasaran untuk SMT ialah $ 10.12M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SMT?
Bekalan edaran SMT ialah 83.94M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SMT?
SMT mencapai harga ATH sebanyak 2.9776206369190703 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SMT?
SMT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SMT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SMTialah $ 62.40K USD.
Adakah SMT akan naik lebih tinggi tahun ini?
SMT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SMTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:57:01 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SMT-ke-USD

Jumlah

SMT
SMT
USD
USD

1 SMT = 0.1206 USD

Berdagang SMT

SMTUSDT
$0.1206
$0.1206$0.1206
+0.16%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan