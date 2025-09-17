Apakah itu Real Smurf Cat (SMURFCAT)

SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.

Real Smurf Cat tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Real Smurf Cat pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak SMURFCAT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Real Smurf Cat di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Real Smurf Cat anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Real Smurf Cat Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Real Smurf Cat (SMURFCAT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Real Smurf Cat (SMURFCAT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Real Smurf Cat.

Semak Real Smurf Cat ramalan harga sekarang!

Tokenomik Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Memahami tokenomik Real Smurf Cat (SMURFCAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SMURFCAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Mencari cara membeli Real Smurf Cat? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Real Smurf Cat di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SMURFCAT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Real Smurf Cat Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Real Smurf Cat, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Real Smurf Cat Berapakah nilai Real Smurf Cat (SMURFCAT) hari ini? Harga langsung SMURFCAT dalam USD ialah 0.00003665 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SMURFCAT ke USD? $ 0.00003665 . Lihat Harga semasa SMURFCAT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Real Smurf Cat? Had pasaran untuk SMURFCAT ialah $ 3.44M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SMURFCAT? Bekalan edaran SMURFCAT ialah 93.81B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SMURFCAT? SMURFCAT mencapai harga ATH sebanyak 0.000397513294959806 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SMURFCAT? SMURFCAT melihat harga ATL sebanyak 0.000000030302868553 USD . Berapakah jumlah dagangan SMURFCAT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SMURFCATialah $ 57.28K USD . Adakah SMURFCAT akan naik lebih tinggi tahun ini? SMURFCAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SMURFCATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC