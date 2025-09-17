Lagi Mengenai SMURFCAT

Real Smurf Cat Logo

Real Smurf CatHargae(SMURFCAT)

1 SMURFCAT ke USD Harga Langsung:

-0.02%1D
USD
Real Smurf Cat (SMURFCAT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:27:14 (UTC+8)

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+0.35%

-0.02%

+19.42%

+19.42%

Real Smurf Cat (SMURFCAT) harga masa nyata ialah $ 0.00003665. Sepanjang 24 jam yang lalu, SMURFCAT didagangkan antara $ 0.00003394 rendah dan $ 0.0000386 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SMURFCAT sepanjang masa ialah $ 0.000397513294959806, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000030302868553.

Dari segi prestasi jangka pendek, SMURFCAT telah berubah sebanyak +0.35% sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan +19.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Maklumat Pasaran

No.1611

ETH

Had Pasaran semasa Real Smurf Cat ialah $ 3.44M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.28K. Bekalan edaran SMURFCAT ialah 93.81B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.67M.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Real Smurf Cat hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000000073-0.02%
30 Hari$ -0.00000841-18.67%
60 Hari$ -0.00002776-43.10%
90 Hari$ +0.00000705+23.81%
Perubahan Harga Real Smurf Cat Hari Ini

Hari ini, SMURFCAT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000000073 (-0.02%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariReal Smurf Cat

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000841 (-18.67%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Real Smurf Cat

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SMURFCAT mengalami perubahan sebanyak $ -0.00002776 (-43.10%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Real Smurf Cat

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00000705 (+23.81%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Real Smurf Cat (SMURFCAT)?

Semak Real Smurf Cathalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Real Smurf Cat (SMURFCAT)

SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.

Real Smurf Cat tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Real Smurf Cat pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SMURFCAT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Real Smurf Cat di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Real Smurf Cat anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Real Smurf Cat Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Real Smurf Cat (SMURFCAT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Real Smurf Cat (SMURFCAT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Real Smurf Cat.

Semak Real Smurf Cat ramalan harga sekarang!

Tokenomik Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Memahami tokenomik Real Smurf Cat (SMURFCAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SMURFCAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Mencari cara membeli Real Smurf Cat? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Real Smurf Cat di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SMURFCAT kepada Mata Wang Tempatan

Real Smurf Cat Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Real Smurf Cat, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Real Smurf Cat Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Real Smurf Cat

Berapakah nilai Real Smurf Cat (SMURFCAT) hari ini?
Harga langsung SMURFCAT dalam USD ialah 0.00003665 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SMURFCAT ke USD?
Harga semasa SMURFCAT ke USD ialah $ 0.00003665. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Real Smurf Cat?
Had pasaran untuk SMURFCAT ialah $ 3.44M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SMURFCAT?
Bekalan edaran SMURFCAT ialah 93.81B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SMURFCAT?
SMURFCAT mencapai harga ATH sebanyak 0.000397513294959806 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SMURFCAT?
SMURFCAT melihat harga ATL sebanyak 0.000000030302868553 USD.
Berapakah jumlah dagangan SMURFCAT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SMURFCATialah $ 57.28K USD.
Adakah SMURFCAT akan naik lebih tinggi tahun ini?
SMURFCAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SMURFCATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:27:14 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

