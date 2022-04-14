Tokenomik Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Tokenomik Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Lihat cerapan utama tentang Real Smurf Cat (SMURFCAT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Real Smurf Cat (SMURFCAT) Maklumat

SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.

https://smurfcat.eth.limo
https://etherscan.io/token/0xff836a5821e69066c87e268bc51b849fab94240c

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Real Smurf Cat (SMURFCAT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.33M
Jumlah Bekalan:
$ 100.00B
Bekalan Edaran:
$ 93.81B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 3.55M
$ 3.55M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00042251
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000000030302868553
Harga Semasa:
$ 0.00003547
Tokenomik Real Smurf Cat (SMURFCAT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Real Smurf Cat (SMURFCAT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SMURFCAT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SMURFCAT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SMURFCAT, terokai SMURFCAT harga langsung token!

