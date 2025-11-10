SN51 Harga Hari Ini

Harga langsung SN51 (SN51) hari ini ialah $ 21.79, dengan 1.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SN51 kepada USD penukaran adalah $ 21.79 setiap SN51.

SN51 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SN51. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SN51 didagangkan antara $ 20.02 (rendah) dan $ 21.79 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SN51 dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +117.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 6.48K.

SN51 (SN51) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran -- Kelantangan (24J) $ 6.48K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 457.59M Bekalan Peredaran -- Jumlah Bekalan 21,000,000 Rantaian Blok Awam TAO

Had Pasaran semasa SN51 ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.48K. Bekalan edaran SN51 ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 457.59M.