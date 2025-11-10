SN64 Harga Hari Ini

Harga langsung SN64 (SN64) hari ini ialah $ 30.5, dengan 1.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SN64 kepada USD penukaran adalah $ 30.5 setiap SN64.

SN64 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SN64. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SN64 didagangkan antara $ 27.77 (rendah) dan $ 30.5 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SN64 dipindahkan +0.23% dalam sejam terakhir dan +103.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 9.09K.

SN64 (SN64) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 64.05B$ 64.05B $ 64.05B Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 2,100,000,064 2,100,000,064 2,100,000,064 Rantaian Blok Awam TAO

