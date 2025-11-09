Hippius Harga Hari Ini

Harga langsung Hippius (SN75) hari ini ialah $ 5.795, dengan 3.31% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SN75 kepada USD penukaran adalah $ 5.795 setiap SN75.

Hippius kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SN75. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SN75 didagangkan antara $ 5.43 (rendah) dan $ 5.795 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SN75 dipindahkan +1.89% dalam sejam terakhir dan -36.29% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 3.91K.

Hippius (SN75) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 3.91K$ 3.91K $ 3.91K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 121.70M$ 121.70M $ 121.70M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Rantaian Blok Awam TAO

Had Pasaran semasa Hippius ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.91K. Bekalan edaran SN75 ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 121.70M.