Tokenomik SwarmNode.ai (SNAI)

Lihat cerapan utama tentang SwarmNode.ai (SNAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
SwarmNode.ai (SNAI) Maklumat

SwarmNode enables you to run Python agents in the cloud without managing servers. An agent can either be scheduled for execution at specific times or executed manually via the UI, REST API and Python SDK.

Laman Web Rasmi:
https://swarmnode.ai/
Kertas putih:
https://docs.swarmnode.ai/docs/sdk/introduction
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/Hjw6bEcHtbHGpQr8onG3izfJY5DJiWdt7uk2BfdSpump

SwarmNode.ai (SNAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SwarmNode.ai (SNAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 7.05M
$ 7.05M$ 7.05M
Jumlah Bekalan:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
Bekalan Edaran:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.05M
$ 7.05M$ 7.05M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.135
$ 0.135$ 0.135
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000926233159983312
$ 0.000926233159983312$ 0.000926233159983312
Harga Semasa:
$ 0.00705
$ 0.00705$ 0.00705

Tokenomik SwarmNode.ai (SNAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SwarmNode.ai (SNAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SNAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SNAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SNAI, terokai SNAI harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.