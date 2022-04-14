Tokenomik SNEK (SNEK)

Tokenomik SNEK (SNEK)

Lihat cerapan utama tentang SNEK (SNEK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

SNEK (SNEK) Maklumat

SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains.

Laman Web Rasmi:
https://www.snek.com
Peneroka Blok:
https://cardanoscan.io/token/279c909f348e533da5808898f87f9a14bb2c3dfbbacccd631d927a3f534e454b

SNEK (SNEK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SNEK (SNEK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 325.80M
$ 325.80M$ 325.80M
Jumlah Bekalan:
$ 75.29B
$ 75.29B$ 75.29B
Bekalan Edaran:
$ 74.64B
$ 74.64B$ 74.64B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 334.87M
$ 334.87M$ 334.87M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.009495
$ 0.009495$ 0.009495
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000038959898786517
$ 0.000038959898786517$ 0.000038959898786517
Harga Semasa:
$ 0.0043651
$ 0.0043651$ 0.0043651

Tokenomik SNEK (SNEK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SNEK (SNEK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SNEK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SNEK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SNEK, terokai SNEK harga langsung token!

Cara Membeli SNEK

Berminat untuk menambah SNEK (SNEK) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli SNEK, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

SNEK (SNEK) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga SNEK membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

SNEK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SNEK? Halaman ramalan harga SNEK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.