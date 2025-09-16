Lagi Mengenai SNFT

Spain National FanHargae(SNFT)

1 SNFT ke USD Harga Langsung:

$0.03471
-1.39%1D
USD
Spain National Fan (SNFT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:11:03 (UTC+8)

Spain National Fan (SNFT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03388
24J Rendah
$ 0.03548
24J Tinggi

$ 0.03388
$ 0.03548
$ 0.8633461742541345
$ 0.006959526514589207
+0.98%

-1.39%

+2.08%

+2.08%

Spain National Fan (SNFT) harga masa nyata ialah $ 0.03473. Sepanjang 24 jam yang lalu, SNFT didagangkan antara $ 0.03388 rendah dan $ 0.03548 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SNFT sepanjang masa ialah $ 0.8633461742541345, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.006959526514589207.

Dari segi prestasi jangka pendek, SNFT telah berubah sebanyak +0.98% sejak sejam yang lalu, -1.39% dalam 24 jam dan +2.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spain National Fan (SNFT) Maklumat Pasaran

No.2285

$ 795.44K
$ 53.92K
$ 3.47M
22.90M
100,000,000
22,903,472
22.90%

BITCI

Had Pasaran semasa Spain National Fan ialah $ 795.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.92K. Bekalan edaran SNFT ialah 22.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 22903472. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.47M.

Spain National Fan (SNFT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Spain National Fan hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0004893-1.39%
30 Hari$ +0.00309+9.76%
60 Hari$ +0.00785+29.20%
90 Hari$ +0.01334+62.36%
Perubahan Harga Spain National Fan Hari Ini

Hari ini, SNFT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0004893 (-1.39%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSpain National Fan

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00309 (+9.76%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Spain National Fan

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SNFT mengalami perubahan sebanyak $ +0.00785 (+29.20%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Spain National Fan

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01334 (+62.36%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Spain National Fan (SNFT)?

Semak Spain National Fanhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Spain National Fan (SNFT)

The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.

Spain National Fan tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Spain National Fan pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SNFT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Spain National Fan di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Spain National Fan anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Spain National Fan Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Spain National Fan (SNFT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Spain National Fan (SNFT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Spain National Fan.

Semak Spain National Fan ramalan harga sekarang!

Tokenomik Spain National Fan (SNFT)

Memahami tokenomik Spain National Fan (SNFT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SNFT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Spain National Fan (SNFT)

Mencari cara membeli Spain National Fan? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Spain National Fan di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SNFT kepada Mata Wang Tempatan

1 Spain National Fan(SNFT) ke VND
913.91995
1 Spain National Fan(SNFT) ke AUD
A$0.0517477
1 Spain National Fan(SNFT) ke GBP
0.0253529
1 Spain National Fan(SNFT) ke EUR
0.0291732
1 Spain National Fan(SNFT) ke USD
$0.03473
1 Spain National Fan(SNFT) ke MYR
RM0.145866
1 Spain National Fan(SNFT) ke TRY
1.4336544
1 Spain National Fan(SNFT) ke JPY
¥5.07058
1 Spain National Fan(SNFT) ke ARS
ARS$50.7745654
1 Spain National Fan(SNFT) ke RUB
2.889536
1 Spain National Fan(SNFT) ke INR
3.0558927
1 Spain National Fan(SNFT) ke IDR
Rp569.3441712
1 Spain National Fan(SNFT) ke KRW
47.9694233
1 Spain National Fan(SNFT) ke PHP
1.972664
1 Spain National Fan(SNFT) ke EGP
￡E.1.6694711
1 Spain National Fan(SNFT) ke BRL
R$0.1844163
1 Spain National Fan(SNFT) ke CAD
C$0.0475801
1 Spain National Fan(SNFT) ke BDT
4.230114
1 Spain National Fan(SNFT) ke NGN
51.9130148
1 Spain National Fan(SNFT) ke COP
$135.1361665
1 Spain National Fan(SNFT) ke ZAR
R.0.6022182
1 Spain National Fan(SNFT) ke UAH
1.4298341
1 Spain National Fan(SNFT) ke VES
Bs5.5568
1 Spain National Fan(SNFT) ke CLP
$32.95877
1 Spain National Fan(SNFT) ke PKR
Rs9.8577632
1 Spain National Fan(SNFT) ke KZT
18.7930976
1 Spain National Fan(SNFT) ke THB
฿1.1002464
1 Spain National Fan(SNFT) ke TWD
NT$1.0446784
1 Spain National Fan(SNFT) ke AED
د.إ0.1274591
1 Spain National Fan(SNFT) ke CHF
Fr0.0270894
1 Spain National Fan(SNFT) ke HKD
HK$0.2701994
1 Spain National Fan(SNFT) ke AMD
֏13.280752
1 Spain National Fan(SNFT) ke MAD
.د.م0.3115281
1 Spain National Fan(SNFT) ke MXN
$0.6359063
1 Spain National Fan(SNFT) ke SAR
ريال0.1302375
1 Spain National Fan(SNFT) ke PLN
0.1246807
1 Spain National Fan(SNFT) ke RON
лв0.1482971
1 Spain National Fan(SNFT) ke SEK
kr0.3205579
1 Spain National Fan(SNFT) ke BGN
лв0.0573045
1 Spain National Fan(SNFT) ke HUF
Ft11.4129726
1 Spain National Fan(SNFT) ke CZK
0.7126596
1 Spain National Fan(SNFT) ke KWD
د.ك0.01055792
1 Spain National Fan(SNFT) ke ILS
0.1156509
1 Spain National Fan(SNFT) ke AOA
Kz31.6588261
1 Spain National Fan(SNFT) ke BHD
.د.ب0.01309321
1 Spain National Fan(SNFT) ke BMD
$0.03473
1 Spain National Fan(SNFT) ke DKK
kr0.2184517
1 Spain National Fan(SNFT) ke HNL
L0.9109679
1 Spain National Fan(SNFT) ke MUR
1.5715325
1 Spain National Fan(SNFT) ke NAD
$0.6032601
1 Spain National Fan(SNFT) ke NOK
kr0.3393121
1 Spain National Fan(SNFT) ke NZD
$0.0579991
1 Spain National Fan(SNFT) ke PAB
B/.0.03473
1 Spain National Fan(SNFT) ke PGK
K0.1451714
1 Spain National Fan(SNFT) ke QAR
ر.ق0.1264172
1 Spain National Fan(SNFT) ke RSD
дин.3.4334078

Spain National Fan Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Spain National Fan, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Spain National Fan Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Spain National Fan

Berapakah nilai Spain National Fan (SNFT) hari ini?
Harga langsung SNFT dalam USD ialah 0.03473 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SNFT ke USD?
Harga semasa SNFT ke USD ialah $ 0.03473. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Spain National Fan?
Had pasaran untuk SNFT ialah $ 795.44K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SNFT?
Bekalan edaran SNFT ialah 22.90M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SNFT?
SNFT mencapai harga ATH sebanyak 0.8633461742541345 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SNFT?
SNFT melihat harga ATL sebanyak 0.006959526514589207 USD.
Berapakah jumlah dagangan SNFT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SNFTialah $ 53.92K USD.
Adakah SNFT akan naik lebih tinggi tahun ini?
SNFT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SNFTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:11:03 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

