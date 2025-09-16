Apakah itu StarryNift (SNIFT)

StarryNift is a premier AI-powered co-creation platform that transforms virtual experiences with AI SDK infrastructure. Users can play games, create content, engage in social interactions, develop DIDs, and earn rewards immersively. Our mission is to push the boundaries of AI infrastructure, redefine interactive experiences, and foster a sense of shared value appreciation with the token economy.

StarryNift tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus StarryNift pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak SNIFT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang StarryNift di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian StarryNift anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

StarryNift Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai StarryNift (SNIFT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset StarryNift (SNIFT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk StarryNift.

Semak StarryNift ramalan harga sekarang!

Tokenomik StarryNift (SNIFT)

Memahami tokenomik StarryNift (SNIFT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SNIFT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli StarryNift (SNIFT)

Mencari cara membeli StarryNift? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah StarryNift di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SNIFT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

StarryNift Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang StarryNift, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai StarryNift Berapakah nilai StarryNift (SNIFT) hari ini? Harga langsung SNIFT dalam USD ialah 0.00606 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SNIFT ke USD? $ 0.00606 . Lihat Harga semasa SNIFT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran StarryNift? Had pasaran untuk SNIFT ialah $ 1.03M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SNIFT? Bekalan edaran SNIFT ialah 169.28M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SNIFT? SNIFT mencapai harga ATH sebanyak 0.06451280019654569 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SNIFT? SNIFT melihat harga ATL sebanyak 0.005813389094650883 USD . Berapakah jumlah dagangan SNIFT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SNIFTialah $ 7.82K USD . Adakah SNIFT akan naik lebih tinggi tahun ini? SNIFT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SNIFTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

StarryNift (SNIFT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)