Snowflake Harga Hari Ini

Harga langsung Snowflake (SNOWON) hari ini ialah $ 275.78, dengan 0.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SNOWON kepada USD penukaran adalah $ 275.78 setiap SNOWON.

Snowflake kini berada pada kedudukan #2184 mengikut permodalan pasaran pada $ 908.97K, dengan bekalan edaran sebanyak 3.30K SNOWON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SNOWON didagangkan antara $ 256.69 (rendah) dan $ 714.24 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 282.0801309185048, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 214.69891424490774.

Dalam prestasi jangka pendek, SNOWON dipindahkan -0.28% dalam sejam terakhir dan -0.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 118.44K.

Snowflake (SNOWON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2184 Modal Pasaran $ 908.97K$ 908.97K $ 908.97K Kelantangan (24J) $ 118.44K$ 118.44K $ 118.44K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 908.97K$ 908.97K $ 908.97K Bekalan Peredaran 3.30K 3.30K 3.30K Jumlah Bekalan 3,296.00780748 3,296.00780748 3,296.00780748 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Snowflake ialah $ 908.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 118.44K. Bekalan edaran SNOWON ialah 3.30K, dengan jumlah bekalan sebanyak 3296.00780748. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 908.97K.