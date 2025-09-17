Lagi Mengenai SNPT

$0.01078
0.00%1D
USD
SNPIT (SNPT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:27:28 (UTC+8)

SNPIT (SNPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01066
24J Rendah
$ 0.01109
24J Tinggi

$ 0.01066
$ 0.01109
$ 0.01907953974679355
$ 0.003674454356925423
+1.12%

0.00%

-3.75%

-3.75%

SNPIT (SNPT) harga masa nyata ialah $ 0.01078. Sepanjang 24 jam yang lalu, SNPT didagangkan antara $ 0.01066 rendah dan $ 0.01109 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SNPT sepanjang masa ialah $ 0.01907953974679355, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003674454356925423.

Dari segi prestasi jangka pendek, SNPT telah berubah sebanyak +1.12% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -3.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SNPIT (SNPT) Maklumat Pasaran

No.4905

$ 0.00
$ 2.08K
$ 10.78M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

MATIC

Had Pasaran semasa SNPIT ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.08K. Bekalan edaran SNPT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.78M.

SNPIT (SNPT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SNPIT hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.00623-36.63%
60 Hari$ +0.00667+162.28%
90 Hari$ +0.00592+121.81%
Perubahan Harga SNPIT Hari Ini

Hari ini, SNPT mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSNPIT

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00623 (-36.63%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SNPIT

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SNPT mengalami perubahan sebanyak $ +0.00667 (+162.28%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SNPIT

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00592 (+121.81%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SNPIT (SNPT)?

Semak SNPIThalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SNPIT (SNPT)

SNPIT (Snap-it) is a P2E GameFi/DePIN project where you can use camera NFTs to take photos, build a photo database network and participate in battles to earn rewards.

SNPIT tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SNPIT pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SNPT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SNPIT di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SNPIT anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SNPIT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SNPIT (SNPT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SNPIT (SNPT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SNPIT.

Semak SNPIT ramalan harga sekarang!

Tokenomik SNPIT (SNPT)

Memahami tokenomik SNPIT (SNPT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SNPT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SNPIT (SNPT)

Mencari cara membeli SNPIT? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SNPIT di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SNPT kepada Mata Wang Tempatan

1 SNPIT(SNPT) ke VND
283.6757
1 SNPIT(SNPT) ke AUD
A$0.0160622
1 SNPIT(SNPT) ke GBP
0.0078694
1 SNPIT(SNPT) ke EUR
0.0090552
1 SNPIT(SNPT) ke USD
$0.01078
1 SNPIT(SNPT) ke MYR
RM0.045276
1 SNPIT(SNPT) ke TRY
0.4448906
1 SNPIT(SNPT) ke JPY
¥1.57388
1 SNPIT(SNPT) ke ARS
ARS$15.7832136
1 SNPIT(SNPT) ke RUB
0.8967882
1 SNPIT(SNPT) ke INR
0.94864
1 SNPIT(SNPT) ke IDR
Rp176.7212832
1 SNPIT(SNPT) ke KRW
14.8894438
1 SNPIT(SNPT) ke PHP
0.6135976
1 SNPIT(SNPT) ke EGP
￡E.0.5181946
1 SNPIT(SNPT) ke BRL
R$0.057134
1 SNPIT(SNPT) ke CAD
C$0.0147686
1 SNPIT(SNPT) ke BDT
1.313004
1 SNPIT(SNPT) ke NGN
16.1135128
1 SNPIT(SNPT) ke COP
$41.945519
1 SNPIT(SNPT) ke ZAR
R.0.1871408
1 SNPIT(SNPT) ke UAH
0.4438126
1 SNPIT(SNPT) ke VES
Bs1.7248
1 SNPIT(SNPT) ke CLP
$10.241
1 SNPIT(SNPT) ke PKR
Rs3.0597952
1 SNPIT(SNPT) ke KZT
5.8332736
1 SNPIT(SNPT) ke THB
฿0.341726
1 SNPIT(SNPT) ke TWD
NT$0.3245858
1 SNPIT(SNPT) ke AED
د.إ0.0395626
1 SNPIT(SNPT) ke CHF
Fr0.0084084
1 SNPIT(SNPT) ke HKD
HK$0.0838684
1 SNPIT(SNPT) ke AMD
֏4.122272
1 SNPIT(SNPT) ke MAD
.د.م0.0966966
1 SNPIT(SNPT) ke MXN
$0.1970584
1 SNPIT(SNPT) ke SAR
ريال0.040425
1 SNPIT(SNPT) ke PLN
0.0385924
1 SNPIT(SNPT) ke RON
лв0.0460306
1 SNPIT(SNPT) ke SEK
kr0.0994994
1 SNPIT(SNPT) ke BGN
лв0.017787
1 SNPIT(SNPT) ke HUF
Ft3.5437094
1 SNPIT(SNPT) ke CZK
0.2210978
1 SNPIT(SNPT) ke KWD
د.ك0.00327712
1 SNPIT(SNPT) ke ILS
0.0358974
1 SNPIT(SNPT) ke AOA
Kz9.8267246
1 SNPIT(SNPT) ke BHD
.د.ب0.00405328
1 SNPIT(SNPT) ke BMD
$0.01078
1 SNPIT(SNPT) ke DKK
kr0.0678062
1 SNPIT(SNPT) ke HNL
L0.2827594
1 SNPIT(SNPT) ke MUR
0.487795
1 SNPIT(SNPT) ke NAD
$0.1872486
1 SNPIT(SNPT) ke NOK
kr0.1053206
1 SNPIT(SNPT) ke NZD
$0.0180026
1 SNPIT(SNPT) ke PAB
B/.0.01078
1 SNPIT(SNPT) ke PGK
K0.0450604
1 SNPIT(SNPT) ke QAR
ر.ق0.0392392
1 SNPIT(SNPT) ke RSD
дин.1.065603

SNPIT Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SNPIT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SNPIT Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SNPIT

Berapakah nilai SNPIT (SNPT) hari ini?
Harga langsung SNPT dalam USD ialah 0.01078 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SNPT ke USD?
Harga semasa SNPT ke USD ialah $ 0.01078. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SNPIT?
Had pasaran untuk SNPT ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SNPT?
Bekalan edaran SNPT ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SNPT?
SNPT mencapai harga ATH sebanyak 0.01907953974679355 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SNPT?
SNPT melihat harga ATL sebanyak 0.003674454356925423 USD.
Berapakah jumlah dagangan SNPT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SNPTialah $ 2.08K USD.
Adakah SNPT akan naik lebih tinggi tahun ini?
SNPT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SNPTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

