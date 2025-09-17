Apakah itu SNPIT (SNPT)

SNPIT (Snap-it) is a P2E GameFi/DePIN project where you can use camera NFTs to take photos, build a photo database network and participate in battles to earn rewards.

SNPIT tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SNPIT pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak SNPT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang SNPIT di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SNPIT anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SNPIT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SNPIT (SNPT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SNPIT (SNPT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SNPIT.

Semak SNPIT ramalan harga sekarang!

Tokenomik SNPIT (SNPT)

Memahami tokenomik SNPIT (SNPT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SNPT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SNPIT (SNPT)

Mencari cara membeli SNPIT? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SNPIT di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SNPT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

SNPIT Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SNPIT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SNPIT Berapakah nilai SNPIT (SNPT) hari ini? Harga langsung SNPT dalam USD ialah 0.01078 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SNPT ke USD? $ 0.01078 . Lihat Harga semasa SNPT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran SNPIT? Had pasaran untuk SNPT ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SNPT? Bekalan edaran SNPT ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SNPT? SNPT mencapai harga ATH sebanyak 0.01907953974679355 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SNPT? SNPT melihat harga ATL sebanyak 0.003674454356925423 USD . Berapakah jumlah dagangan SNPT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SNPTialah $ 2.08K USD . Adakah SNPT akan naik lebih tinggi tahun ini? SNPT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SNPTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

SNPIT (SNPT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC