Solana Name Service

Solana Name Service Harga (SNS)

1 SNS ke USD Harga Langsung:

$0.0025821
$0.0025821$0.0025821
-0.19%1D
USD
Solana Name Service (SNS) Carta Harga Langsung
Solana Name Service (SNS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0025354
$ 0.0025354$ 0.0025354
24J Rendah
$ 0.00305
$ 0.00305$ 0.00305
24J Tinggi

$ 0.0025354
$ 0.0025354$ 0.0025354

$ 0.00305
$ 0.00305$ 0.00305

$ 0.008160351736796896
$ 0.008160351736796896$ 0.008160351736796896

$ 0.00074022388202911
$ 0.00074022388202911$ 0.00074022388202911

-2.21%

-0.19%

+122.80%

+122.80%

Solana Name Service (SNS) harga masa nyata ialah $ 0.0025816. Sepanjang 24 jam yang lalu, SNS didagangkan antara $ 0.0025354 rendah dan $ 0.00305 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SNS sepanjang masa ialah $ 0.008160351736796896, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00074022388202911.

Dari segi prestasi jangka pendek, SNS telah berubah sebanyak -2.21% sejak sejam yang lalu, -0.19% dalam 24 jam dan +122.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solana Name Service (SNS) Maklumat Pasaran

No.1091

$ 11.62M
$ 11.62M$ 11.62M

$ 57.23K
$ 57.23K$ 57.23K

$ 25.82M
$ 25.82M$ 25.82M

4.50B
4.50B 4.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

45.00%

SOL

Had Pasaran semasa Solana Name Service ialah $ 11.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.23K. Bekalan edaran SNS ialah 4.50B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.82M.

Solana Name Service (SNS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Solana Name Service hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000004915-0.19%
30 Hari$ +0.0005396+26.42%
60 Hari$ +0.0007696+42.47%
90 Hari$ +0.0004306+20.01%
Perubahan Harga Solana Name Service Hari Ini

Hari ini, SNS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000004915 (-0.19%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSolana Name Service

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0005396 (+26.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Solana Name Service

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SNS mengalami perubahan sebanyak $ +0.0007696 (+42.47%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Solana Name Service

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0004306 (+20.01%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Solana Name Service (SNS)?

Semak Solana Name Servicehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Solana Name Service (SNS)

Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience.

Solana Name Service tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Solana Name Service pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SNS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Solana Name Service di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Solana Name Service anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Solana Name Service Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Solana Name Service (SNS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Solana Name Service (SNS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solana Name Service.

Semak Solana Name Service ramalan harga sekarang!

Tokenomik Solana Name Service (SNS)

Memahami tokenomik Solana Name Service (SNS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SNS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Solana Name Service (SNS)

Mencari cara membeli Solana Name Service? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Solana Name Service di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SNS kepada Mata Wang Tempatan

1 Solana Name Service(SNS) ke VND
67.934804
1 Solana Name Service(SNS) ke AUD
A$0.003846584
1 Solana Name Service(SNS) ke GBP
0.001884568
1 Solana Name Service(SNS) ke EUR
0.002168544
1 Solana Name Service(SNS) ke USD
$0.0025816
1 Solana Name Service(SNS) ke MYR
RM0.01084272
1 Solana Name Service(SNS) ke TRY
0.106542632
1 Solana Name Service(SNS) ke JPY
¥0.3769136
1 Solana Name Service(SNS) ke ARS
ARS$3.790873072
1 Solana Name Service(SNS) ke RUB
0.21478912
1 Solana Name Service(SNS) ke INR
0.226896824
1 Solana Name Service(SNS) ke IDR
Rp42.321304704
1 Solana Name Service(SNS) ke KRW
3.560826696
1 Solana Name Service(SNS) ke PHP
0.146609064
1 Solana Name Service(SNS) ke EGP
￡E.0.124123328
1 Solana Name Service(SNS) ke BRL
R$0.01368248
1 Solana Name Service(SNS) ke CAD
C$0.003536792
1 Solana Name Service(SNS) ke BDT
0.31443888
1 Solana Name Service(SNS) ke NGN
3.8646552
1 Solana Name Service(SNS) ke COP
$10.04513468
1 Solana Name Service(SNS) ke ZAR
R.0.044713312
1 Solana Name Service(SNS) ke UAH
0.106284472
1 Solana Name Service(SNS) ke VES
Bs0.413056
1 Solana Name Service(SNS) ke CLP
$2.4499384
1 Solana Name Service(SNS) ke PKR
Rs0.732761344
1 Solana Name Service(SNS) ke KZT
1.396955392
1 Solana Name Service(SNS) ke THB
฿0.081785088
1 Solana Name Service(SNS) ke TWD
NT$0.077680344
1 Solana Name Service(SNS) ke AED
د.إ0.009474472
1 Solana Name Service(SNS) ke CHF
Fr0.002013648
1 Solana Name Service(SNS) ke HKD
HK$0.020084848
1 Solana Name Service(SNS) ke AMD
֏0.98720384
1 Solana Name Service(SNS) ke MAD
.د.م0.023156952
1 Solana Name Service(SNS) ke MXN
$0.047217464
1 Solana Name Service(SNS) ke SAR
ريال0.009681
1 Solana Name Service(SNS) ke PLN
0.009242128
1 Solana Name Service(SNS) ke RON
лв0.011049248
1 Solana Name Service(SNS) ke SEK
kr0.023802352
1 Solana Name Service(SNS) ke BGN
лв0.00425964
1 Solana Name Service(SNS) ke HUF
Ft0.847513464
1 Solana Name Service(SNS) ke CZK
0.052896984
1 Solana Name Service(SNS) ke KWD
د.ك0.0007848064
1 Solana Name Service(SNS) ke ILS
0.008596728
1 Solana Name Service(SNS) ke AOA
Kz2.366268744
1 Solana Name Service(SNS) ke BHD
.د.ب0.0009732632
1 Solana Name Service(SNS) ke BMD
$0.0025816
1 Solana Name Service(SNS) ke DKK
kr0.016238264
1 Solana Name Service(SNS) ke HNL
L0.067534656
1 Solana Name Service(SNS) ke MUR
0.117153008
1 Solana Name Service(SNS) ke NAD
$0.044842392
1 Solana Name Service(SNS) ke NOK
kr0.025196416
1 Solana Name Service(SNS) ke NZD
$0.004311272
1 Solana Name Service(SNS) ke PAB
B/.0.0025816
1 Solana Name Service(SNS) ke PGK
K0.010765272
1 Solana Name Service(SNS) ke QAR
ر.ق0.009397024
1 Solana Name Service(SNS) ke RSD
дин.0.254881368

Solana Name Service Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Solana Name Service, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Solana Name Service Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Solana Name Service

Berapakah nilai Solana Name Service (SNS) hari ini?
Harga langsung SNS dalam USD ialah 0.0025816 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SNS ke USD?
Harga semasa SNS ke USD ialah $ 0.0025816. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Solana Name Service?
Had pasaran untuk SNS ialah $ 11.62M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SNS?
Bekalan edaran SNS ialah 4.50B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SNS?
SNS mencapai harga ATH sebanyak 0.008160351736796896 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SNS?
SNS melihat harga ATL sebanyak 0.00074022388202911 USD.
Berapakah jumlah dagangan SNS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SNSialah $ 57.23K USD.
Adakah SNS akan naik lebih tinggi tahun ini?
SNS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SNSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Solana Name Service (SNS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SNS-ke-USD

Jumlah

SNS
SNS
USD
USD

1 SNS = 0.0025816 USD

Berdagang SNS

SNSUSDC
$0.0025884
$0.0025884$0.0025884
-1.65%
SNSUSDT
$0.0025821
$0.0025821$0.0025821
-0.18%

