Apakah itu Solana Name Service (SNS)

Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience.

Solana Name Service tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Solana Name Service pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak SNS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Solana Name Service di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Solana Name Service anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Solana Name Service Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Solana Name Service (SNS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Solana Name Service (SNS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solana Name Service.

Semak Solana Name Service ramalan harga sekarang!

Tokenomik Solana Name Service (SNS)

Memahami tokenomik Solana Name Service (SNS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SNS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Solana Name Service (SNS)

Mencari cara membeli Solana Name Service? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Solana Name Service di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SNS kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Solana Name Service Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Solana Name Service, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Solana Name Service Berapakah nilai Solana Name Service (SNS) hari ini? Harga langsung SNS dalam USD ialah 0.0025816 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SNS ke USD? $ 0.0025816 . Lihat Harga semasa SNS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Solana Name Service? Had pasaran untuk SNS ialah $ 11.62M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SNS? Bekalan edaran SNS ialah 4.50B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SNS? SNS mencapai harga ATH sebanyak 0.008160351736796896 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SNS? SNS melihat harga ATL sebanyak 0.00074022388202911 USD . Berapakah jumlah dagangan SNS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SNSialah $ 57.23K USD . Adakah SNS akan naik lebih tinggi tahun ini? SNS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SNSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Solana Name Service (SNS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan