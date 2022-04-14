Tokenomik Solana Name Service (SNS)

Tokenomik Solana Name Service (SNS)

Lihat cerapan utama tentang Solana Name Service (SNS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Solana Name Service (SNS) Maklumat

Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience.

Laman Web Rasmi:
https://www.sns.id
Kertas putih:
https://docs.sns.id/collection/tokenomics/sns-token
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/SNS8DJbHc34nKySHVhLGMUUE72ho6igvJaxtq9T3cX3

Solana Name Service (SNS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Solana Name Service (SNS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 13.10M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 4.50B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 29.10M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.008
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00074022388202911
Harga Semasa:
$ 0.0029104
Tokenomik Solana Name Service (SNS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Solana Name Service (SNS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SNS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SNS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SNS, terokai SNS harga langsung token!

Cara Membeli SNS

Berminat untuk menambah Solana Name Service (SNS) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli SNS, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Solana Name Service (SNS) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga SNS membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

SNS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SNS? Halaman ramalan harga SNS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.