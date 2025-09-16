Lagi Mengenai SNT

Maklumat Harga SNT

Kertas putih SNT

Laman Web Rasmi SNT

Tokenomik SNT

Ramalan Harga SNT

Sejarah SNT

SNT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SNT-ke-Fiat

SNT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

StatusNetwork Logo

StatusNetworkHargae(SNT)

1 SNT ke USD Harga Langsung:

$0.02562
$0.02562$0.02562
-0.11%1D
USD
StatusNetwork (SNT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:53:41 (UTC+8)

StatusNetwork (SNT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02553
$ 0.02553$ 0.02553
24J Rendah
$ 0.02594
$ 0.02594$ 0.02594
24J Tinggi

$ 0.02553
$ 0.02553$ 0.02553

$ 0.02594
$ 0.02594$ 0.02594

$ 0.675944983959198
$ 0.675944983959198$ 0.675944983959198

$ 0.00619645271405
$ 0.00619645271405$ 0.00619645271405

-0.43%

-0.11%

-0.43%

-0.43%

StatusNetwork (SNT) harga masa nyata ialah $ 0.02562. Sepanjang 24 jam yang lalu, SNT didagangkan antara $ 0.02553 rendah dan $ 0.02594 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SNT sepanjang masa ialah $ 0.675944983959198, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00619645271405.

Dari segi prestasi jangka pendek, SNT telah berubah sebanyak -0.43% sejak sejam yang lalu, -0.11% dalam 24 jam dan -0.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

StatusNetwork (SNT) Maklumat Pasaran

No.329

$ 122.83M
$ 122.83M$ 122.83M

$ 96.26K
$ 96.26K$ 96.26K

$ 174.34M
$ 174.34M$ 174.34M

4.79B
4.79B 4.79B

--
----

6,804,870,174.878168
6,804,870,174.878168 6,804,870,174.878168

2017-06-29 00:00:00

$ 0.0366
$ 0.0366$ 0.0366

ETH

Had Pasaran semasa StatusNetwork ialah $ 122.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 96.26K. Bekalan edaran SNT ialah 4.79B, dengan jumlah bekalan sebanyak 6804870174.878168. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 174.34M.

StatusNetwork (SNT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk StatusNetwork hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000282-0.11%
30 Hari$ -0.00235-8.41%
60 Hari$ -0.00654-20.34%
90 Hari$ -0.02287-47.17%
Perubahan Harga StatusNetwork Hari Ini

Hari ini, SNT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000282 (-0.11%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStatusNetwork

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00235 (-8.41%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari StatusNetwork

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SNT mengalami perubahan sebanyak $ -0.00654 (-20.34%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari StatusNetwork

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.02287 (-47.17%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga StatusNetwork (SNT)?

Semak StatusNetworkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu StatusNetwork (SNT)

Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

StatusNetwork tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus StatusNetwork pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SNT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang StatusNetwork di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian StatusNetwork anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

StatusNetwork Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai StatusNetwork (SNT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset StatusNetwork (SNT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk StatusNetwork.

Semak StatusNetwork ramalan harga sekarang!

Tokenomik StatusNetwork (SNT)

Memahami tokenomik StatusNetwork (SNT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SNT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli StatusNetwork (SNT)

Mencari cara membeli StatusNetwork? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah StatusNetwork di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SNT kepada Mata Wang Tempatan

1 StatusNetwork(SNT) ke VND
674.1903
1 StatusNetwork(SNT) ke AUD
A$0.0381738
1 StatusNetwork(SNT) ke GBP
0.0187026
1 StatusNetwork(SNT) ke EUR
0.0215208
1 StatusNetwork(SNT) ke USD
$0.02562
1 StatusNetwork(SNT) ke MYR
RM0.107604
1 StatusNetwork(SNT) ke TRY
1.0575936
1 StatusNetwork(SNT) ke JPY
¥3.74052
1 StatusNetwork(SNT) ke ARS
ARS$37.4559276
1 StatusNetwork(SNT) ke RUB
2.122617
1 StatusNetwork(SNT) ke INR
2.255841
1 StatusNetwork(SNT) ke IDR
Rp419.9999328
1 StatusNetwork(SNT) ke KRW
35.3866002
1 StatusNetwork(SNT) ke PHP
1.4595714
1 StatusNetwork(SNT) ke EGP
￡E.1.2328344
1 StatusNetwork(SNT) ke BRL
R$0.1360422
1 StatusNetwork(SNT) ke CAD
C$0.0350994
1 StatusNetwork(SNT) ke BDT
3.120516
1 StatusNetwork(SNT) ke NGN
38.2957512
1 StatusNetwork(SNT) ke COP
$100.078125
1 StatusNetwork(SNT) ke ZAR
R.0.4450194
1 StatusNetwork(SNT) ke UAH
1.0547754
1 StatusNetwork(SNT) ke VES
Bs4.0992
1 StatusNetwork(SNT) ke CLP
$24.31338
1 StatusNetwork(SNT) ke PKR
Rs7.2719808
1 StatusNetwork(SNT) ke KZT
13.8634944
1 StatusNetwork(SNT) ke THB
฿0.8118978
1 StatusNetwork(SNT) ke TWD
NT$0.7714182
1 StatusNetwork(SNT) ke AED
د.إ0.0940254
1 StatusNetwork(SNT) ke CHF
Fr0.0199836
1 StatusNetwork(SNT) ke HKD
HK$0.1993236
1 StatusNetwork(SNT) ke AMD
֏9.797088
1 StatusNetwork(SNT) ke MAD
.د.م0.2298114
1 StatusNetwork(SNT) ke MXN
$0.4698708
1 StatusNetwork(SNT) ke SAR
ريال0.096075
1 StatusNetwork(SNT) ke PLN
0.0919758
1 StatusNetwork(SNT) ke RON
лв0.1096536
1 StatusNetwork(SNT) ke SEK
kr0.236985
1 StatusNetwork(SNT) ke BGN
лв0.042273
1 StatusNetwork(SNT) ke HUF
Ft8.4440958
1 StatusNetwork(SNT) ke CZK
0.5270034
1 StatusNetwork(SNT) ke KWD
د.ك0.0078141
1 StatusNetwork(SNT) ke ILS
0.0853146
1 StatusNetwork(SNT) ke AOA
Kz23.3544234
1 StatusNetwork(SNT) ke BHD
.د.ب0.00965874
1 StatusNetwork(SNT) ke BMD
$0.02562
1 StatusNetwork(SNT) ke DKK
kr0.1616622
1 StatusNetwork(SNT) ke HNL
L0.6720126
1 StatusNetwork(SNT) ke MUR
1.159305
1 StatusNetwork(SNT) ke NAD
$0.4450194
1 StatusNetwork(SNT) ke NOK
kr0.251076
1 StatusNetwork(SNT) ke NZD
$0.0427854
1 StatusNetwork(SNT) ke PAB
B/.0.02562
1 StatusNetwork(SNT) ke PGK
K0.1070916
1 StatusNetwork(SNT) ke QAR
ر.ق0.0932568
1 StatusNetwork(SNT) ke RSD
дин.2.538942

StatusNetwork Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang StatusNetwork, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web StatusNetwork Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai StatusNetwork

Berapakah nilai StatusNetwork (SNT) hari ini?
Harga langsung SNT dalam USD ialah 0.02562 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SNT ke USD?
Harga semasa SNT ke USD ialah $ 0.02562. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran StatusNetwork?
Had pasaran untuk SNT ialah $ 122.83M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SNT?
Bekalan edaran SNT ialah 4.79B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SNT?
SNT mencapai harga ATH sebanyak 0.675944983959198 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SNT?
SNT melihat harga ATL sebanyak 0.00619645271405 USD.
Berapakah jumlah dagangan SNT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SNTialah $ 96.26K USD.
Adakah SNT akan naik lebih tinggi tahun ini?
SNT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SNTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:53:41 (UTC+8)

StatusNetwork (SNT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SNT-ke-USD

Jumlah

SNT
SNT
USD
USD

1 SNT = 0.02562 USD

Berdagang SNT

SNTUSDT
$0.02562
$0.02562$0.02562
-0.15%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan