1 SNX ke USD Harga Langsung:

$0.6819
$0.6819$0.6819
-0.37%1D
USD
SNX (SNX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:57:08 (UTC+8)

SNX (SNX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.6576
$ 0.6576$ 0.6576
24J Rendah
$ 0.6869
$ 0.6869$ 0.6869
24J Tinggi

$ 0.6576
$ 0.6576$ 0.6576

$ 0.6869
$ 0.6869$ 0.6869

$ 28.77103007
$ 28.77103007$ 28.77103007

$ 0.0325776275658
$ 0.0325776275658$ 0.0325776275658

+0.93%

-0.37%

-0.54%

-0.54%

SNX (SNX) harga masa nyata ialah $ 0.6819. Sepanjang 24 jam yang lalu, SNX didagangkan antara $ 0.6576 rendah dan $ 0.6869 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SNX sepanjang masa ialah $ 28.77103007, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0325776275658.

Dari segi prestasi jangka pendek, SNX telah berubah sebanyak +0.93% sejak sejam yang lalu, -0.37% dalam 24 jam dan -0.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SNX (SNX) Maklumat Pasaran

No.194

$ 234.21M
$ 234.21M$ 234.21M

$ 664.65K
$ 664.65K$ 664.65K

$ 231.77M
$ 231.77M$ 231.77M

343.47M
343.47M 343.47M

339,889,850.089
339,889,850.089 339,889,850.089

343,889,850.0967736
343,889,850.0967736 343,889,850.0967736

101.05%

0.01%

$ 0.9
$ 0.9$ 0.9

ETH

Had Pasaran semasa SNX ialah $ 234.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 664.65K. Bekalan edaran SNX ialah 343.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 343889850.0967736. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 231.77M.

SNX (SNX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SNX hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002532-0.37%
30 Hari$ -0.0347-4.85%
60 Hari$ -0.0111-1.61%
90 Hari$ +0.1043+18.05%
Perubahan Harga SNX Hari Ini

Hari ini, SNX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.002532 (-0.37%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSNX

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0347 (-4.85%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SNX

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SNX mengalami perubahan sebanyak $ -0.0111 (-1.61%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SNX

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1043 (+18.05%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SNX (SNX)?

Semak SNXhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SNX (SNX)

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

SNX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SNX pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SNX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SNX di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SNX anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SNX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SNX (SNX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SNX (SNX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SNX.

Semak SNX ramalan harga sekarang!

Tokenomik SNX (SNX)

Memahami tokenomik SNX (SNX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SNX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SNX (SNX)

Mencari cara membeli SNX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SNX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SNX kepada Mata Wang Tempatan

1 SNX(SNX) ke VND
17,944.1985
1 SNX(SNX) ke AUD
A$1.016031
1 SNX(SNX) ke GBP
0.497787
1 SNX(SNX) ke EUR
0.572796
1 SNX(SNX) ke USD
$0.6819
1 SNX(SNX) ke MYR
RM2.86398
1 SNX(SNX) ke TRY
28.142013
1 SNX(SNX) ke JPY
¥99.5574
1 SNX(SNX) ke ARS
ARS$1,001.315598
1 SNX(SNX) ke RUB
56.73408
1 SNX(SNX) ke INR
59.993562
1 SNX(SNX) ke IDR
Rp11,178.686736
1 SNX(SNX) ke KRW
940.551489
1 SNX(SNX) ke PHP
38.766015
1 SNX(SNX) ke EGP
￡E.32.785752
1 SNX(SNX) ke BRL
R$3.607251
1 SNX(SNX) ke CAD
C$0.934203
1 SNX(SNX) ke BDT
83.05542
1 SNX(SNX) ke NGN
1,019.276844
1 SNX(SNX) ke COP
$2,632.8159
1 SNX(SNX) ke ZAR
R.11.810508
1 SNX(SNX) ke UAH
28.073823
1 SNX(SNX) ke VES
Bs109.104
1 SNX(SNX) ke CLP
$647.1231
1 SNX(SNX) ke PKR
Rs193.550496
1 SNX(SNX) ke KZT
368.989728
1 SNX(SNX) ke THB
฿21.595773
1 SNX(SNX) ke TWD
NT$20.52519
1 SNX(SNX) ke AED
د.إ2.502573
1 SNX(SNX) ke CHF
Fr0.531882
1 SNX(SNX) ke HKD
HK$5.305182
1 SNX(SNX) ke AMD
֏260.75856
1 SNX(SNX) ke MAD
.د.م6.116643
1 SNX(SNX) ke MXN
$12.471951
1 SNX(SNX) ke SAR
ريال2.557125
1 SNX(SNX) ke PLN
2.441202
1 SNX(SNX) ke RON
лв2.904894
1 SNX(SNX) ke SEK
kr6.287118
1 SNX(SNX) ke BGN
лв1.125135
1 SNX(SNX) ke HUF
Ft223.792761
1 SNX(SNX) ke CZK
13.965312
1 SNX(SNX) ke KWD
د.ك0.2072976
1 SNX(SNX) ke ILS
2.270727
1 SNX(SNX) ke AOA
Kz621.599583
1 SNX(SNX) ke BHD
.د.ب0.2570763
1 SNX(SNX) ke BMD
$0.6819
1 SNX(SNX) ke DKK
kr4.282332
1 SNX(SNX) ke HNL
L17.886237
1 SNX(SNX) ke MUR
30.855975
1 SNX(SNX) ke NAD
$11.844603
1 SNX(SNX) ke NOK
kr6.648525
1 SNX(SNX) ke NZD
$1.138773
1 SNX(SNX) ke PAB
B/.0.6819
1 SNX(SNX) ke PGK
K2.850342
1 SNX(SNX) ke QAR
ر.ق2.482116
1 SNX(SNX) ke RSD
дин.67.323987

SNX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SNX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SNX Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SNX

Berapakah nilai SNX (SNX) hari ini?
Harga langsung SNX dalam USD ialah 0.6819 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SNX ke USD?
Harga semasa SNX ke USD ialah $ 0.6819. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SNX?
Had pasaran untuk SNX ialah $ 234.21M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SNX?
Bekalan edaran SNX ialah 343.47M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SNX?
SNX mencapai harga ATH sebanyak 28.77103007 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SNX?
SNX melihat harga ATL sebanyak 0.0325776275658 USD.
Berapakah jumlah dagangan SNX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SNXialah $ 664.65K USD.
Adakah SNX akan naik lebih tinggi tahun ini?
SNX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SNXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:57:08 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

