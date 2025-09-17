Apakah itu SNX (SNX)

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

SNX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SNX pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak SNX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang SNX di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SNX anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SNX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SNX (SNX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SNX (SNX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SNX.

Semak SNX ramalan harga sekarang!

Tokenomik SNX (SNX)

Memahami tokenomik SNX (SNX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SNX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SNX (SNX)

Mencari cara membeli SNX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SNX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SNX kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

SNX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SNX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SNX Berapakah nilai SNX (SNX) hari ini? Harga langsung SNX dalam USD ialah 0.6819 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SNX ke USD? $ 0.6819 . Lihat Harga semasa SNX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran SNX? Had pasaran untuk SNX ialah $ 234.21M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SNX? Bekalan edaran SNX ialah 343.47M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SNX? SNX mencapai harga ATH sebanyak 28.77103007 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SNX? SNX melihat harga ATL sebanyak 0.0325776275658 USD . Berapakah jumlah dagangan SNX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SNXialah $ 664.65K USD . Adakah SNX akan naik lebih tinggi tahun ini? SNX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SNXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

SNX (SNX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan