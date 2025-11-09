Sogni AI Harga Hari Ini

Harga langsung Sogni AI (SOGNI) hari ini ialah $ 0.004121, dengan 0.48% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SOGNI kepada USD penukaran adalah $ 0.004121 setiap SOGNI.

Sogni AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SOGNI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SOGNI didagangkan antara $ 0.004046 (rendah) dan $ 0.004151 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SOGNI dipindahkan +0.70% dalam sejam terakhir dan -8.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.77K.

Sogni AI (SOGNI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 56.77K$ 56.77K $ 56.77K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 41.21M$ 41.21M $ 41.21M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Sogni AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.77K. Bekalan edaran SOGNI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.21M.