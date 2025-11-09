BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Sogni AI langsung hari ini ialah 0.004121 USD.SOGNI modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata SOGNI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Sogni AI langsung hari ini ialah 0.004121 USD.SOGNI modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata SOGNI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai SOGNI

Maklumat Harga SOGNI

Apakah SOGNI

Kertas putih SOGNI

Laman Web Rasmi SOGNI

Tokenomik SOGNI

Ramalan Harga SOGNI

Sejarah SOGNI

SOGNI Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SOGNI-ke-Fiat

SOGNI Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Sogni AI Logo

Sogni AIHargae(SOGNI)

1 SOGNI ke USD Harga Langsung:

$0.004121
$0.004121$0.004121
-0.48%1D
USD
Sogni AI (SOGNI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:30:29 (UTC+8)

Sogni AI Harga Hari Ini

Harga langsung Sogni AI (SOGNI) hari ini ialah $ 0.004121, dengan 0.48% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SOGNI kepada USD penukaran adalah $ 0.004121 setiap SOGNI.

Sogni AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SOGNI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SOGNI didagangkan antara $ 0.004046 (rendah) dan $ 0.004151 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SOGNI dipindahkan +0.70% dalam sejam terakhir dan -8.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.77K.

Sogni AI (SOGNI) Maklumat Pasaran

--
----

$ 56.77K
$ 56.77K$ 56.77K

$ 41.21M
$ 41.21M$ 41.21M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

Had Pasaran semasa Sogni AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.77K. Bekalan edaran SOGNI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.21M.

Sogni AI Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.004046
$ 0.004046$ 0.004046
24J Rendah
$ 0.004151
$ 0.004151$ 0.004151
24J Tinggi

$ 0.004046
$ 0.004046$ 0.004046

$ 0.004151
$ 0.004151$ 0.004151

--
----

--
----

+0.70%

-0.48%

-8.85%

-8.85%

Sogni AI (SOGNI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Sogni AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001988-0.48%
30 Hari$ -0.000526-11.32%
60 Hari$ -0.000658-13.77%
90 Hari$ +0.001283+45.20%
Perubahan Harga Sogni AI Hari Ini

Hari ini, SOGNI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00001988 (-0.48%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSogni AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000526 (-11.32%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Sogni AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SOGNI mengalami perubahan sebanyak $ -0.000658 (-13.77%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Sogni AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.001283 (+45.20%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Sogni AI (SOGNI)?

Semak Sogni AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Sogni AI

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Sogni AI pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Sogni AI?

SOGNI AI token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect SOGNI's value.

AI Sector Performance: As an AI-focused token, developments in artificial intelligence and related crypto projects impact pricing.

Platform Adoption: User growth, partnerships, and real-world utility of Sogni AI's services drive demand.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability and accessibility.

Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and token burns influence scarcity and value.

Regulatory News: Government policies on AI and crypto affect investor sentiment and institutional adoption.

Mengapa orang ingin tahu harga Sogni AI hari ini?

People want to know Sogni AI (SOGNI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying/selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Ramalan Harga untuk Sogni AI

Sogni AI (SOGNI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SOGNI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Sogni AI (SOGNI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Sogni AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Sogni AI yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk SOGNI ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Sogni AI Ramalan Harga.

Perihal Sogni AI

SOGNI is a crypto asset that operates on a decentralized blockchain platform. The primary purpose of SOGNI is to facilitate secure, peer-to-peer transactions with its native token. It employs a consensus mechanism that is designed to maintain the integrity and security of the network while allowing for scalability. The SOGNI ecosystem is typically used for a range of applications, including digital payments, smart contracts, and decentralized applications (dApps). Its issuance model is designed to control the supply of tokens in circulation, thereby preventing inflation. The asset's role in the broader crypto economy is to provide a decentralized solution for secure and efficient transactions.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Sogni AI dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Sogni AI? Membeli SOGNI adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Sogni AI. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Sogni AI (SOGNI) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Sogni AI akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Sogni AI (SOGNI)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Sogni AI

Memiliki Sogni AI membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Sogni AI (SOGNI) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Sogni AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Sogni AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Sogni AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sogni AI

Berapakah nilai 1 Sogni AI pada tahun 2030?
Jika Sogni AI berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Sogni AI berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:30:29 (UTC+8)

Sogni AI (SOGNI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Sogni AI

SOGNI USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek SOGNI dengan leveraj. Terokai SOGNI dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Sogni AI (SOGNI) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Sogni AI langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
SOGNI/USDT
$0.004121
$0.004121$0.004121
-0.41%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04050
$0.04050$0.04050

+102.50%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1058
$0.1058$0.1058

+11.36%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006715
$0.00006715$0.00006715

+240.86%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000334
$0.0000334$0.0000334

+122.66%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12622
$0.12622$0.12622

+78.78%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03910
$0.03910$0.03910

+67.02%

NexAIPhone

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000015364
$0.000015364$0.000015364

+51.68%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SOGNI-ke-USD

Jumlah

SOGNI
SOGNI
USD
USD

1 SOGNI = 0.004121 USD