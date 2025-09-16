Lagi Mengenai SOH

Stohn Coin Logo

Stohn CoinHargae(SOH)

1 SOH ke USD Harga Langsung:

$0.0087
$0.0087$0.0087
-2.02%1D
USD
Stohn Coin (SOH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:53:55 (UTC+8)

Stohn Coin (SOH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0086
$ 0.0086$ 0.0086
24J Rendah
$ 0.00888
$ 0.00888$ 0.00888
24J Tinggi

$ 0.0086
$ 0.0086$ 0.0086

$ 0.00888
$ 0.00888$ 0.00888

$ 0.12002167088212497
$ 0.12002167088212497$ 0.12002167088212497

$ 0.002123899099248126
$ 0.002123899099248126$ 0.002123899099248126

0.00%

-2.02%

+14.47%

+14.47%

Stohn Coin (SOH) harga masa nyata ialah $ 0.0087. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOH didagangkan antara $ 0.0086 rendah dan $ 0.00888 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOH sepanjang masa ialah $ 0.12002167088212497, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002123899099248126.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOH telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -2.02% dalam 24 jam dan +14.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stohn Coin (SOH) Maklumat Pasaran

No.7599

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 241.42
$ 241.42$ 241.42

$ 348.00K
$ 348.00K$ 348.00K

0.00
0.00 0.00

40,000,000
40,000,000 40,000,000

14,946,414
14,946,414 14,946,414

0.00%

SOH

Had Pasaran semasa Stohn Coin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 241.42. Bekalan edaran SOH ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 14946414. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 348.00K.

Stohn Coin (SOH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Stohn Coin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001794-2.02%
30 Hari$ +0.00172+24.64%
60 Hari$ +0.00203+30.43%
90 Hari$ +0.00266+44.03%
Perubahan Harga Stohn Coin Hari Ini

Hari ini, SOH mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0001794 (-2.02%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStohn Coin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00172 (+24.64%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Stohn Coin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SOH mengalami perubahan sebanyak $ +0.00203 (+30.43%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Stohn Coin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00266 (+44.03%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Stohn Coin (SOH)?

Semak Stohn Coinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Stohn Coin (SOH)

Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network.

Stohn Coin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Stohn Coin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SOH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Stohn Coin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Stohn Coin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Stohn Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Stohn Coin (SOH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Stohn Coin (SOH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stohn Coin.

Semak Stohn Coin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Stohn Coin (SOH)

Memahami tokenomik Stohn Coin (SOH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SOH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Stohn Coin (SOH)

Mencari cara membeli Stohn Coin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Stohn Coin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SOH kepada Mata Wang Tempatan

1 Stohn Coin(SOH) ke VND
228.9405
1 Stohn Coin(SOH) ke AUD
A$0.012963
1 Stohn Coin(SOH) ke GBP
0.006351
1 Stohn Coin(SOH) ke EUR
0.007308
1 Stohn Coin(SOH) ke USD
$0.0087
1 Stohn Coin(SOH) ke MYR
RM0.03654
1 Stohn Coin(SOH) ke TRY
0.359136
1 Stohn Coin(SOH) ke JPY
¥1.2702
1 Stohn Coin(SOH) ke ARS
ARS$12.719226
1 Stohn Coin(SOH) ke RUB
0.720795
1 Stohn Coin(SOH) ke INR
0.766035
1 Stohn Coin(SOH) ke IDR
Rp142.622928
1 Stohn Coin(SOH) ke KRW
12.016527
1 Stohn Coin(SOH) ke PHP
0.495639
1 Stohn Coin(SOH) ke EGP
￡E.0.418644
1 Stohn Coin(SOH) ke BRL
R$0.046197
1 Stohn Coin(SOH) ke CAD
C$0.011919
1 Stohn Coin(SOH) ke BDT
1.05966
1 Stohn Coin(SOH) ke NGN
13.004412
1 Stohn Coin(SOH) ke COP
$33.984375
1 Stohn Coin(SOH) ke ZAR
R.0.151119
1 Stohn Coin(SOH) ke UAH
0.358179
1 Stohn Coin(SOH) ke VES
Bs1.392
1 Stohn Coin(SOH) ke CLP
$8.2563
1 Stohn Coin(SOH) ke PKR
Rs2.469408
1 Stohn Coin(SOH) ke KZT
4.707744
1 Stohn Coin(SOH) ke THB
฿0.275703
1 Stohn Coin(SOH) ke TWD
NT$0.261957
1 Stohn Coin(SOH) ke AED
د.إ0.031929
1 Stohn Coin(SOH) ke CHF
Fr0.006786
1 Stohn Coin(SOH) ke HKD
HK$0.067686
1 Stohn Coin(SOH) ke AMD
֏3.32688
1 Stohn Coin(SOH) ke MAD
.د.م0.078039
1 Stohn Coin(SOH) ke MXN
$0.159558
1 Stohn Coin(SOH) ke SAR
ريال0.032625
1 Stohn Coin(SOH) ke PLN
0.031233
1 Stohn Coin(SOH) ke RON
лв0.037236
1 Stohn Coin(SOH) ke SEK
kr0.080475
1 Stohn Coin(SOH) ke BGN
лв0.014355
1 Stohn Coin(SOH) ke HUF
Ft2.867433
1 Stohn Coin(SOH) ke CZK
0.178959
1 Stohn Coin(SOH) ke KWD
د.ك0.0026535
1 Stohn Coin(SOH) ke ILS
0.028971
1 Stohn Coin(SOH) ke AOA
Kz7.930659
1 Stohn Coin(SOH) ke BHD
.د.ب0.0032799
1 Stohn Coin(SOH) ke BMD
$0.0087
1 Stohn Coin(SOH) ke DKK
kr0.054897
1 Stohn Coin(SOH) ke HNL
L0.228201
1 Stohn Coin(SOH) ke MUR
0.393675
1 Stohn Coin(SOH) ke NAD
$0.151119
1 Stohn Coin(SOH) ke NOK
kr0.08526
1 Stohn Coin(SOH) ke NZD
$0.014529
1 Stohn Coin(SOH) ke PAB
B/.0.0087
1 Stohn Coin(SOH) ke PGK
K0.036366
1 Stohn Coin(SOH) ke QAR
ر.ق0.031668
1 Stohn Coin(SOH) ke RSD
дин.0.86217

Stohn Coin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Stohn Coin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Stohn Coin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Stohn Coin

Berapakah nilai Stohn Coin (SOH) hari ini?
Harga langsung SOH dalam USD ialah 0.0087 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SOH ke USD?
Harga semasa SOH ke USD ialah $ 0.0087. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Stohn Coin?
Had pasaran untuk SOH ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SOH?
Bekalan edaran SOH ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SOH?
SOH mencapai harga ATH sebanyak 0.12002167088212497 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SOH?
SOH melihat harga ATL sebanyak 0.002123899099248126 USD.
Berapakah jumlah dagangan SOH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SOHialah $ 241.42 USD.
Adakah SOH akan naik lebih tinggi tahun ini?
SOH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SOHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Stohn Coin (SOH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

