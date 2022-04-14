Tokenomik Stohn Coin (SOH)

Lihat cerapan utama tentang Stohn Coin (SOH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Stohn Coin (SOH) Maklumat

Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network.

Laman Web Rasmi:
https://stohncoin.org
Kertas putih:
https://stohncoin.org/files/StohnCoinWhitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://stohnexplorer.com/

Stohn Coin (SOH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Stohn Coin (SOH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 14.95M
$ 14.95M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 400.00K
$ 400.00K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0372
$ 0.0372
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.002123899099248126
$ 0.002123899099248126
Harga Semasa:
$ 0.01
$ 0.01

Tokenomik Stohn Coin (SOH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Stohn Coin (SOH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SOH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SOH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SOH, terokai SOH harga langsung token!

Cara Membeli SOH

Berminat untuk menambah Stohn Coin (SOH) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli SOH, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Stohn Coin (SOH) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga SOH membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

SOH Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SOH? Halaman ramalan harga SOH kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.