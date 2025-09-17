Apakah itu Soil (SOIL)

Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain.

Tokenomik Soil (SOIL)

Memahami tokenomik Soil (SOIL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SOIL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Soil Berapakah nilai Soil (SOIL) hari ini? Harga langsung SOIL dalam USD ialah 0.2063 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SOIL ke USD? $ 0.2063 . Lihat Harga semasa SOIL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Soil? Had pasaran untuk SOIL ialah $ 8.46M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SOIL? Bekalan edaran SOIL ialah 41.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SOIL? SOIL mencapai harga ATH sebanyak 3.987815897532013 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SOIL? SOIL melihat harga ATL sebanyak 0.09537159078089791 USD . Berapakah jumlah dagangan SOIL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SOILialah $ 53.53K USD . Adakah SOIL akan naik lebih tinggi tahun ini? SOIL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SOILramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Soil (SOIL) Kemas Kini Industri Penting

