Solana (SOL) Carta Harga Langsung
Solana (SOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 230.2
$ 230.2$ 230.2
24J Rendah
$ 237.03
$ 237.03$ 237.03
24J Tinggi

$ 230.2
$ 230.2$ 230.2

$ 237.03
$ 237.03$ 237.03

$ 294.33494870928604
$ 294.33494870928604$ 294.33494870928604

$ 0.505193636791
$ 0.505193636791$ 0.505193636791

-1.31%

-0.51%

+6.35%

+6.35%

Solana (SOL) harga masa nyata ialah $ 231.85. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOL didagangkan antara $ 230.2 rendah dan $ 237.03 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOL sepanjang masa ialah $ 294.33494870928604, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.505193636791.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOL telah berubah sebanyak -1.31% sejak sejam yang lalu, -0.51% dalam 24 jam dan +6.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solana (SOL) Maklumat Pasaran

No.6

$ 125.80B
$ 125.80B$ 125.80B

$ 203.49M
$ 203.49M$ 203.49M

$ 141.37B
$ 141.37B$ 141.37B

542.59M
542.59M 542.59M

--
----

609,751,587.0073278
609,751,587.0073278 609,751,587.0073278

3.17%

2020-03-23 00:00:00

SOL

Had Pasaran semasa Solana ialah $ 125.80B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 203.49M. Bekalan edaran SOL ialah 542.59M, dengan jumlah bekalan sebanyak 609751587.0073278. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 141.37B.

Solana (SOL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Solana hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1.1883-0.51%
30 Hari$ +38.64+19.99%
60 Hari$ +54.84+30.98%
90 Hari$ +86.11+59.08%
Perubahan Harga Solana Hari Ini

Hari ini, SOL mencatatkan perubahan sebanyak $ -1.1883 (-0.51%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSolana

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +38.64 (+19.99%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Solana

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SOL mengalami perubahan sebanyak $ +54.84 (+30.98%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Solana

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +86.11 (+59.08%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Solana (SOL)?

Semak Solanahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Solana (SOL)

Founded by former Qualcomm, Intel, and Dropbox engineers in late-2017, Solana is a single-chain, delegated-Proof-of-Stake protocol whose focus is on delivering scalability without sacrificing decentralization or security. The Solana protocol is designed to facilitate decentralized app (DApp) creation. Core to Solana's scaling solution is a decentralized clock titled Proof-of-History (PoH), built to solve the problem of time in distributed networks where there is not a single, trusted, source of time. Due to the innovative hybrid consensus model, Solana has attracted the attention of small traders and institutional traders. An important focus of the Solana Foundation is to make decentralized finance available on a larger scale.

Solana tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Solana pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SOL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Solana di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Solana anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Solana Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Solana (SOL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Solana (SOL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solana.

Semak Solana ramalan harga sekarang!

Tokenomik Solana (SOL)

Memahami tokenomik Solana (SOL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SOL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Solana (SOL)

Mencari cara membeli Solana? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Solana di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SOL kepada Mata Wang Tempatan

1 Solana(SOL) ke VND
6,101,132.75
1 Solana(SOL) ke AUD
A$345.4565
1 Solana(SOL) ke GBP
169.2505
1 Solana(SOL) ke EUR
194.754
1 Solana(SOL) ke USD
$231.85
1 Solana(SOL) ke MYR
RM973.77
1 Solana(SOL) ke TRY
9,570.768
1 Solana(SOL) ke JPY
¥33,850.1
1 Solana(SOL) ke ARS
ARS$338,960.063
1 Solana(SOL) ke RUB
19,208.7725
1 Solana(SOL) ke INR
20,414.3925
1 Solana(SOL) ke IDR
Rp3,800,819.064
1 Solana(SOL) ke KRW
320,233.5385
1 Solana(SOL) ke PHP
13,208.4945
1 Solana(SOL) ke EGP
￡E.11,156.622
1 Solana(SOL) ke BRL
R$1,231.1235
1 Solana(SOL) ke CAD
C$317.6345
1 Solana(SOL) ke BDT
28,239.33
1 Solana(SOL) ke NGN
346,560.106
1 Solana(SOL) ke COP
$905,664.0625
1 Solana(SOL) ke ZAR
R.4,027.2345
1 Solana(SOL) ke UAH
9,545.2645
1 Solana(SOL) ke VES
Bs37,096
1 Solana(SOL) ke CLP
$220,025.65
1 Solana(SOL) ke PKR
Rs65,808.304
1 Solana(SOL) ke KZT
125,458.672
1 Solana(SOL) ke THB
฿7,347.3265
1 Solana(SOL) ke TWD
NT$6,981.0035
1 Solana(SOL) ke AED
د.إ850.8895
1 Solana(SOL) ke CHF
Fr180.843
1 Solana(SOL) ke HKD
HK$1,803.793
1 Solana(SOL) ke AMD
֏88,659.44
1 Solana(SOL) ke MAD
.د.م2,079.6945
1 Solana(SOL) ke MXN
$4,252.129
1 Solana(SOL) ke SAR
ريال869.4375
1 Solana(SOL) ke PLN
832.3415
1 Solana(SOL) ke RON
лв992.318
1 Solana(SOL) ke SEK
kr2,144.6125
1 Solana(SOL) ke BGN
лв382.5525
1 Solana(SOL) ke HUF
Ft76,415.4415
1 Solana(SOL) ke CZK
4,769.1545
1 Solana(SOL) ke KWD
د.ك70.71425
1 Solana(SOL) ke ILS
772.0605
1 Solana(SOL) ke AOA
Kz211,347.5045
1 Solana(SOL) ke BHD
.د.ب87.40745
1 Solana(SOL) ke BMD
$231.85
1 Solana(SOL) ke DKK
kr1,462.9735
1 Solana(SOL) ke HNL
L6,081.4255
1 Solana(SOL) ke MUR
10,491.2125
1 Solana(SOL) ke NAD
$4,027.2345
1 Solana(SOL) ke NOK
kr2,272.13
1 Solana(SOL) ke NZD
$387.1895
1 Solana(SOL) ke PAB
B/.231.85
1 Solana(SOL) ke PGK
K969.133
1 Solana(SOL) ke QAR
ر.ق843.934
1 Solana(SOL) ke RSD
дин.22,976.335

Solana Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Solana, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Solana Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Solana

Berapakah nilai Solana (SOL) hari ini?
Harga langsung SOL dalam USD ialah 231.85 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SOL ke USD?
Harga semasa SOL ke USD ialah $ 231.85. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Solana?
Had pasaran untuk SOL ialah $ 125.80B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SOL?
Bekalan edaran SOL ialah 542.59M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SOL?
SOL mencapai harga ATH sebanyak 294.33494870928604 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SOL?
SOL melihat harga ATL sebanyak 0.505193636791 USD.
Berapakah jumlah dagangan SOL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SOLialah $ 203.49M USD.
Adakah SOL akan naik lebih tinggi tahun ini?
SOL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SOLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Solana (SOL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

