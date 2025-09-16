Apakah itu Solana (SOL)

Founded by former Qualcomm, Intel, and Dropbox engineers in late-2017, Solana is a single-chain, delegated-Proof-of-Stake protocol whose focus is on delivering scalability without sacrificing decentralization or security. The Solana protocol is designed to facilitate decentralized app (DApp) creation. Core to Solana's scaling solution is a decentralized clock titled Proof-of-History (PoH), built to solve the problem of time in distributed networks where there is not a single, trusted, source of time. Due to the innovative hybrid consensus model, Solana has attracted the attention of small traders and institutional traders. An important focus of the Solana Foundation is to make decentralized finance available on a larger scale.

Solana Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Solana (SOL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Solana (SOL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Semak Solana ramalan harga sekarang!

Tokenomik Solana (SOL)

Memahami tokenomik Solana (SOL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SOL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Solana Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Solana, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Solana Berapakah nilai Solana (SOL) hari ini? Harga langsung SOL dalam USD ialah 231.85 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SOL ke USD? $ 231.85 . Lihat Harga semasa SOL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Solana? Had pasaran untuk SOL ialah $ 125.80B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SOL? Bekalan edaran SOL ialah 542.59M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SOL? SOL mencapai harga ATH sebanyak 294.33494870928604 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SOL? SOL melihat harga ATL sebanyak 0.505193636791 USD . Berapakah jumlah dagangan SOL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SOLialah $ 203.49M USD . Adakah SOL akan naik lebih tinggi tahun ini? SOL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SOLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Solana (SOL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

