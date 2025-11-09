Solaxy Harga Hari Ini

Harga langsung Solaxy (SOLAXY) hari ini ialah $ 0.000251, dengan 11.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SOLAXY kepada USD penukaran adalah $ 0.000251 setiap SOLAXY.

Solaxy kini berada pada kedudukan #3412 mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SOLAXY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SOLAXY didagangkan antara $ 0.0002233 (rendah) dan $ 0.0002573 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.001838649580592757, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00058806293830282.

Dalam prestasi jangka pendek, SOLAXY dipindahkan +0.19% dalam sejam terakhir dan -7.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 209.94K.

Solaxy (SOLAXY) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3412 Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 209.94K$ 209.94K $ 209.94K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.85M$ 25.85M $ 25.85M Bekalan Peredaran ---- -- Bekalan Maks 102,999,999,899 102,999,999,899 102,999,999,899 Jumlah Bekalan 82,999,999,899 82,999,999,899 82,999,999,899 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Solaxy ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 209.94K. Bekalan edaran SOLAXY ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 82999999899. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.85M.