Solv ProtocolHargae(SOLV)

1 SOLV ke USD Harga Langsung:

$0.0414
$0.0414$0.0414
-0.62%1D
USD
Solv Protocol (SOLV) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:54:09 (UTC+8)

Solv Protocol (SOLV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.04117
$ 0.04117$ 0.04117
24J Rendah
$ 0.04197
$ 0.04197$ 0.04197
24J Tinggi

$ 0.04117
$ 0.04117$ 0.04117

$ 0.04197
$ 0.04197$ 0.04197

$ 0.22767063065329501
$ 0.22767063065329501$ 0.22767063065329501

$ 0.021765277438440773
$ 0.021765277438440773$ 0.021765277438440773

-0.03%

-0.62%

-4.13%

-4.13%

Solv Protocol (SOLV) harga masa nyata ialah $ 0.0414. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLV didagangkan antara $ 0.04117 rendah dan $ 0.04197 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLV sepanjang masa ialah $ 0.22767063065329501, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.021765277438440773.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLV telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -0.62% dalam 24 jam dan -4.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solv Protocol (SOLV) Maklumat Pasaran

No.512

$ 61.38M
$ 61.38M$ 61.38M

$ 849.96K
$ 849.96K$ 849.96K

$ 399.92M
$ 399.92M$ 399.92M

1.48B
1.48B 1.48B

9,660,000,000
9,660,000,000 9,660,000,000

8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000

15.34%

BSC

Had Pasaran semasa Solv Protocol ialah $ 61.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 849.96K. Bekalan edaran SOLV ialah 1.48B, dengan jumlah bekalan sebanyak 8400000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 399.92M.

Solv Protocol (SOLV) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Solv Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002583-0.62%
30 Hari$ -0.00453-9.87%
60 Hari$ +0.00017+0.41%
90 Hari$ -0.00536-11.47%
Perubahan Harga Solv Protocol Hari Ini

Hari ini, SOLV mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0002583 (-0.62%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSolv Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00453 (-9.87%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Solv Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SOLV mengalami perubahan sebanyak $ +0.00017 (+0.41%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Solv Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00536 (-11.47%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Solv Protocol (SOLV)?

Semak Solv Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Solv Protocol (SOLV)

Leading Bitcoin Staking Platform. Powered by SAL.

Solv Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Solv Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SOLV ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Solv Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Solv Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Solv Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Solv Protocol (SOLV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Solv Protocol (SOLV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solv Protocol.

Semak Solv Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Solv Protocol (SOLV)

Memahami tokenomik Solv Protocol (SOLV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SOLV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Solv Protocol (SOLV)

Mencari cara membeli Solv Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Solv Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SOLV kepada Mata Wang Tempatan

1 Solv Protocol(SOLV) ke VND
1,089.441
1 Solv Protocol(SOLV) ke AUD
A$0.061686
1 Solv Protocol(SOLV) ke GBP
0.030222
1 Solv Protocol(SOLV) ke EUR
0.034776
1 Solv Protocol(SOLV) ke USD
$0.0414
1 Solv Protocol(SOLV) ke MYR
RM0.17388
1 Solv Protocol(SOLV) ke TRY
1.708992
1 Solv Protocol(SOLV) ke JPY
¥6.0444
1 Solv Protocol(SOLV) ke ARS
ARS$60.525972
1 Solv Protocol(SOLV) ke RUB
3.42999
1 Solv Protocol(SOLV) ke INR
3.64527
1 Solv Protocol(SOLV) ke IDR
Rp678.688416
1 Solv Protocol(SOLV) ke KRW
57.182094
1 Solv Protocol(SOLV) ke PHP
2.358558
1 Solv Protocol(SOLV) ke EGP
￡E.1.992168
1 Solv Protocol(SOLV) ke BRL
R$0.219834
1 Solv Protocol(SOLV) ke CAD
C$0.056718
1 Solv Protocol(SOLV) ke BDT
5.04252
1 Solv Protocol(SOLV) ke NGN
61.883064
1 Solv Protocol(SOLV) ke COP
$161.71875
1 Solv Protocol(SOLV) ke ZAR
R.0.719118
1 Solv Protocol(SOLV) ke UAH
1.704438
1 Solv Protocol(SOLV) ke VES
Bs6.624
1 Solv Protocol(SOLV) ke CLP
$39.2886
1 Solv Protocol(SOLV) ke PKR
Rs11.750976
1 Solv Protocol(SOLV) ke KZT
22.402368
1 Solv Protocol(SOLV) ke THB
฿1.311966
1 Solv Protocol(SOLV) ke TWD
NT$1.246554
1 Solv Protocol(SOLV) ke AED
د.إ0.151938
1 Solv Protocol(SOLV) ke CHF
Fr0.032292
1 Solv Protocol(SOLV) ke HKD
HK$0.322092
1 Solv Protocol(SOLV) ke AMD
֏15.83136
1 Solv Protocol(SOLV) ke MAD
.د.م0.371358
1 Solv Protocol(SOLV) ke MXN
$0.759276
1 Solv Protocol(SOLV) ke SAR
ريال0.15525
1 Solv Protocol(SOLV) ke PLN
0.148626
1 Solv Protocol(SOLV) ke RON
лв0.177192
1 Solv Protocol(SOLV) ke SEK
kr0.38295
1 Solv Protocol(SOLV) ke BGN
лв0.06831
1 Solv Protocol(SOLV) ke HUF
Ft13.645026
1 Solv Protocol(SOLV) ke CZK
0.851598
1 Solv Protocol(SOLV) ke KWD
د.ك0.012627
1 Solv Protocol(SOLV) ke ILS
0.137862
1 Solv Protocol(SOLV) ke AOA
Kz37.738998
1 Solv Protocol(SOLV) ke BHD
.د.ب0.0156078
1 Solv Protocol(SOLV) ke BMD
$0.0414
1 Solv Protocol(SOLV) ke DKK
kr0.261234
1 Solv Protocol(SOLV) ke HNL
L1.085922
1 Solv Protocol(SOLV) ke MUR
1.87335
1 Solv Protocol(SOLV) ke NAD
$0.719118
1 Solv Protocol(SOLV) ke NOK
kr0.40572
1 Solv Protocol(SOLV) ke NZD
$0.069138
1 Solv Protocol(SOLV) ke PAB
B/.0.0414
1 Solv Protocol(SOLV) ke PGK
K0.173052
1 Solv Protocol(SOLV) ke QAR
ر.ق0.150696
1 Solv Protocol(SOLV) ke RSD
дин.4.10274

Solv Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Solv Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Solv Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Solv Protocol

Berapakah nilai Solv Protocol (SOLV) hari ini?
Harga langsung SOLV dalam USD ialah 0.0414 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SOLV ke USD?
Harga semasa SOLV ke USD ialah $ 0.0414. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Solv Protocol?
Had pasaran untuk SOLV ialah $ 61.38M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SOLV?
Bekalan edaran SOLV ialah 1.48B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SOLV?
SOLV mencapai harga ATH sebanyak 0.22767063065329501 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SOLV?
SOLV melihat harga ATL sebanyak 0.021765277438440773 USD.
Berapakah jumlah dagangan SOLV?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SOLVialah $ 849.96K USD.
Adakah SOLV akan naik lebih tinggi tahun ini?
SOLV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SOLVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Solv Protocol (SOLV) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

