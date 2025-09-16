Lagi Mengenai SOLVEX

SOLVEXHargae(SOLVEX)

1 SOLVEX ke USD Harga Langsung:

$0.0331
+4.08%1D
USD
SOLVEX (SOLVEX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:11:31 (UTC+8)

SOLVEX (SOLVEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0311
24J Rendah
$ 0.0355
24J Tinggi

$ 0.0311
$ 0.0355
$ 4.816578682593375
$ 0.002923721992189495
-1.79%

+4.08%

+18.63%

+18.63%

SOLVEX (SOLVEX) harga masa nyata ialah $ 0.0331. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLVEX didagangkan antara $ 0.0311 rendah dan $ 0.0355 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLVEX sepanjang masa ialah $ 4.816578682593375, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002923721992189495.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLVEX telah berubah sebanyak -1.79% sejak sejam yang lalu, +4.08% dalam 24 jam dan +18.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SOLVEX (SOLVEX) Maklumat Pasaran

No.1144

$ 1.64M
$ 11.60K
$ 1.65M
49.53M
50,000,000
BSC

Had Pasaran semasa SOLVEX ialah $ 1.64M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 11.60K. Bekalan edaran SOLVEX ialah 49.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.65M.

SOLVEX (SOLVEX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SOLVEX hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001298+4.08%
30 Hari$ -0.0025-7.03%
60 Hari$ -0.0187-36.11%
90 Hari$ -0.0646-66.13%
Perubahan Harga SOLVEX Hari Ini

Hari ini, SOLVEX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001298 (+4.08%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSOLVEX

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0025 (-7.03%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SOLVEX

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SOLVEX mengalami perubahan sebanyak $ -0.0187 (-36.11%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SOLVEX

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0646 (-66.13%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SOLVEX (SOLVEX)?

Semak SOLVEXhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SOLVEX (SOLVEX)

Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation. Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world.

SOLVEX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SOLVEX pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SOLVEX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SOLVEX di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SOLVEX anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SOLVEX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SOLVEX (SOLVEX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SOLVEX (SOLVEX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SOLVEX.

Semak SOLVEX ramalan harga sekarang!

Tokenomik SOLVEX (SOLVEX)

Memahami tokenomik SOLVEX (SOLVEX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SOLVEX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SOLVEX (SOLVEX)

Mencari cara membeli SOLVEX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SOLVEX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SOLVEX kepada Mata Wang Tempatan

1 SOLVEX(SOLVEX) ke VND
871.0265
1 SOLVEX(SOLVEX) ke AUD
A$0.049319
1 SOLVEX(SOLVEX) ke GBP
0.024163
1 SOLVEX(SOLVEX) ke EUR
0.027804
1 SOLVEX(SOLVEX) ke USD
$0.0331
1 SOLVEX(SOLVEX) ke MYR
RM0.13902
1 SOLVEX(SOLVEX) ke TRY
1.366368
1 SOLVEX(SOLVEX) ke JPY
¥4.8326
1 SOLVEX(SOLVEX) ke ARS
ARS$48.391538
1 SOLVEX(SOLVEX) ke RUB
2.75392
1 SOLVEX(SOLVEX) ke INR
2.912469
1 SOLVEX(SOLVEX) ke IDR
Rp542.622864
1 SOLVEX(SOLVEX) ke KRW
45.718051
1 SOLVEX(SOLVEX) ke PHP
1.88008
1 SOLVEX(SOLVEX) ke EGP
￡E.1.591117
1 SOLVEX(SOLVEX) ke BRL
R$0.175761
1 SOLVEX(SOLVEX) ke CAD
C$0.045347
1 SOLVEX(SOLVEX) ke BDT
4.03158
1 SOLVEX(SOLVEX) ke NGN
49.476556
1 SOLVEX(SOLVEX) ke COP
$128.793755
1 SOLVEX(SOLVEX) ke ZAR
R.0.573954
1 SOLVEX(SOLVEX) ke UAH
1.362727
1 SOLVEX(SOLVEX) ke VES
Bs5.296
1 SOLVEX(SOLVEX) ke CLP
$31.4119
1 SOLVEX(SOLVEX) ke PKR
Rs9.395104
1 SOLVEX(SOLVEX) ke KZT
17.911072
1 SOLVEX(SOLVEX) ke THB
฿1.048608
1 SOLVEX(SOLVEX) ke TWD
NT$0.995648
1 SOLVEX(SOLVEX) ke AED
د.إ0.121477
1 SOLVEX(SOLVEX) ke CHF
Fr0.025818
1 SOLVEX(SOLVEX) ke HKD
HK$0.257518
1 SOLVEX(SOLVEX) ke AMD
֏12.65744
1 SOLVEX(SOLVEX) ke MAD
.د.م0.296907
1 SOLVEX(SOLVEX) ke MXN
$0.606061
1 SOLVEX(SOLVEX) ke SAR
ريال0.124125
1 SOLVEX(SOLVEX) ke PLN
0.118829
1 SOLVEX(SOLVEX) ke RON
лв0.141337
1 SOLVEX(SOLVEX) ke SEK
kr0.305513
1 SOLVEX(SOLVEX) ke BGN
лв0.054615
1 SOLVEX(SOLVEX) ke HUF
Ft10.877322
1 SOLVEX(SOLVEX) ke CZK
0.679212
1 SOLVEX(SOLVEX) ke KWD
د.ك0.0100624
1 SOLVEX(SOLVEX) ke ILS
0.110223
1 SOLVEX(SOLVEX) ke AOA
Kz30.172967
1 SOLVEX(SOLVEX) ke BHD
.د.ب0.0124787
1 SOLVEX(SOLVEX) ke BMD
$0.0331
1 SOLVEX(SOLVEX) ke DKK
kr0.208199
1 SOLVEX(SOLVEX) ke HNL
L0.868213
1 SOLVEX(SOLVEX) ke MUR
1.497775
1 SOLVEX(SOLVEX) ke NAD
$0.574947
1 SOLVEX(SOLVEX) ke NOK
kr0.323387
1 SOLVEX(SOLVEX) ke NZD
$0.055277
1 SOLVEX(SOLVEX) ke PAB
B/.0.0331
1 SOLVEX(SOLVEX) ke PGK
K0.138358
1 SOLVEX(SOLVEX) ke QAR
ر.ق0.120484
1 SOLVEX(SOLVEX) ke RSD
дин.3.272266

SOLVEX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SOLVEX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SOLVEX Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SOLVEX

Berapakah nilai SOLVEX (SOLVEX) hari ini?
Harga langsung SOLVEX dalam USD ialah 0.0331 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SOLVEX ke USD?
Harga semasa SOLVEX ke USD ialah $ 0.0331. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SOLVEX?
Had pasaran untuk SOLVEX ialah $ 1.64M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SOLVEX?
Bekalan edaran SOLVEX ialah 49.53M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SOLVEX?
SOLVEX mencapai harga ATH sebanyak 4.816578682593375 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SOLVEX?
SOLVEX melihat harga ATL sebanyak 0.002923721992189495 USD.
Berapakah jumlah dagangan SOLVEX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SOLVEXialah $ 11.60K USD.
Adakah SOLVEX akan naik lebih tinggi tahun ini?
SOLVEX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SOLVEXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

