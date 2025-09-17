Lagi Mengenai SOLX

Soldex Logo

SoldexHargae(SOLX)

1 SOLX ke USD Harga Langsung:

$0.00009167
$0.00009167$0.00009167
+1.30%1D
USD
Soldex (SOLX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:57:28 (UTC+8)

Soldex (SOLX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00008855
$ 0.00008855$ 0.00008855
24J Rendah
$ 0.0000934
$ 0.0000934$ 0.0000934
24J Tinggi

$ 0.00008855
$ 0.00008855$ 0.00008855

$ 0.0000934
$ 0.0000934$ 0.0000934

$ 0.10897951246649494
$ 0.10897951246649494$ 0.10897951246649494

$ 0.000026885078873052
$ 0.000026885078873052$ 0.000026885078873052

+0.60%

+1.30%

-15.53%

-15.53%

Soldex (SOLX) harga masa nyata ialah $ 0.0000915. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLX didagangkan antara $ 0.00008855 rendah dan $ 0.0000934 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLX sepanjang masa ialah $ 0.10897951246649494, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000026885078873052.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLX telah berubah sebanyak +0.60% sejak sejam yang lalu, +1.30% dalam 24 jam dan -15.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Soldex (SOLX) Maklumat Pasaran

No.3242

$ 38.47K
$ 38.47K$ 38.47K

$ 27.49K
$ 27.49K$ 27.49K

$ 45.75K
$ 45.75K$ 45.75K

420.41M
420.41M 420.41M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

SOL

Had Pasaran semasa Soldex ialah $ 38.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 27.49K. Bekalan edaran SOLX ialah 420.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.75K.

Soldex (SOLX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Soldex hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000011764+1.30%
30 Hari$ -0.00008726-48.82%
60 Hari$ -0.00007286-44.33%
90 Hari$ -0.00014705-61.65%
Perubahan Harga Soldex Hari Ini

Hari ini, SOLX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000011764 (+1.30%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSoldex

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00008726 (-48.82%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Soldex

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SOLX mengalami perubahan sebanyak $ -0.00007286 (-44.33%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Soldex

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00014705 (-61.65%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Soldex (SOLX)?

Semak Soldexhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Soldex (SOLX)

The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds.

Soldex tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Soldex pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SOLX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Soldex di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Soldex anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Soldex Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Soldex (SOLX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Soldex (SOLX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Soldex.

Semak Soldex ramalan harga sekarang!

Tokenomik Soldex (SOLX)

Memahami tokenomik Soldex (SOLX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SOLX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Soldex (SOLX)

Mencari cara membeli Soldex? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Soldex di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SOLX kepada Mata Wang Tempatan

1 Soldex(SOLX) ke VND
2.4078225
1 Soldex(SOLX) ke AUD
A$0.000136335
1 Soldex(SOLX) ke GBP
0.000066795
1 Soldex(SOLX) ke EUR
0.00007686
1 Soldex(SOLX) ke USD
$0.0000915
1 Soldex(SOLX) ke MYR
RM0.0003843
1 Soldex(SOLX) ke TRY
0.003776205
1 Soldex(SOLX) ke JPY
¥0.013359
1 Soldex(SOLX) ke ARS
ARS$0.13436043
1 Soldex(SOLX) ke RUB
0.0076128
1 Soldex(SOLX) ke INR
0.00805017
1 Soldex(SOLX) ke IDR
Rp1.49999976
1 Soldex(SOLX) ke KRW
0.126206865
1 Soldex(SOLX) ke PHP
0.005201775
1 Soldex(SOLX) ke EGP
￡E.0.00439932
1 Soldex(SOLX) ke BRL
R$0.000484035
1 Soldex(SOLX) ke CAD
C$0.000125355
1 Soldex(SOLX) ke BDT
0.0111447
1 Soldex(SOLX) ke NGN
0.13677054
1 Soldex(SOLX) ke COP
$0.3532815
1 Soldex(SOLX) ke ZAR
R.0.00158478
1 Soldex(SOLX) ke UAH
0.003767055
1 Soldex(SOLX) ke VES
Bs0.01464
1 Soldex(SOLX) ke CLP
$0.0868335
1 Soldex(SOLX) ke PKR
Rs0.02597136
1 Soldex(SOLX) ke KZT
0.04951248
1 Soldex(SOLX) ke THB
฿0.002897805
1 Soldex(SOLX) ke TWD
NT$0.00275415
1 Soldex(SOLX) ke AED
د.إ0.000335805
1 Soldex(SOLX) ke CHF
Fr0.00007137
1 Soldex(SOLX) ke HKD
HK$0.00071187
1 Soldex(SOLX) ke AMD
֏0.0349896
1 Soldex(SOLX) ke MAD
.د.م0.000820755
1 Soldex(SOLX) ke MXN
$0.001673535
1 Soldex(SOLX) ke SAR
ريال0.000343125
1 Soldex(SOLX) ke PLN
0.00032757
1 Soldex(SOLX) ke RON
лв0.00038979
1 Soldex(SOLX) ke SEK
kr0.00084363
1 Soldex(SOLX) ke BGN
лв0.000150975
1 Soldex(SOLX) ke HUF
Ft0.030029385
1 Soldex(SOLX) ke CZK
0.00187392
1 Soldex(SOLX) ke KWD
د.ك0.000027816
1 Soldex(SOLX) ke ILS
0.000304695
1 Soldex(SOLX) ke AOA
Kz0.083408655
1 Soldex(SOLX) ke BHD
.د.ب0.0000344955
1 Soldex(SOLX) ke BMD
$0.0000915
1 Soldex(SOLX) ke DKK
kr0.00057462
1 Soldex(SOLX) ke HNL
L0.002400045
1 Soldex(SOLX) ke MUR
0.004140375
1 Soldex(SOLX) ke NAD
$0.001589355
1 Soldex(SOLX) ke NOK
kr0.000892125
1 Soldex(SOLX) ke NZD
$0.000152805
1 Soldex(SOLX) ke PAB
B/.0.0000915
1 Soldex(SOLX) ke PGK
K0.00038247
1 Soldex(SOLX) ke QAR
ر.ق0.00033306
1 Soldex(SOLX) ke RSD
дин.0.009033795

Soldex Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Soldex, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Soldex Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Soldex

Berapakah nilai Soldex (SOLX) hari ini?
Harga langsung SOLX dalam USD ialah 0.0000915 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SOLX ke USD?
Harga semasa SOLX ke USD ialah $ 0.0000915. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Soldex?
Had pasaran untuk SOLX ialah $ 38.47K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SOLX?
Bekalan edaran SOLX ialah 420.41M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SOLX?
SOLX mencapai harga ATH sebanyak 0.10897951246649494 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SOLX?
SOLX melihat harga ATL sebanyak 0.000026885078873052 USD.
Berapakah jumlah dagangan SOLX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SOLXialah $ 27.49K USD.
Adakah SOLX akan naik lebih tinggi tahun ini?
SOLX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SOLXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
