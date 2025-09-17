Apakah itu Soldex (SOLX)

The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds.

Soldex Ramalan Harga (USD)

Tokenomik Soldex (SOLX)

Memahami tokenomik Soldex (SOLX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SOLX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Soldex Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Soldex, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Soldex (SOLX) Kemas Kini Industri Penting

