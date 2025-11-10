Somnia Harga Hari Ini

Harga langsung Somnia (SOMI) hari ini ialah $ 0.3909, dengan 0.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SOMI kepada USD penukaran adalah $ 0.3909 setiap SOMI.

Somnia kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SOMI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SOMI didagangkan antara $ 0.3691 (rendah) dan $ 0.3944 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SOMI dipindahkan -0.03% dalam sejam terakhir dan +3.68% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 390.33K.

Somnia (SOMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 390.33K$ 390.33K $ 390.33K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 390.90M$ 390.90M $ 390.90M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam SOMNIA

Had Pasaran semasa Somnia ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 390.33K. Bekalan edaran SOMI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 390.90M.