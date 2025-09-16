Lagi Mengenai SONIC

Maklumat Harga SONIC

Kertas putih SONIC

Laman Web Rasmi SONIC

Tokenomik SONIC

Ramalan Harga SONIC

Sejarah SONIC

SONIC Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SONIC-ke-Fiat

SONIC Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Sonic SVM Logo

Sonic SVMHargae(SONIC)

1 SONIC ke USD Harga Langsung:

$0.21091
$0.21091$0.21091
-5.55%1D
USD
Sonic SVM (SONIC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:11:44 (UTC+8)

Sonic SVM (SONIC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.20531
$ 0.20531$ 0.20531
24J Rendah
$ 0.24644
$ 0.24644$ 0.24644
24J Tinggi

$ 0.20531
$ 0.20531$ 0.20531

$ 0.24644
$ 0.24644$ 0.24644

$ 1.2521740208546337
$ 1.2521740208546337$ 1.2521740208546337

$ 0.155250981859847
$ 0.155250981859847$ 0.155250981859847

+1.19%

-5.55%

-2.38%

-2.38%

Sonic SVM (SONIC) harga masa nyata ialah $ 0.21091. Sepanjang 24 jam yang lalu, SONIC didagangkan antara $ 0.20531 rendah dan $ 0.24644 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SONIC sepanjang masa ialah $ 1.2521740208546337, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.155250981859847.

Dari segi prestasi jangka pendek, SONIC telah berubah sebanyak +1.19% sejak sejam yang lalu, -5.55% dalam 24 jam dan -2.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sonic SVM (SONIC) Maklumat Pasaran

No.430

$ 80.84M
$ 80.84M$ 80.84M

$ 4.02M
$ 4.02M$ 4.02M

$ 506.18M
$ 506.18M$ 506.18M

383.29M
383.29M 383.29M

2,399,999,121.002538
2,399,999,121.002538 2,399,999,121.002538

SOL

Had Pasaran semasa Sonic SVM ialah $ 80.84M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.02M. Bekalan edaran SONIC ialah 383.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2399999121.002538. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 506.18M.

Sonic SVM (SONIC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Sonic SVM hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0123933-5.55%
30 Hari$ -0.00029-0.14%
60 Hari$ -0.02055-8.88%
90 Hari$ +0.00403+1.94%
Perubahan Harga Sonic SVM Hari Ini

Hari ini, SONIC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0123933 (-5.55%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSonic SVM

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00029 (-0.14%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Sonic SVM

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SONIC mengalami perubahan sebanyak $ -0.02055 (-8.88%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Sonic SVM

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00403 (+1.94%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Sonic SVM (SONIC)?

Semak Sonic SVMhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Sonic SVM (SONIC)

Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups.

Sonic SVM tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Sonic SVM pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SONIC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Sonic SVM di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Sonic SVM anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Sonic SVM Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Sonic SVM (SONIC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Sonic SVM (SONIC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sonic SVM.

Semak Sonic SVM ramalan harga sekarang!

Tokenomik Sonic SVM (SONIC)

Memahami tokenomik Sonic SVM (SONIC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SONIC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Sonic SVM (SONIC)

Mencari cara membeli Sonic SVM? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Sonic SVM di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SONIC kepada Mata Wang Tempatan

1 Sonic SVM(SONIC) ke VND
5,550.09665
1 Sonic SVM(SONIC) ke AUD
A$0.3142559
1 Sonic SVM(SONIC) ke GBP
0.1539643
1 Sonic SVM(SONIC) ke EUR
0.1771644
1 Sonic SVM(SONIC) ke USD
$0.21091
1 Sonic SVM(SONIC) ke MYR
RM0.885822
1 Sonic SVM(SONIC) ke TRY
8.7063648
1 Sonic SVM(SONIC) ke JPY
¥30.79286
1 Sonic SVM(SONIC) ke ARS
ARS$308.3462018
1 Sonic SVM(SONIC) ke RUB
17.547712
1 Sonic SVM(SONIC) ke INR
18.5579709
1 Sonic SVM(SONIC) ke IDR
Rp3,457.5404304
1 Sonic SVM(SONIC) ke KRW
291.3110011
1 Sonic SVM(SONIC) ke PHP
11.979688
1 Sonic SVM(SONIC) ke EGP
￡E.10.1384437
1 Sonic SVM(SONIC) ke BRL
R$1.1199321
1 Sonic SVM(SONIC) ke CAD
C$0.2889467
1 Sonic SVM(SONIC) ke BDT
25.688838
1 Sonic SVM(SONIC) ke NGN
315.2598316
1 Sonic SVM(SONIC) ke COP
$820.6613555
1 Sonic SVM(SONIC) ke ZAR
R.3.6571794
1 Sonic SVM(SONIC) ke UAH
8.6831647
1 Sonic SVM(SONIC) ke VES
Bs33.7456
1 Sonic SVM(SONIC) ke CLP
$200.15359
1 Sonic SVM(SONIC) ke PKR
Rs59.8646944
1 Sonic SVM(SONIC) ke KZT
114.1276192
1 Sonic SVM(SONIC) ke THB
฿6.6816288
1 Sonic SVM(SONIC) ke TWD
NT$6.3441728
1 Sonic SVM(SONIC) ke AED
د.إ0.7740397
1 Sonic SVM(SONIC) ke CHF
Fr0.1645098
1 Sonic SVM(SONIC) ke HKD
HK$1.6408798
1 Sonic SVM(SONIC) ke AMD
֏80.651984
1 Sonic SVM(SONIC) ke MAD
.د.م1.8918627
1 Sonic SVM(SONIC) ke MXN
$3.8617621
1 Sonic SVM(SONIC) ke SAR
ريال0.7909125
1 Sonic SVM(SONIC) ke PLN
0.7571669
1 Sonic SVM(SONIC) ke RON
лв0.9005857
1 Sonic SVM(SONIC) ke SEK
kr1.9466993
1 Sonic SVM(SONIC) ke BGN
лв0.3480015
1 Sonic SVM(SONIC) ke HUF
Ft69.3092442
1 Sonic SVM(SONIC) ke CZK
4.3278732
1 Sonic SVM(SONIC) ke KWD
د.ك0.06411664
1 Sonic SVM(SONIC) ke ILS
0.7023303
1 Sonic SVM(SONIC) ke AOA
Kz192.2592287
1 Sonic SVM(SONIC) ke BHD
.د.ب0.07951307
1 Sonic SVM(SONIC) ke BMD
$0.21091
1 Sonic SVM(SONIC) ke DKK
kr1.3266239
1 Sonic SVM(SONIC) ke HNL
L5.5321693
1 Sonic SVM(SONIC) ke MUR
9.5436775
1 Sonic SVM(SONIC) ke NAD
$3.6635067
1 Sonic SVM(SONIC) ke NOK
kr2.0605907
1 Sonic SVM(SONIC) ke NZD
$0.3522197
1 Sonic SVM(SONIC) ke PAB
B/.0.21091
1 Sonic SVM(SONIC) ke PGK
K0.8816038
1 Sonic SVM(SONIC) ke QAR
ر.ق0.7677124
1 Sonic SVM(SONIC) ke RSD
дин.20.8505626

Sonic SVM Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Sonic SVM, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Sonic SVM Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sonic SVM

Berapakah nilai Sonic SVM (SONIC) hari ini?
Harga langsung SONIC dalam USD ialah 0.21091 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SONIC ke USD?
Harga semasa SONIC ke USD ialah $ 0.21091. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Sonic SVM?
Had pasaran untuk SONIC ialah $ 80.84M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SONIC?
Bekalan edaran SONIC ialah 383.29M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SONIC?
SONIC mencapai harga ATH sebanyak 1.2521740208546337 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SONIC?
SONIC melihat harga ATL sebanyak 0.155250981859847 USD.
Berapakah jumlah dagangan SONIC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SONICialah $ 4.02M USD.
Adakah SONIC akan naik lebih tinggi tahun ini?
SONIC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SONICramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:11:44 (UTC+8)

Sonic SVM (SONIC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SONIC-ke-USD

Jumlah

SONIC
SONIC
USD
USD

1 SONIC = 0.21091 USD

Berdagang SONIC

SONICUSDT
$0.21091
$0.21091$0.21091
-5.53%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan