Lagi Mengenai SOON

Maklumat Harga SOON

Kertas putih SOON

Laman Web Rasmi SOON

Tokenomik SOON

Ramalan Harga SOON

Sejarah SOON

SOON Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SOON-ke-Fiat

SOON Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

SOON Logo

SOONHargae(SOON)

1 SOON ke USD Harga Langsung:

$0.3082
$0.3082$0.3082
-1.24%1D
USD
SOON (SOON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:54:16 (UTC+8)

SOON (SOON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3041
$ 0.3041$ 0.3041
24J Rendah
$ 0.317
$ 0.317$ 0.317
24J Tinggi

$ 0.3041
$ 0.3041$ 0.3041

$ 0.317
$ 0.317$ 0.317

$ 0.9921232939656947
$ 0.9921232939656947$ 0.9921232939656947

$ 0.12971721425538466
$ 0.12971721425538466$ 0.12971721425538466

-0.17%

-1.24%

-1.98%

-1.98%

SOON (SOON) harga masa nyata ialah $ 0.3082. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOON didagangkan antara $ 0.3041 rendah dan $ 0.317 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOON sepanjang masa ialah $ 0.9921232939656947, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.12971721425538466.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOON telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, -1.24% dalam 24 jam dan -1.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SOON (SOON) Maklumat Pasaran

No.400

$ 88.97M
$ 88.97M$ 88.97M

$ 188.12K
$ 188.12K$ 188.12K

$ 299.75M
$ 299.75M$ 299.75M

288.67M
288.67M 288.67M

--
----

972,579,343.88
972,579,343.88 972,579,343.88

BSC

Had Pasaran semasa SOON ialah $ 88.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 188.12K. Bekalan edaran SOON ialah 288.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 972579343.88. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 299.75M.

SOON (SOON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SOON hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00387-1.24%
30 Hari$ +0.0241+8.48%
60 Hari$ +0.1625+111.53%
90 Hari$ +0.1145+59.11%
Perubahan Harga SOON Hari Ini

Hari ini, SOON mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00387 (-1.24%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSOON

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0241 (+8.48%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SOON

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SOON mengalami perubahan sebanyak $ +0.1625 (+111.53%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SOON

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1145 (+59.11%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SOON (SOON)?

Semak SOONhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SOON (SOON)

SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms.

SOON tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SOON pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SOON ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SOON di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SOON anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SOON Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SOON (SOON) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SOON (SOON) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SOON.

Semak SOON ramalan harga sekarang!

Tokenomik SOON (SOON)

Memahami tokenomik SOON (SOON) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SOON dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SOON (SOON)

Mencari cara membeli SOON? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SOON di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SOON kepada Mata Wang Tempatan

1 SOON(SOON) ke VND
8,110.283
1 SOON(SOON) ke AUD
A$0.459218
1 SOON(SOON) ke GBP
0.224986
1 SOON(SOON) ke EUR
0.258888
1 SOON(SOON) ke USD
$0.3082
1 SOON(SOON) ke MYR
RM1.29444
1 SOON(SOON) ke TRY
12.722496
1 SOON(SOON) ke JPY
¥44.9972
1 SOON(SOON) ke ARS
ARS$450.582236
1 SOON(SOON) ke RUB
25.53437
1 SOON(SOON) ke INR
27.13701
1 SOON(SOON) ke IDR
Rp5,052.458208
1 SOON(SOON) ke KRW
425.688922
1 SOON(SOON) ke PHP
17.558154
1 SOON(SOON) ke EGP
￡E.14.830584
1 SOON(SOON) ke BRL
R$1.636542
1 SOON(SOON) ke CAD
C$0.422234
1 SOON(SOON) ke BDT
37.53876
1 SOON(SOON) ke NGN
460.685032
1 SOON(SOON) ke COP
$1,203.90625
1 SOON(SOON) ke ZAR
R.5.353434
1 SOON(SOON) ke UAH
12.688594
1 SOON(SOON) ke VES
Bs49.312
1 SOON(SOON) ke CLP
$292.4818
1 SOON(SOON) ke PKR
Rs87.479488
1 SOON(SOON) ke KZT
166.773184
1 SOON(SOON) ke THB
฿9.766858
1 SOON(SOON) ke TWD
NT$9.279902
1 SOON(SOON) ke AED
د.إ1.131094
1 SOON(SOON) ke CHF
Fr0.240396
1 SOON(SOON) ke HKD
HK$2.397796
1 SOON(SOON) ke AMD
֏117.85568
1 SOON(SOON) ke MAD
.د.م2.764554
1 SOON(SOON) ke MXN
$5.652388
1 SOON(SOON) ke SAR
ريال1.15575
1 SOON(SOON) ke PLN
1.106438
1 SOON(SOON) ke RON
лв1.319096
1 SOON(SOON) ke SEK
kr2.85085
1 SOON(SOON) ke BGN
лв0.50853
1 SOON(SOON) ke HUF
Ft101.579638
1 SOON(SOON) ke CZK
6.339674
1 SOON(SOON) ke KWD
د.ك0.094001
1 SOON(SOON) ke ILS
1.026306
1 SOON(SOON) ke AOA
Kz280.945874
1 SOON(SOON) ke BHD
.د.ب0.1161914
1 SOON(SOON) ke BMD
$0.3082
1 SOON(SOON) ke DKK
kr1.944742
1 SOON(SOON) ke HNL
L8.084086
1 SOON(SOON) ke MUR
13.94605
1 SOON(SOON) ke NAD
$5.353434
1 SOON(SOON) ke NOK
kr3.02036
1 SOON(SOON) ke NZD
$0.514694
1 SOON(SOON) ke PAB
B/.0.3082
1 SOON(SOON) ke PGK
K1.288276
1 SOON(SOON) ke QAR
ر.ق1.121848
1 SOON(SOON) ke RSD
дин.30.54262

SOON Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SOON, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SOON Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SOON

Berapakah nilai SOON (SOON) hari ini?
Harga langsung SOON dalam USD ialah 0.3082 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SOON ke USD?
Harga semasa SOON ke USD ialah $ 0.3082. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SOON?
Had pasaran untuk SOON ialah $ 88.97M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SOON?
Bekalan edaran SOON ialah 288.67M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SOON?
SOON mencapai harga ATH sebanyak 0.9921232939656947 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SOON?
SOON melihat harga ATL sebanyak 0.12971721425538466 USD.
Berapakah jumlah dagangan SOON?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SOONialah $ 188.12K USD.
Adakah SOON akan naik lebih tinggi tahun ini?
SOON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SOONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:54:16 (UTC+8)

SOON (SOON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SOON-ke-USD

Jumlah

SOON
SOON
USD
USD

1 SOON = 0.3081 USD

Berdagang SOON

SOONUSDC
$0.3089
$0.3089$0.3089
-0.99%
SOONUSDT
$0.3082
$0.3082$0.3082
-1.11%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan