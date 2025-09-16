Apakah itu SOON (SOON)

SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms.

Tokenomik SOON (SOON)

Memahami tokenomik SOON (SOON) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SOON dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

SOON Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SOON, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SOON Berapakah nilai SOON (SOON) hari ini? Harga langsung SOON dalam USD ialah 0.3082 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SOON ke USD? $ 0.3082 . Lihat Harga semasa SOON ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran SOON? Had pasaran untuk SOON ialah $ 88.97M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SOON? Bekalan edaran SOON ialah 288.67M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SOON? SOON mencapai harga ATH sebanyak 0.9921232939656947 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SOON? SOON melihat harga ATL sebanyak 0.12971721425538466 USD . Berapakah jumlah dagangan SOON? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SOONialah $ 188.12K USD . Adakah SOON akan naik lebih tinggi tahun ini? SOON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SOONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

SOON (SOON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

