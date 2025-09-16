Lagi Mengenai SOPH

$0.0305
+0.46%1D
SOPH (SOPH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:54:24 (UTC+8)

SOPH (SOPH) Maklumat Harga (USD)

$ 0.02998
$ 0.03097
-0.75%

+0.46%

-5.40%

-5.40%

SOPH (SOPH) harga masa nyata ialah $ 0.03051. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOPH didagangkan antara $ 0.02998 rendah dan $ 0.03097 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOPH sepanjang masa ialah $ 0.11047734182580787, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.027881578432504012.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOPH telah berubah sebanyak -0.75% sejak sejam yang lalu, +0.46% dalam 24 jam dan -5.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SOPH (SOPH) Maklumat Pasaran

No.515

$ 61.02M
$ 61.02M$ 61.02M

$ 505.91K
$ 505.91K$ 505.91K

$ 305.10M
$ 305.10M$ 305.10M

2.00B
2.00B 2.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

20.00%

SOPHON

Had Pasaran semasa SOPH ialah $ 61.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 505.91K. Bekalan edaran SOPH ialah 2.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 305.10M.

SOPH (SOPH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SOPH hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001397+0.46%
30 Hari$ -0.00673-18.08%
60 Hari$ -0.00424-12.21%
90 Hari$ -0.00983-24.37%
Perubahan Harga SOPH Hari Ini

Hari ini, SOPH mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001397 (+0.46%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSOPH

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00673 (-18.08%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SOPH

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SOPH mengalami perubahan sebanyak $ -0.00424 (-12.21%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SOPH

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00983 (-24.37%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SOPH (SOPH)?

Semak SOPHhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SOPH (SOPH)

Sophon is a consumer-focused entertainment blockchain built using the ZK Stack that partners with applications across multiple sectors - including gaming, artificial intelligence, gambling and alternative applications like ticketing, social and DePin, to create the ultimate user experience onchain.

SOPH tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SOPH pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SOPH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SOPH di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SOPH anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SOPH Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SOPH (SOPH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SOPH (SOPH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SOPH.

Semak SOPH ramalan harga sekarang!

Tokenomik SOPH (SOPH)

Memahami tokenomik SOPH (SOPH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SOPH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SOPH (SOPH)

Mencari cara membeli SOPH? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SOPH di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SOPH kepada Mata Wang Tempatan

SOPH Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SOPH, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SOPH Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SOPH

Berapakah nilai SOPH (SOPH) hari ini?
Harga langsung SOPH dalam USD ialah 0.03051 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SOPH ke USD?
Harga semasa SOPH ke USD ialah $ 0.03051. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SOPH?
Had pasaran untuk SOPH ialah $ 61.02M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SOPH?
Bekalan edaran SOPH ialah 2.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SOPH?
SOPH mencapai harga ATH sebanyak 0.11047734182580787 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SOPH?
SOPH melihat harga ATL sebanyak 0.027881578432504012 USD.
Berapakah jumlah dagangan SOPH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SOPHialah $ 505.91K USD.
Adakah SOPH akan naik lebih tinggi tahun ini?
SOPH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SOPHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:54:24 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

